Comment cacher un mur extérieur moche du voisin ? 

Autrui, comme le dit le philosophe, peut vous enrichir. Il peut être aussi celui qui vous pourrit la vie, surtout s’il s’agit d’un voisin avec lequel vous partagez un mur dont la façade extérieure est abîmée. Certes, sur le plan du droit, il vous est impossible d’entreprendre certains travaux de grande importance sur un mur mitoyen sans le consentement préalable de votre voisin. Mais, il existe des solutions simples, efficaces pour dissimuler le mur extérieur moche du voisin sans avoir nécessairement besoin de le transformer. La suite de l’article vous en dit plus à ce sujet.

Les plantes grimpantes pour cacher le mur du voisin

Pour dissimuler la façade disgracieuse du mur du voisin, vous avez une excellente solution, à savoir les plantes grimpantes. En plus d’avoir une longue durée de vie, ces plantes s’accrochent généralement seules au support à cacher. Les plantes grimpantes occupent moins de place au sol. Il donnent une impression de grandeur, y compris au jardin de petites tailles. Du fait qu’elles s’étirent en verticale, elles peuvent couvrir n’importe quel type de mur ou tout autre support.

Pour choisir la plante grimpante à utiliser pour camoufler le mur du voisin, vous devez tenir compte de deux paramètres. D’abord, la surface du mur mitoyen. Ensuite, le niveau d’exposition au soleil. Ce que vous devez savoir c’est que en fonction de votre zone géographique, certaines plantes grimpantes poussent à hauteur de tête tandis que d’autres peuvent atteindre la hauteur du toit. En fonction de l’état du support, vous devez choisir les plantes grimpantes qui ne détériorent pas le mur.

Si vous optez pour les plantes grimpantes, une fois celles-ci plantées, vous devez veiller à les attacher et à leur donner une direction avec une ficelle de jardin.

Pour que les plantes grimpantes puissent recouvrir l’ensemble du mur, n’hésitez pas à vous servir de lignes de fil de fer galvanisé. Installez ensuite des vis horizontalement à 50 cm d’intervalle pour retenir ces lignes.

Parmi les plantes grimpantes dont vous pouvez vous servir pour cacher le mur inesthétique du voisin, vous avez par exemple le lierre avec son feuillage vert et sombre ou clair au printemps et en été, mais qui a l’inconvénient d’avoir des crampons difficiles à retirer.

Vous avez aussi l’hortensia. Cette plante grimpante possède de magnifiques fleurs en été. Son feuillage passe au jaune et violacé en automne. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par le jasmin d’Hiver. Ses les fleurs jaunes illuminent l’hiver et le mois de janvier. Ces plantes seront excellentes si le mur du voisin est situé au nord.

Si c’est du côté est que se trouve le mur mitoyen, optez alors pour les chèvrefeuilles. Ils vous gracient de belles fleurs du printemps à l’automne. Pourquoi pas aussi le houblon doré ou encore la vigne vierge qui en automne prend une magnifique couleur rouge ?

Mais si le mur du voisin se situe côté sud, faites le choix des plantes grimpantes qui apprécient le soleil comme le jasmin blanc officinal, les clématites à petites fleurs ou encore les céanothes. Pour cacher un mur qui se situe à l’ouest avec des plantes grimpantes, vous avez le choix entre le kiwi et la bignone.

Une haie pour dissimuler le mur du voisin

Outre les plantes grimpantes, une haie extérieure peut être une réponse efficace au problème d’habillage du mur disgracieux du voisin. Le seul ennui si vous optez pour une haie naturelle pour habiller le mur abîmé, c’est que celle-ci peut nécessiter un entretien régulier. Si vous ne vous sentez pas d’attaque pour y veiller, n’hésitez surtout pas à choisir une haie artificielle.

Mais si vous êtes amoureux des plantes et que vous souhaitez les voir en vrai, une haie naturelle est ce qu’il y a de mieux. Vous camouflerez le mur du voisin qui vous gêne par son manque d’esthétique. Auquel cas, choisissez vos plantes selon la taille de la haie que vous souhaitez atteindre. Il vous faudra aussi opter pour des plantes qui croissent rapidement pour recouvrir le mur dans les plus brefs délais. Tout dépendra de vous. Vous pouvez choisir une seule espèce de plantes comme le hêtre ou le charme, ou alors opter pour une haie mixte en mélangeant des espèces de plantes différentes.

Si vous faites le choix des plantes naturelles, vous avez à votre disposition des népétas, de la lavande ou du romarin si le mur à cacher est exposé au soleil.

Par contre, si le mur se trouve à mi-ombre, vous pouvez planter des Hortensia, l’oranger du Mexique, le Photonia, le Phygelius, le laurier-tin, etc.

Si le mur du voisin est visuellement insupportable pour vous et que vous ne pouvez avoir la patience de voir les plantes naturelles grandir, il vous reste à choisir des plantes artificielles pour dissimuler le mur mitoyen. Leur installation est facile et comme déjà mentionnée, la haie artificielle ne nécessite ni d’arrosage, ni aucun autre entretien. En plus, à la différence d’une haie naturelle, vous ne serez à aucun moment infesté de chenilles, de pucerons, de guêpes ou de toute autre forme de parasite de jardin. Vous pouvez cependant définir une période à laquelle vous vous accordez un peu de temps pour les nettoyer. Ceci afin de préserver la qualité et la beauté de vos plantes artificielles.

Le treillage pour masquer le mur du voisin

Un treillis est une solution idéale pour cacher le mur hideux du voisin qui vous insupporte tant. Il peut être conçu en bois, en métal ou en plastique. Cette clôture autoportante qui se caractérise par son extrême légèreté est le plus souvent utilisée dans le jardin. Si vous optez pour cette solution, il vous suffira d’en acquérir plusieurs que vous planterez directement devant le mur à camoufler.

Le treillis, quel que soit le matériau dans lequel il est fabriqué, a un aspect décoratif que vous apprécierez fortement. Il est constitué de plusieurs trous avec de nombreux motifs bigarrés. Si vous souhaitez avoir un treillis opaque, vous pouvez y faire pousser des plantes grimpantes à faible croissance. Dans ce cas, optez pour des rosiers ou des clématites pour donner du charme à votre treillis. Alors, n’hésitez pas à installer un treillis sur le mur du voisin si celui-ci vous paraît déplaisant.

Palissades ou bardage en bois pour cacher le mur du voisin

Pour cacher le mur du voisin, vous pouvez y installer un panneau en bois, reconnu pour sa résistance. Selon votre convenance, la pose de la palissade en bois peut se faire verticalement ou horizontalement. L’installation de la palissade en bois est simple et son entretien facile. Habituellement usitée comme brise vue jardin, la palissade en bois peut être habillée avec des plantes grimpantes de votre choix.

Une autre solution pour cacher le mur de votre voisin s’il est en parpaing, c’est d’utiliser le bardage en bois. Très tendance, le bardage en bois en raison de son élégance est devenu très populaire. Vous avez le choix entre une gamme variée d’essence de bois facile à travailler. En plus, vous n’avez pas nécessairement besoin d’un professionnel pour vous aider à installer un bardage en bois.

Parmi les essences que vous pouvez choisir pour vos bardages en bois il y a le mélèze qui en plus d’être séduisant, a une longue durée de vie.

Quid du pin qui est reconnu pour sa résistance aux intempéries ? Les idées ici sont nombreuses, néanmoins vous devez éviter quoi qu’il en soit d’opter pour un bois exotique pour vos bardages en bois.

Aussi, si vous souhaitez installer un bardage en bois pour recouvrir le mur du voisin, vous pouvez avoir besoin d’un professionnel vérifier d’une part que le mur est capable de supporter le bardage et d’autre part, que le toit n’est pas de nature à gêner la pose du bardage en bois. Au besoin, n’hésitez pas à discuter avec votre voisin des travaux d’embellissement que vous souhaitez effectuer sur le mur mitoyen.

Les plantes grimpantes, une haie naturelle ou artificielle, le treillis, les palissades ou le bardage en bois… ne sont pas les seules options que vous avez pour masquer un mur abîmé. Vous pouvez utiliser de la peinture pour donner de l’éclat au mur ou refaire l’enduit, voire coller des plaquettes de parement en pierre.