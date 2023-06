C’est un fait : la digitalisation amorcée il y a des années ne cesse de progresser. Les entreprises les plus performantes sont d’ailleurs celles qui ont adopté leur stratégie marketing en conséquence. Or, il ne s’agit pas simplement d’informatiser les processus. Il est plutôt question d’adopter des démarches concordant avec vos ambitions et les valeurs de votre société. Cela passe nécessairement par la compréhension des bonnes pratiques.

La nécessité de définir des objectifs

Il faut comprendre que la mutation (ou transformation) digitale est un ensemble de processus visant l’implémentation de solutions numériques pour optimiser la gestion des activités en entreprise. Cela requiert d’opérer un changement en profondeur, susceptible de bouleverser les pratiques déjà en place. Cette transformation informatique vous offre, par exemple, la perspective d’organiser un événement digital. Elle vous permet également de gérer les incidents, les demandes des clients, les réclamations et bien plus en utilisant des tickets informatiques accessibles en temps réel par les membres d’une même équipe. Grâce à la digitalisation, il devient possible d’émettre automatiquement des lettres de relance adressées aux clients n’ayant pas honoré les échéances de paiement.

Qu’elle fasse appel à l’internet des objets (IoT) ou non, la digitalisation doit s’effectuer de manière logique, sachant qu’elle s’articule autour de trois axes majeurs :

l’automatisation des tâches récurrentes

la dématérialisation des données grâce à laquelle les fichiers numériques remplacent les documents physiques

la portabilité qui optimise la continuité des activités même lorsque les collaborateurs sont en mobilité.

En amont, vous devez donc vous poser les bonnes questions afin d’identifier les processus à digitaliser en priorité. En effet, la mise en place d’une transformation digitale complète s’avère complexe et nécessite du temps. Pour garantir sa performance, il est de ce fait nécessaire de procéder de manière progressive.

L’importance de disposer de ressources appropriées

La mutation digitale ne s’improvise pas. Pour faire face à la concurrence, vous devez disposer d’outils performants. Il convient en premier lieu d’auditer vos services informatiques. Cette démarche préliminaire permet d’identifier les éventuelles défaillances qui requièrent une correction et les atouts qu’il est pertinent de conserver. Concrètement, il faudra vérifier que le parc informatique dans son intégralité est parfaitement fonctionnel. Les logiciels obsolètes nécessitent une mise à jour, voire un remplacement. Les appareils utilisés doivent justifier des performances nécessaires pour assurer la continuité de vos activités :

en cas de panne,

en cas de perte/vol de données,

en cas d’augmentation du volume de tâches,

en cas de réduction des délais impartis pour l’accomplissement d’une mission,

en cas d’installation de nouveaux programmes informatiques,

en cas de mise à jour des logiciels et applications installés,

etc.

En toute logique, il est indispensable de mettre vos services informatiques à jour en vous basant sur un référentiel pris en compte à l’échelle internationale. L’ITIL constitue la référence par excellence puisqu’il s’agit d’un guide détaillé des meilleures pratiques en termes de management informatique. Ce référentiel vous indique les démarches à adopter pour rationaliser vos dépenses en optimisant parallèlement le fonctionnement de vos services informatiques. Vous découvrirez ainsi comment gagner en compétences et comment ajuster vos processus au regard de vos objectifs.

L’obligation de se conformer à un cadre légal

L’adoption d’une stratégie priorisant le numérique implique nécessairement la création, la collecte, l’analyse, le traitement et l’exploitation de données. Ces dernières peuvent être de différentes nature :

liste des fournisseurs,

inventaire des produits en stock,

coordonnées des clients,

contrats de partenariat commercial,

protocoles internes,

etc.

Des règles strictes ont été mises en place, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles. Vous devez prendre connaissance de vos droits mais également des limites à ne pas franchir afin de respecter les droits des propriétaires des données à caractère personnel. La sensibilisation de vos équipes au respect de ces obligations est incontournable. N’hésitez pas à prévoir des formations spécifiques afin de mettre les connaissances à jour, de sorte que vos pratiques digitales conservent leur conformité avec le cadre légal. Il faut en effet comprendre qu’aucune entreprise ne peut se soustraire aux directives imposées par les autorités compétentes.

En résumé, la mutation digitale est un levier de performance puisqu’elle vous permet de libérer plus de temps pour que vos collaborateurs et vous-même puissiez pleinement vous focaliser sur le cœur de vos activités. Cependant, la démarche mérite d’être consciencieusement adoptée. Définissez une ligne directrice qui vous aidera à implémenter une transformation progressive, méthodique et efficace. N’hésitez surtout pas à tester les impacts de votre stratégie via des audits complets et des mesures régulières de vos performances. Vous aurez ainsi la possibilité de procéder aux ajustements requis pour conserver vos atouts concurrentiels.