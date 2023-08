Pourquoi et comment mesurer la rentabilité de son entreprise ?

La gestion d’une entreprise nécessite le calcul et l’évaluation de plusieurs variables dont la rentabilité est la plus importante. Elle représente l’objectif central des gestionnaires, par lequel ils pourront satisfaire toutes les parties prenantes de l’entreprise : actionnaires, débiteurs et même salariés. Dans cet article, nous allons présenter cette notion et celles qui lui sont liées, ses modes de calcul et discuter de son importance.

Qu’est-ce que c’est que la rentabilité ?

La rentabilité est une notion clé en analyse financière. C’est le principal indicateur de performance des entreprises. L’idée de rentabilité exprime un rapport entre les ressources consacrées à un projet ou une activité et le niveau des résultats obtenus. Ainsi pour l’entreprise (dont le but est de générer de la richesse), la rentabilité est le rapport entre les capitaux engagés et le volume des profits réalisés. Elle rend compte de l’efficience de l’appareil économique et de la gestion de l’entreprise, car elle permet de répondre à cette question : les bénéfices obtenus par l’entreprise sont-ils satisfaisants, au regard des ressources mises à sa disposition ?

Cette question prend tout son sens à cause de la double concurrence qui se joue autour de l’entreprise. La première est celle qui concerne son marché, et qui l’oppose à toutes les entreprises de son secteur d’activité, ou qui satisfont au même besoin qu’elle.

La seconde est celle qui se joue sur les marchés financiers, où les apporteurs de capitaux recherchent les investissements qui leur rapporteront le plus de rendement. C’est pour cela que la rentabilité est une notion relative. Elle s’exprime en taux. Ceci permet de la distinguer d’une notion avec laquelle est très souvent confondue : la profitabilité. La profitabilité mesure simplement la capacité d’une société à réaliser un profit, que l’on constate dès que les produits ou gains de l’entreprise sont supérieures à ses charges ou dépenses.

VOIR AUSSI : Salarié créateur d’entreprise : comment bénéficier de l’exonération de charges sociales ?

Les mesures de la rentabilité

Au sein d’une entreprise, on peut mesurer la rentabilité selon différentes approches, fonction de la manière dont on définit les ressources et les résultats qu’on leur rapporte. Les données qui permettent de calculer la rentabilité proviennent des documents comptables : le bilan et le compte de résultat.

La rentabilité économique

La rentabilité économique ou ROCE en anglais (Return On Capital Employed) mesure la capacité de l’entreprise à créer de la richesse à partir de son business. Elle s’intéresse à la performance de l’appareil économique de l’entreprise, constituée tant par les ressources de l’entreprise (immobilisations, stocks) que celles qui lui viennent de ses relations avec ses partenaires (crédits fournisseurs et trésorerie).

Elle se calcule avec la formule suivante :

Rentabilité économique = Résultat d’exploitation (1 – taux d’impôt sur les sociétés) / Actif Economique x 100

L’actif économique est constitué des immobilisations et du besoin en fonds de roulement.

La rentabilité financière

Aussi désignée par l’anglicisme return on equity (ROE), la rentabilité financière est une notion plus restrictive que la rentabilité financière. Elle se place du point des vue des actionnaires, en mesurant le rendement obtenu par les fonds qu’ils ont investi dans l’entreprise. La formule de la rentabilité financière sera donc celle-ci :

Rentabilité financière = Résultat Net / Capitaux propres x 100

Les praticiens de la finance retraitent le Résultat net en déduisant tous les éléments exceptionnels, pour pouvoir l’analyser de façon dynamique ou en comparaison.

La rentabilité commerciale

Vous rencontrerez parfois cette notion. Mais en réalité, il s’agit d’un abus. Pourtant, il n’est pas dénué de pertinence. La rentabilité commerciale permet de calculer la performance de l’activité commerciale par rapport au résultat net. Sa formule est la suivante :

Rentabilité commerciale = Résultat Net / chiffres d’affaires.

Il ne s’agit pas d’une rentabilité car elle ne met pas en rapport des ressources investies avec un résultat. Plus exactement, il s’agit de la marge bénéficiaire nette

Voici un exemple pour mieux illustrer le sens de cette notion. Comparons 2 entreprises. La 1ère réalise un chiffre d’affaires de 54 000 euros avec un résultat net de 7 000 euros. La 2ème réalise un chiffre d’affaires de 30 000€ avec 5 000€ de résultat net. L’entreprise la plus rentable selon son volume d’affaires est la deuxième. Sa rentabilité commerciale est plus forte que la 2ème. En effet :

1ère : 7 000 / 54 000 = 0.129 soit 12.9 %.

2ème : 5 000 / 30 000 = 0.15 soit 15%

VOIR AUSSI : Diagnostic stratégique interne et externe : définition, utilité et différences

Pourquoi calculer la rentabilité d’une entreprise

Découvrons dans les points ci-dessous les raisons pour lesquelles mesurer la rentabilité d’une entreprise.

Assurer la pérennité de l’entreprise

Le calcul de la rentabilité a pour première fonction d’informer sur la pérennité de l’entreprise. Une entreprise capable de générer un niveau satisfaisant de revenus dispose d’une marge de résilience en cas de crise économique. Elle peut aussi plus facilement financer sa croissance, car elle est capable de mobiliser plus facilement des capitaux. Tant en interne à travers l’auto financement ou les augmentations de capital (les actionnaires satisfaits, et plus prompts à réinvestir), qu’en externe, avec des banques et des marchés qui auront confiance en l’avenir de l’entreprise.

Une entreprise qui n’est pas rentable par contre aura des problèmes pour se financer et s’exposer à terme à la faillite.

Outil de choix d’investissement

Les mesures de la rentabilité sont les principaux instruments du choix d’investissement. Que ce soit à l’intérieur de l’entreprise pour décider entre différents projets, ou pour les investisseurs sur les marchés qui veulent déterminer où est-ce qu’ils vont placer leur argent. L’entreprise rentable est celle qui a la capacité de générer le volume de flux de trésorerie satisfaisant.

Optimisation de la gestion

Il est aussi possible de procéder à des analyses plus poussées de la rentabilité à fin d’améliorer les performances de l’entreprise. Le calcul de la rentabilité peut permettre d’identifier les indicateurs pour optimiser les résultats. Pour y arriver, le développement de la formule de la rentabilité économique est une méthode intéressante :

ROCE = Taux de marge d’exploitation x Taux de rotation de l’actif économique

= Résultat d’exploitation/CA x CA/Actif économique

Il apparaît ainsi que la rentabilité économique dépend du taux de marge d’exploitation, qui informe de l’efficience de la gestion opérationnelle, et du niveau de rotation de l’actif économique. Ce dernier ratio, qui est l’inverse de l’intensité capitalistique, permet de donner le montant de chiffre d’affaires dégagé pour chaque euro investi. Les décideurs en fonction de la situation et du secteur de l’entreprise pourront s’orienter vers une optimisation des marges ou vers une augmentation de la productivité et des ventes.

Effet de levier et points morts : 2 notions clés pour la rentabilité de l’entreprise

Mesurer la rentabilité est un exercice qui s’inscrit dans la gestion financière d’une entreprise. Comme signalé plus haut, les 2 mesures de la rentabilité se font à partir des états financiers, donc en fin d’exercice, donc sur des données passées.

Mais la rentabilité est aussi une notion qui est utile dans la stratégie financière et la prévision. Dans ce cadre, les notions d’effet de levier et de point mort lui sont intimement liées.

Dette et effet de levier

L’effet de levier financier est un mécanisme qui désigne l’impact du recours à l’endettement sur la rentabilité financière d’une entreprise. En le calculant, on peut mesurer l’impact de l’utilisation de capitaux apportés par des tiers par rapport aux capitaux propres de l’entreprise. En effet, la dette peut être utilisée sur le plan économique comme moyen de financer la croissance, en réalisant des investissements nouveaux ou en permettant d’augmenter significativement le volume d’activité. L’objectif est que l’entreprise augmente ses marges. La rémunération de la dette étant une charge, on obtiendra une augmentation du bénéfice, qui rémunère les capitaux propres, sans que les actionnaires aient à investir plus. La formule suivant permet d’illustrer mathématiquement l’effet de levier :

ROE = ROCE + (ROCE – coût de la dette après impôts) x Dettes/Capitaux propres.

On peut aisément constater que l’usage de la dette peut aussi avoir un inconvénient. La croissance de la rentabilité financière est assurée tant que le 2e terme de la formule (ROCE- coût de la dette) est positif. Si le coût de la dette après impôts devient supérieur à la rentabilité économique, la rentabilité financière diminue. On parle alors d’effet massue.

VOIR AUSSI : Comment aménager un bureau ergonomique ? Conseils et astuces !

Point mort et seuil de rentabilité

Même si nous avons tenu à faire la différence entre profitabilité et rentabilité, il reste contant que la première est obligatoire pour obtenir la seconde. En effet, ce n’est qu’à partir du moment où les produits sont supérieurs aux charges qu’on peut mesurer une rentabilité. Dans une optique de pilotage de l’entreprise, il est possible de déterminer à l’avance à quel moment une entreprise va atteindre la profitabilité. En analyse financière, cela est possible grâce à la de seuil de rentabilité et celle de point mort.

Seuil de rentabilité

Les charges de l’entreprise peuvent être séparées en 2 groupes :

Les charges fixes : elles ne dépendent pas du niveau d’activité. Par exemple, le loyer d’une imprimerie.

Les charges variables : elles sont directement liées au volume d’activité. Par exemple, la consommation d’emballages dans une manufacture.

Le chiffre d’affaires étant lui aussi lié au niveau d’activité, le point mort désigne le point à partir duquel l’activité génère un chiffre d’affaires qui est égale à la somme des charges, fixes et variables.

Sa formule est la suivante :

Seuil de rentabilité = coûts fixes/taux de marge sur coûts variables.

Point mort

C’est une notion qui est déduite du seuil de rentabilité et qui permet de le rendre plus intelligible. Il s’agit de déterminer à partir de quelle date dans un exercice, l’entreprise aura atteint le seuil de rentabilité.

Point mort (en jours) = Seuil de Rentabilité/(Chiffre d’Affaires annuel/360)

Vidéo bonus : exemple de calcul du seuil de rentabilité