Les données sont partout. Chaque clic, chaque transaction génère une empreinte numérique qui, bien exploitée, permet d’optimiser des stratégies, d’anticiper des tendances et de prendre des décisions plus éclairées. Mais une donnée brute ne vaut rien sans une analyse pertinente. C’est là qu’intervient le Data Analyst, un expert capable de transformer ces flux d’informations en insights exploitables.

Un métier qui évolue. Aujourd’hui, il ne suffit plus d’extraire des chiffres et de les mettre en graphique. Les entreprises recherchent des analystes capables de maîtriser l’ensemble du processus, depuis la collecte des données jusqu’à leur restitution. Un défi que La Capsule, bootcamp français fondé en 2016 et présent dans neuf villes en Europe, a choisi de relever avec un programme intensif de dix semaines, conçu pour former des data analystes opérationnels dès la sortie de la formation.

De la donnée brute aux décisions stratégiques : une approche globale

Longtemps, le rôle du Data Analyst s’est limité à interpréter des jeux de données préparés en amont par des ingénieurs spécialisés. Ce modèle est en train de changer. Désormais, il devient essentiel pour ces professionnels de comprendre l’ensemble du pipeline de données : comment elles sont collectées, stockées et préparées avant même d’être analysées.

« Comprendre le pipeline de données, ce n’est pas juste un bonus, c’est une nécessité. Un analyste qui sait manipuler ses propres sources gagne en autonomie et en réactivité », explique Marlène Antoinat, CEO de La Capsule.

C’est pourquoi le bootcamp La Capsule a intégré un module de Data Engineering dans sa formation data analyst, qui permet aux élèves de se familiariser avec la gestion des flux de données et leur collecte avant l’analyse. Un enjeu de taille, surtout quand on sait que 69 % des entreprises placent la gestion des données parmi leurs priorités stratégiques (PwC).

L’intelligence artificielle, alliée incontournable du Data Analyst

Autre évolution majeure : l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’analyse de données. Si l’IA faisait autrefois figure de technologie complexe et réservée aux ingénieurs, elle devient aujourd’hui un outil accessible aux Data Analysts.

La Capsule a donc fait le choix d’initier ses élèves au Machine Learning. Une approche qui a convaincu les apprenants en reconversion : « J’ai choisi La Capsule pour son programme très complet. La combinaison de l’intelligence artificielle et l’introduction au Machine Learning était essentielle pour moi », témoigne Isis, ancienne élève du bootcamp.

VOIR AUSSI : Qu’est-ce que Power BI ? La solution Business Intelligence de Microsoft

Une certification pour prouver ses compétences

Dans un domaine où les recruteurs cherchent à distinguer les profils qualifiés, les certifications jouent un rôle croissant. Des référentiels comme la certification Microsoft « Data Analyst Associate » permettent de structurer les compétences attendues et d’évaluer la maîtrise des outils couramment utilisés dans le secteur. Face à cette réalité, La Capsule accompagne ses élèves dans la préparation de cette certification et prend en charge les frais d’examen, leur permettant ainsi de valider leurs acquis sans coût supplémentaire.

« Les entreprises ne recherchent pas seulement des profils capables d’analyser des données, elles veulent des experts qui comprennent l’ensemble du processus, du stockage à l’exploitation. Cette certification apporte une reconnaissance supplémentaire », ajoute Marlène Antoinat.

Un métier en pleine évolution

Le rôle du Data Analyst ne cesse d’évoluer. Si son cœur de métier reste l’analyse et la visualisation des données, la maîtrise des étapes qui précèdent devient un atout différenciant.

Cette tendance s’explique par une transformation des besoins des entreprises. Avec des volumes de données de plus en plus importants et variés, les analystes doivent comprendre comment ces informations sont collectées et traitées en amont pour garantir leur fiabilité.

Selon une étude du cabinet McKinsey, les entreprises qui investissent dans l’amélioration de leur gestion des données augmentent leur efficacité opérationnelle de 20 à 30 %.