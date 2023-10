Quel statut juridique choisir pour un agent immobilier indépendant ?

Entamer sa carrière d’agent immobilier indépendant en France implique de choisir le bon statut juridique pour son activité. Cette décision a des implications significatives sur la fiscalité, la responsabilité et la gestion globale de l’entreprise. En effet, la France propose plusieurs statuts juridiques pour les travailleurs indépendants, chacune ayant ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Si vous avez du mal à vous décider, examinons ensemble les statuts juridiques adaptés aux agents immobiliers indépendants en France pour vous aider à prendre la meilleure décision.

L’auto-entrepreneur : statut juridique très prisé par les agents immobiliers indépendants

C’est le premier choix de la majorité d’indépendants. En réalité, le statut d’auto-entrepreneur est très prisé par les agents immobiliers indépendants en France. Ce statut est bien adapté aux personnes qui commencent leur carrière dans l’immobilier ou à celles qui souhaitent simplifier leurs activités.

En effet, un micro-entrepreneur, souvent appelé auto-entrepreneur, est un individu qui a créé sa propre entreprise et qui a choisi d’adopter le cadre fiscal adapté aux micro-entreprises. En tant qu’agent immobilier indépendant, avec ce statut, vous êtes essentiellement un propriétaire unique. Vous n’avez pas d’entité juridique distincte pour votre entreprise, et vos actifs personnels et vos actifs professionnels ne sont pas distincts.

Cela signifie que vous avez le contrôle total de votre entreprise et de ses bénéfices. Ce statut est ouvert à un large éventail de professionnels, y compris les agents immobiliers. Pour en bénéficier, vous devez remplir certains critères (seuil de revenus et autres).

Avantages

Fiscalité simplifiée : les travailleurs indépendants bénéficient de procédures fiscales simplifiées, ce qui facilite la gestion de leurs finances ;

Responsabilité limitée : bien qu'il n'y ait pas de séparation juridique entre les actifs personnels et professionnels, les travailleurs indépendants ont une responsabilité limitée, ce qui signifie que leurs actifs personnels sont protégés dans une certaine mesure ;

Facilité de mise en place : la création d'une entreprise indépendante est relativement simple et ne nécessite qu'un minimum de travail administratif ;

la création d’une entreprise indépendante est relativement simple et ne nécessite qu’un minimum de travail administratif ; Cotisations de sécurité sociale réduites : les cotisations de sécurité sociale des indépendants sont souvent moins élevées que celles des autres statuts juridiques.

Inconvénients

Limite de revenus : les travailleurs indépendants sont soumis à des limites de revenus. Lorsque vos revenus dépassent un certain seuil, vous devrez peut-être envisager d'autres options de statut juridique ;

Accès limité aux déductions fiscales : les indépendants peuvent avoir un accès limité à certaines déductions fiscales et à certains avantages dont bénéficient les grandes entreprises ;

: les indépendants peuvent avoir un accès limité à certaines déductions fiscales et à certains avantages dont bénéficient les grandes entreprises ; Contrats complexes : la gestion de transactions immobilières complexes peut s’avérer difficile en tant qu’agent indépendant, car il existe des limites légales aux types de contrats que vous pouvez signer.

L’EIRL : statut juridique pour agent immobilier indépendant désormais indisponible

Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée offre une protection limitée aux indépendants, notamment en termes de responsabilité. Il permet de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel tout en restant entrepreneur individuel.

Toutefois, le concept EIRL présente plusieurs similitudes avec celui de micro-entreprise. Il s’en distingue néanmoins par une absence de plafonnement des revenus, l’éventualité de dégager le chef d’entreprise de ses responsabilités personnelles, ainsi que le choix d’orienter sa fiscalité vers l’impôt sur les sociétés.

Tout travailleur indépendant (agent immobilier, etc.) peut choisir ce statut et bénéficier d’une protection, notamment la responsabilité limitée. Néanmoins, il convient de mentionner que le statut d’EIRL n’est plus disponible. Depuis le 16 février 2022, et au titre de la Loi 2002-172, les nouvelles immatriculations en EIRL ne sont plus autorisées en France.

Par conséquent, nous ne reviendrons pas sur les spécificités de ce statut. Quant aux entités créées avant la date butoir, elles peuvent poursuivre leurs activités comme auparavant.

L’entreprise individuelle : statut juridique pour agent immobilier indépendant

L’entreprise individuelle est l’un des statuts juridiques les plus simples pour les agents immobiliers indépendants. C’est une autre façon relativement simple de s’établir en tant qu’entité commerciale indépendante, mais pas sous le régime micro-social typiquement associé au travail indépendant.

La création d’une telle entreprise reste un processus simple, qu’elle soit effectuée en ligne ou par l’intermédiaire d’un bureau du CFE. Le plus intéressant est qu’elle ne s’accompagne d’aucun coût de création si votre entreprise est axée sur les services.

Vous devrez gérer des documents financiers en bonne et due forme, y compris des comptes annuels et des livres comptables. Les cotisations doivent être versées à l’avance et sont ensuite ajustées en fonction de vos revenus réels. Dans cette structure, il n’y a pas de distinction juridique entre l’individu et l’entreprise.

L’EI est ouverte à un large éventail de professionnels, dont les agents immobiliers. Cette approche présente de nombreux atouts par rapport au régime micro-entrepreneur. Malgré cela, cette voie induit des responsabilités administratives un peu plus complexes que celles d’une micro-entreprise.

Avantages

Simplicité : l'exercice d'une activité en tant qu'entreprise individuelle est simple et les exigences administratives sont minimes ;

Contrôle total : vous avez le contrôle total de votre entreprise, de la prise de décision aux bénéfices ;

Fiscalité simplifiée : les propriétaires uniques bénéficient de procédures fiscales simplifiées. On note l'absence de seuil maximum de recettes et la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

: les propriétaires uniques bénéficient de procédures fiscales simplifiées. On note l’absence de seuil maximum de recettes et la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; Flexibilité : il est facile de passer d’une activité indépendante à celle d’entreprise individuelle.

Inconvénients

Responsabilité illimitée : votre patrimoine personnel n'est pas protégé des dettes et obligations de la société créée, ce qui signifie que votre responsabilité est illimitée ;

Accès limité aux contrats : vous pouvez être confronté à des limitations lorsqu'il s'agit de signer certains contrats immobiliers ;

: vous pouvez être confronté à des limitations lorsqu’il s’agit de signer certains contrats immobiliers ; Croissance limitée : si votre entreprise immobilière connaît une croissance importante, ce statut (EI) ne vous sera pas très utile.

L’EURL : statut juridique pour agent immobilier indépendant

Le statut de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée combine à la fois les atouts de la SARL et la simplicité de l’EI. C’est une option du moins très bénéfiques pour les agents immobiliers indépendants, notamment ceux qui recherchent une protection de leur responsabilité et une certaine flexibilité.

L’EURL établit une séparation claire entre l’entreprise/société d’une part et son propriétaire d’autre part, protégeant ainsi votre patrimoine personnel. Il n’y a pas de contraintes spécifiques en termes de revenus, mais le propriétaire est tenu de formuler les statuts ou cadre réglementaire de l’entreprise, de publier une annonce officielle pour inaugurer la société et de fournir le capital nécessaire.

Dans le cadre de l’EURL, l’entrepreneur que vous êtes peut souscrire à l’impôt sur le revenu, ou préférer le système d’imposition sur les sociétés. Ce dernier ayant généralement un taux d’imposition plus élevé. L’EURL convient aux indépendants, y compris les agents immobiliers. En effet, elle leur permet de bénéficier d’une protection de la responsabilité limitée sans les complexités d’une société plus importante.

Avantages

Responsabilité limitée : l'EURL offre une protection du patrimoine personnel, limitant votre responsabilité en cas de dettes de l'entreprise ou de problèmes juridiques ;

Fiscalité simplifiée : l'EURL offre des procédures d'imposition simples, similaires à celles d'un travailleur indépendant ;

Accès aux contrats : les agents immobiliers exerçant en tant qu'EURL ont un meilleur accès à une variété de contrats immobiliers ;

: les agents immobiliers exerçant en tant qu’EURL ont un meilleur accès à une variété de contrats immobiliers ; Potentiel de croissance : l’EURL permet la croissance de l’entreprise et l’ajout de partenaires si nécessaire.

Inconvénients

Complexité de la mise en place : la création d'une EURL implique davantage de tâches administratives et de documents que l'exercice d'une activité indépendante ou la création d'une entreprise individuelle ;

Coûts initiaux plus élevés : la création d'une EURL peut entraîner des coûts initiaux plus élevés ;

: la création d’une EURL peut entraîner des coûts initiaux plus élevés ; Exigences comptables accrues : le statut d’EURL s’accompagne d’exigences comptables plus strictes que le statut d’indépendant.

La SASU : statut juridique pour agent immobilier indépendant

La SASU, ou Société par actions simplifiée unipersonnelle, est un statut juridique qui ressemble à la structure plus formelle de la SAS, mais qui est conçu pour les entreprises unipersonnelles. Elle allie les avantages de la responsabilité limitée à une structure d’entreprise souple et personnalisable.

Toute personne physique peut choisir le statut de SASU si elle préfère un cadre social structuré. Cependant, l’enregistrement d’une SASU entraîne des dépenses allant de 300 à 500 euros. De plus, cela nécessite l’élaboration de règles juridiques régissant la conduite de l’entreprise.

Avantages

Responsabilité limitée : la SASU offre une protection solide des biens personnels, en veillant à ce qu'ils soient séparés des biens de l'entreprise ;

Gestion souple : vous disposez d'une certaine souplesse dans la mise en place de la structure de gestion et des processus décisionnels de votre SASU ;

Accès aux contrats : le statut de SASU permet de signer des contrats immobiliers complexes ;

: le statut de SASU permet de signer des contrats immobiliers complexes ; Image professionnelle : le fait d’opérer en tant que SASU peut améliorer votre image professionnelle et votre crédibilité.

Inconvénients

Complexité de la mise en place : la création d'une SASU implique davantage de procédures juridiques et administratives que les autres options ;

Coûts initiaux plus élevés : la création d'une SASU peut entraîner des coûts initiaux plus élevés ;

: la création d’une SASU peut entraîner des coûts initiaux plus élevés ; Rapports plus stricts : le statut de SASU s’accompagne d’exigences plus strictes en matière de rapports et de comptabilité.

En somme, choisir le bon statut juridique en tant qu’agent immobilier indépendant en France ne s’improvise pas. Vous devez appréhender les différentes options disponibles avant de vous engager. Chacune des cinq options ci-dessus mentionnées présente des avantages et des inconvénients. Le choix doit correspondre à vos objectifs et à votre situation spécifique.