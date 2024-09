Combien gagne un agent immobilier sur une vente ?

Les agents immobiliers en France sont nombreux. Chaque année, des nouveaux formés arrivent sur le marché. Ils ont un rôle important, puisqu’ils interviennent comme des intermédiaires entre vendeurs et acheteurs de biens immobiliers. Le vendeur met en vente ou en location son bien. Et l’acquéreur est la personne qui a besoin de la propriété vendue ou louée. Pour cette prestation de mise en relation entre les deux parties, l’agent immobilier perçoit une commission qui représente généralement son salaire ou sa rémunération. Cet article parle en détail de ce qu’un agent immobilier peut gagner à la suite d’une vente qu’il a réalisée.

Rémunération d’un agent immobilier

Le métier d’agent immobilier n’est pas si différent de plusieurs autres dans la mesure où les salaires peuvent varier. Plusieurs facteurs peuvent influer sur le coût des honoraires d’un agent : l’expérience, l’agence de rattachement, le budget de vente, etc. C’est une profession qui peut se pratiquer en tant que salarié ou indépendant. Et en fonction de son statut, la rémunération de l’agent immobilier peut être fixe ou non.

Agent immobilier salarié

L’agent immobilier salarié travaille pour une agence immobilière. De ce fait, il peut donc compter sur des revenus qui arriveront à la fin de chaque mois. C’est là son plus grand avantage ; il est certain de percevoir une rémunération mensuelle qui, en quelque sorte, le met à l’abri. Cette rémunération représente une sécurité, une assurance, que l’agent immobilier indépendant ne possède pas.

Le statut de salarié a aussi des points négatifs car les revenus sont plutôt bas en comparaison de ceux d’un indépendant.

Il existe deux méthodes principales de rémunération d’un agent immobilier salarié :

La rémunération fixe sans commission . Même si ce modèle tend à disparaître, il peut encore être retrouvé au sein de certaines agences. L’idée ici est de donner à l’agent immobilier un salaire fixe chaque mois ; et cela, peu importe le nombre de ventes qu’il a eu à effectuer durant le mois ou l’année. Ce modèle n’est plus autant prisé puisqu’il ne pousse pas le personnel de vente à se donner à fond ; car ce dernier est conscient que, quels que soient ses résultats, il n’obtiendra pas de récompenses.

. Même si ce modèle tend à disparaître, il peut encore être retrouvé au sein de certaines agences. L’idée ici est de donner à l’agent immobilier un salaire fixe chaque mois ; et cela, peu importe le nombre de ventes qu’il a eu à effectuer durant le mois ou l’année. Ce modèle n’est plus autant prisé puisqu’il ne pousse pas le personnel de vente à se donner à fond ; car ce dernier est conscient que, quels que soient ses résultats, il n’obtiendra pas de récompenses. La rémunération variable. Pour ce modèle précisément, un salaire de base est défini. Et le salaire global varie en fonction des commissions que l’agent immobilier obtiendra sur ses ventes. C’est la méthode la plus répandue sur la scène immobilière. Elle porte plus de fruits ; car elle pousse le personnel à se challenger et à dépasser ses limites pour voir grandir ses gains.

Voici une estimation du revenu salarial de l’agent salarié : le salarié sans commission perçoit entre 1 450 € et 1 750 € ; le salarié avec commission gagne le SMIC accompagné des commissions qui lui sont dues. La rémunération de l’agent immobilier peut augmenter au vu de l’ancienneté et de la performance de celui-ci.

VOIR AUSSI : Agent immobilier : faut-il posséder un pass PTT ?

Agent immobilier indépendant

En ce qui concerne l’agent indépendant, il n’est pas salarié d’une entreprise. Il doit donc se battre tout seul pour assurer ses fins de mois. Il est possible qu’un indépendant travaille en collaboration avec une agence. Dans ce cas, il n’est pas vu comme un employé de l’agence, mais plutôt comme un mandataire. Il touche des commissions sur les honoraires de l’agence. La valeur de cette commission varie généralement entre 40 % et 70 % de la valeur des honoraires de l’agence. Il reçoit donc une belle part pour le travail abattu. Sur la masse des agents immobilier indépendants en France, seule une minorité d’entre eux perçoit un salaire fixe de la part des agences.

La loi Hoguet est celle qui régule la rémunération des agents immobiliers indépendants. C’est seulement lorsque l’agent immobilier finalise la vente qu’il peut toucher une quelconque rémunération. Il est difficile de déterminer avec précision combien un professionnel indépendant peut gagner ; puisque nombreux sont les paramètres à prendre en compte. Cependant, on estime qu’un débutant touche entre 1 500 € et 3 000 € en moyenne par mois. Quant à un expert, il peut toucher plus de 5 000 €.

Le revenu annuel d’un agent peut donc varier de 30 000 € à 75 000 €, voire plus. De son salaire brut, l’agent devra déduire toutes les cotisations sociales auxquelles il est assujetti.

Moyens d’amélioration des revenus de l’agent

L’agent immobilier a pour principale source de revenus les ventes qu’il a effectuées ; et il existe plusieurs autres façons pour lui de multiplier ses gains.

L’agent immobilier peut engager des personnes pour l’agence avec qui il travaille comme partenaire. Ces personnes considérées comme ses filleuls seront chargées de chercher des acheteurs ou des locataires. Et pour chacune des ventes qu’elles réaliseront, l’agent qui les a apportés devra toucher une commission. Toutes les agences n’offrent pas la possibilité d’avoir des agents filleuls. Cependant, ce n’est pas une possibilité à prendre à la légère. En effet, les revenus qu’elle permet d’engranger sont considérables. Imaginez que le pourcentage de l’agent sur les ventes de ses filleuls soit fixé à 5 % seulement.

Cela signifie que pour 70 000 euros de chiffre d’affaires généré par un négociateur, l’agent ayant contribué à son recrutement percevra 3 500 euros.

Il y a d’autres choses que peut faire l’agent immobilier pour augmenter ses revenus ; par exemple, il peut chercher à vendre des biens de plus grande valeur. C’est clair qu’en s’attardant sur des biens luxueux, il attirera des clients plus fournis matériellement. Ce dernier pourrait alors facilement augmenter les prix de la vente et en tirer un profit plus élevé. Ce sera peut-être difficile de trouver des clients qui paieront le prix, ce qui veut dire que les ventes risquent de diminuer. Cependant, la valeur d’une seule vente pourrait faire pencher la balance et valoir bien mieux que plusieurs petites ventes.

VOIR AUSSI : Comment devenir mandataire immobilier ? Métier, formation, salaire

Zoom sur le métier d’agent

Le métier d’agent immobilier fait rêver plus d’un. À la télévision, plusieurs émissions se sont construites autour du sujet ; et elles changent complètement la vision que le public a du métier. Plusieurs personnes se lancent dans l’immobilier en pensant qu’elles arriveront à gagner de fortes sommes en peu de temps. Cependant, la réalité est toute autre. La vérité est que le marché urbain est saturé d’agents immobiliers ; ce qui fait qu’il est difficile de trouver sa place, surtout pour un débutant. Pour éviter de subir les conséquences de cette vaste concurrence, quelques-uns préfèrent aller en zone rurale. Là, la concurrence est moindre ; cependant, vous devrez vous résoudre à gagner moins puisque les commissions à s’y faire sont réduites.

Conseils pour les agents immobiliers

Malgré tout, la profession d’agent immobilier fait partie du top 20 des métiers les plus plébiscités par les Français. Ce qui en fait un métier d’avenir. Plusieurs individus ont réussi à se faire une petite fortune grâce à leurs ventes. Réaliser plusieurs ventes de grande valeur sur une même période pourrait littéralement vous assurer une aisance financière. Vous gagnerez à vous constituer un réseau solide composé de divers profils autour du métier : rénovateurs, décorateurs, etc. Il est possible que vous leur proposiez d’être des apporteurs d’affaires pour en contrepartie gagner des commissions. Vous aussi vous pourriez tomber sur un bien immobilier qui a besoin d’être rénové (ou décoré) et leur en faire part.

Les agents immobiliers pourraient alors vous donner une commission pour leur avoir permis de gagner un marché.

Si vous décidez de vous lancer en tant qu’agent indépendant, il serait sage de mettre un peu d’argent de côté. Un montant qui devrait vous permettre de vivre ne serait-ce que pour les six prochains mois. En effet, trouver votre premier client pourrait être difficile pour un départ. Et entre-temps, il faut bien que vous continuiez à vivre. En tant qu’indépendant, vous avez l’opportunité de décider combien vous voulez gagner sur chaque vente. Or dans le cas de l’agent salarié, c’est l’agence qui fixe ce qu’il devra gagner après chaque vente.

Missions de l’agent immobilier

Comme énoncé en introduction, l’agent commercial est à l’origine de la liaison entre un propriétaire immobilier et un acheteur (ou locataire). Parmi les différentes tâches que cette fonction lui permet d’assurer, figurent :

La recherche des biens immobiliers de diverses natures mises en vente ou en location : bureaux, résidences, appartements, chambres…

de diverses natures mises en vente ou en location : bureaux, résidences, appartements, chambres… Fixer avec le propriétaire le prix de vente de son bien.

de son bien. Faire une sorte d’analyse du bien qu’il désire vendre afin de déceler ses forces et ses défauts.

Faire visiter le logement à louer ou à vendre aux acheteurs intéressés.

Informer le propriétaire de la décision du client et vice-versa.

S’assurer que l’acquéreur possède les moyens suffisants pour s’acquitter du prix de la vente ou du bail.

pour s’acquitter du prix de la vente ou du bail. Assister les deux camps dans la signature du contrat de vente (ou de bail).

VOIR AUSSI : Comment devenir conseiller immobilier ? Métier, formation, salaire

Différence entre un agent et un mandataire/négociateur immobilier

À la différence de l’agent immobilier, le mandataire et le négociateur n’ont pas besoin de carte professionnelle pour exercer. Et pour cause, ce ne sont pas des professions réglementées. Même s’ils exercent pratiquement les mêmes activités qu’un agent, ils peuvent souvent travailler sous la supervision de celui-ci.

Formation pour devenir agent immobilier

De plus en plus de personnes décident de se lancer dans le métier d’agent commercial. Pour certains, c’est un choix de vie fait depuis le bas âge ou à la sortie des études secondaires. D’autres souhaitent tout simplement faire une reconversion professionnelle dans le métier.

La solution recommandée pour connaître de bons débuts dans le secteur est d’opter pour une formation. Et à cet effet, les formations universitaires sont légion, allant du niveau BAC +2 à BAC +5. Vous pouvez choisir de passer votre BTS professions immobilières dans un premier temps ; et poursuivre après avec votre licence professionnelle. La possibilité vous est accordée de passer votre BTS en alternance. Urbanisme et construction, droit de l’immobilier et de l’habitat, etc sont entre autres quelques filières que vous pouvez faire en cycle master. Être diplômé(e) de l’école supérieure des professions immobilières (ESPI) vous garantira certainement une meilleure insertion professionnelle.