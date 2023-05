Comment aménager un bureau ergonomique ? Conseils et astuces !

L’ergonomie dans l’espace de travail est un aspect essentiel de la santé et de la productivité. Les personnes qui travaillent plusieurs heures par jour au bureau peuvent souffrir d’inconfort ou même d’une incapacité à rester concentrés. Cela peut nuire à leur humeur au travail, mais aussi à leur vie familiale et sociale. Les erreurs de posture peuvent également être source de douleurs chroniques, comme les tendinites ou les cervicalgies.

De nombreuses possibilités d’amélioration

Il est important de concevoir un espace de travail ergonomique pour prévenir les douleurs musculaires et articulaires liées à une mauvaise posture. Il existe de nombreuses façons de le faire, et cela dépendra des besoins et des préférences de chacun. Les tiroirs de rangement peuvent aider à garder le bureau organisé et à réduire l’encombrement. Un bureau debout peut également être une option intéressante car il permet de changer de position tout au long de la journée et de réduire la pression sur les jambes et le dos.

Un fauteuil ergonomique est également important pour maintenir une bonne posture et réduire la tension sur la colonne vertébrale. Il doit être ajustable en hauteur et en inclinaison pour soutenir le dos et les bras. Enfin, il est important de prendre des pauses régulières pour se lever, s’étirer et se déplacer pour éviter les problèmes de santé liés à une position assise prolongée. Enfin, l’éclairage et la ventilation sont des éléments importants à prendre en compte dans la conception d’un espace de travail ergonomique. Un éclairage adéquat peut réduire la fatigue oculaire et aider à maintenir l’attention, tandis qu’une bonne ventilation peut contribuer à améliorer la qualité de l’air et à prévenir la somnolence.

Positionnement de l’écran et des accessoires

L’écran de votre ordinateur joue un rôle crucial dans l’aménagement d’un bureau ergonomique. Il doit être positionné à une distance confortable, généralement à environ 50-70 cm de vos yeux. Assurez-vous que le haut de l’écran soit à hauteur d’yeux ou légèrement en dessous pour éviter de fatiguer votre cou. Si vous utilisez un ordinateur portable, envisagez un support pour portable afin de rehausser l’écran à la hauteur de vos yeux.

Quant au clavier et à la souris, ils doivent être placés de façon à ce que vos bras forment un angle droit lorsque vous les utilisez. Pour le clavier, préférez un modèle ergonomique, qui vous permet de taper avec les poignets droits et non courbés. En ce qui concerne la souris, une version ergonomique permet de réduire le risque de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

Des espaces de stockage accessibles

Pour vous assurer que vous disposez de suffisamment d’espace de stockage, gardez vos dossiers et vos documents à portée de main. Vous pouvez les ranger sur une étagère ou dans un tiroir facilement accessible. Ainsi, lorsqu’il s’agira de trouver quelque chose de spécifique, comme une facture ou un reçu, il sera facile de le faire sans avoir à fouiller dans plusieurs tiroirs ou boîtes de papiers. Si possible, gardez une agrafeuse électrique à portée de main (sans qu’elle soit trop proche pour ne pas vous distraire).

Le choix et l’installation d’un bureau ergonomique

Votre bureau doit se situer au niveau des yeux ou juste en dessous, afin que vous n’ayez pas à vous pencher trop vers l’avant ou vers l’arrière. Choisissez un bureau qui vous permette de poser les coudes sur le meuble et d’avoir les mains à plat, de la même manière qu’il est possible de le faire sur une table. Cette position sera plus confortable pour travailler longtemps sans fatigue musculaire. Vous devez également pouvoir régler la hauteur de votre bureau afin de ne pas avoir à vous pencher en avant ou à vous courber lorsque vous l’utilisez. Cela peut entraîner des douleurs dorsales et cervicales si vous le faites pendant de longues périodes. Pour un bureau debout, assurez-vous qu’il est réglable en hauteur et qu’il vous permet de l’utiliser aussi bien en position assise qu’en position debout, sans effort, c’est-à-dire qu’il vaut mieux privilégier les bureaux électriques plutôt que ceux à manivelle.

La luminosité et l’atmosphère du poste de travail

La lumière est un élément souvent négligé lorsqu’on aménage un espace de travail. Une bonne luminosité est essentielle pour éviter la fatigue oculaire. Privilégiez autant que possible la lumière naturelle, mais veillez à ce que votre écran d’ordinateur ne soit pas en face de la fenêtre pour éviter l’éblouissement. Si la pièce est insuffisamment éclairée, utilisez un éclairage d’appoint tel qu’une lampe de bureau.

L’atmosphère de votre poste de travail contribue aussi à votre bien-être et votre productivité. Si vous travaillez depuis votre maison, veillez à ce que votre bureau soit dans une pièce calme, où vous ne serez pas dérangé. L’air de la pièce doit être renouvelé régulièrement pour éviter la sensation de fatigue.

Mobilier et accessoires ergonomiques

Pour compléter votre espace de travail, pensez à utiliser du mobilier et des accessoires ergonomiques. Par exemple, une chaise ergonomique doit avoir un dossier qui soutient bien le dos, un siège réglable en hauteur et en profondeur, et des accoudoirs ajustables. Le pied de la chaise doit être stable et les roulettes doivent permettre un déplacement aisé.

Les accessoires ergonomiques peuvent également contribuer à améliorer votre confort. Par exemple, un repose-pieds peut aider à soulager la pression sur les jambes et le dos, surtout si le sol est dur. Un tapis de souris avec repose-poignet peut également aider à prévenir les douleurs au poignet.

FAQ : questions fréquentes sur l’installation d’un bureau ergonomique

Qu’est-ce que l’ergonomie au bureau ? L’ergonomie au bureau vise à aménager l’espace de travail de manière à maximiser le confort et la productivité tout en réduisant le risque de blessures ou de douleurs. Comment aménager un bureau pour le télétravail ? L’aménagement d’un bureau pour le télétravail suit les mêmes principes que pour un bureau en entreprise. Il est important de disposer d’un bureau et d’une chaise ergonomiques, de positionner correctement l’écran, le clavier et la souris, et de veiller à une bonne luminosité. Il est aussi recommandé de choisir une pièce calme, où vous ne serez pas dérangé. Quels sont les avantages d’un bureau debout ? Un bureau debout permet de changer de posture régulièrement, ce qui peut aider à réduire la pression sur le dos et les jambes, à améliorer la circulation sanguine et à brûler plus de calories. Cependant, il est important de varier entre les postures assises et debout pour éviter la fatigue. Quels accessoires ergonomiques puis-je ajouter à mon espace de travail ? Il existe de nombreux accessoires ergonomiques qui peuvent améliorer votre confort, parmi lesquels un repose-pieds, un tapis de souris avec repose-poignet, un support pour ordinateur portable, un clavier et une souris ergonomiques. Qu’est-ce qu’un TMS et comment l’éviter ? Un TMS est un Trouble Musculo-Squelettique. C’est une pathologie qui affecte les muscles, les tendons et les nerfs, souvent causée par des mouvements répétitifs ou une mauvaise posture. Pour l’éviter, il est important de maintenir une bonne posture, de faire des pauses régulières pour se mouvoir, et d’utiliser du mobilier et des accessoires ergonomiques. Comment bien ranger mon bureau ? Gardez une surface de travail dégagée, en rangeant régulièrement vos dossiers et documents. Utilisez des rangements à portée de main pour éviter de vous pencher ou de vous étirer. Gardez les objets que vous utilisez fréquemment près de vous pour éviter les mouvements inutiles. Est-ce que l’ergonomie au bureau est importante pour les entreprises ? Oui, une bonne ergonomie au bureau peut aider à augmenter la productivité, à réduire l’absentéisme et à améliorer le bien-être des employés. C’est un investissement qui peut avoir un retour positif pour l’entreprise.

En créant un espace de travail ergonomique, vous pouvez améliorer votre confort et votre productivité tout en réduisant les risques de blessures.