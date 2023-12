Comment devenir agent immobilier indépendant ?

Le freelancing ou le travail indépendant est un vent qui souffle sur la quasi-totalité des professions de nos jours, et plus seulement sur les métiers liés aux nouvelles technologies. C’est ainsi qu’on assiste à la naissance de plusieurs indépendants dans le domaine de l’immobilier. S’agissant des agents immobiliers, en travaillant comme freelances, ils arrivent souvent à avoir une rémunération plus intéressante puisqu’ils sont libres de fixer leur taux de commission comme ils l’entendent. Ils ont alors le sentiment d’être les propres dirigeants de leurs finances, et c’est là l’une des raisons qui attirent plus de personnes dans cette activité. Si vous êtes aussi attiré par elle, sachez qu’il y a un cheminement à parcourir pour travailler comme agent immobilier indépendant en France. Nous vous le présentons dans les lignes ci-après.

Faire des études

Il est recommandé de se former et d’être diplômé pour travailler dans le secteur de l’immobilier. Voici les diplômes pouvant donner l’accès à une profession d’agent immobilier et faciliter l’obtention d’une carte professionnelle :

Le BTS (BAC+2) en dans une filière immobilière ou de négociation et relation client.

La licence (BAC+3) dans un cursus d’ordre commercial, juridique ou économique.

Le master (BAC+5) dans un cursus d’ordre commercial, juridique ou économique.

Heureusement, en France, ce ne sont pas les écoles de formation qui manquent.

Vous avez le choix parmi un vaste catalogue d’institutions réputées dans le domaine. Citons par exemple l’ESI (École supérieure de l’immobilier), l’EFAB (École française de l’administration de biens), l’ESPI (École supérieure des professions immobilières). Il existe même des agences immobilières habilitées à proposer des formations immobilières pouvant déboucher à l’obtention d’un diplôme et de la carte T (ou carte professionnelle).

Même si l’idéal reste de faire des études et de posséder un diplôme avant de se lancer en tant qu’agent immobilier indépendant, vous pouvez quand même travailler sans diplôme. Cependant, il vous faudra justifier d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de l’immobilier. Par ailleurs, avec une expérience de 10 ans de travail aux côtés d’un agent immobilier titulaire de la carte T, vous pourrez vous aussi obtenir la carte T qui est obligatoire pour exercer. Une autre option d’obtention de la carte est de passer la VAE dont la réussite permet d’avoir une licence. Seulement, elle requiert un minimum de 3 ans d’expérience.

Posséder la carte professionnelle pour agents immobiliers

Une condition indispensable pour devenir agent immobilier indépendant sur le sol français est de posséder une carte professionnelle. Aussi, c’est une carte renouvelable avec une validité de 3 ans, qui s’obtient auprès de la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) dont son entreprise dépend.

Posséder cette carte T présente un bon nombre d’avantages. L’un des plus importants est que l’agent peut même travailler dans d’autres pays d’Europe avec sa carte professionnelle européenne. Ceci est contenu dans un décret paru en octobre 2017.

Aussi, s’il travaille en collaboration avec des commerciaux avec qui travailler, c’est à l’agent seul de signer les contrats avec les clients.

Avant d’obtenir ce précieux sésame, l’agent immobilier doit remplir certaines conditions :

Être inscrit au RCS (Registre du commerce des sociétés).

(Registre du commerce des sociétés). Être majeur et n’être soumis à aucun régime de protection.

et n’être soumis à aucun régime de protection. Ne jamais avoir reçu de condamnation pénale, d’incapacité ou d’interdiction. Bref, avoir un casier judiciaire vierge.

Les documents essentiels pour monter le dossier de demande de la carte professionnelle sont : le formulaire CERFA n° 15312*01 dûment rempli et les pièces justificatives servant d’annexe à la demande. En effet, une fois que la demande est déposée auprès de la préfecture, le délai pour l’obtention de la carte est de 2 mois seulement. Passé ce délai, il faut considérer que la demande a été refusée.

Respecter les conditions d’exercice de la profession d’agent immobilier indépendant

Après l’obtention de la carte, l’agent fait officiellement partie de l’ordre des agents immobiliers du pays. Par conséquent, il se doit de respecter scrupuleusement la déontologie du métier s’il ne veut pas être sévèrement sanctionné. Parmi les actions qu’il doit s’abstenir de poser, figurent :

La diffusion d’une annonce concernant un bien pour lequel il n’a pas obtenu de mandat ;

La diffusion d’une annonce sur un bien immobilier déjà vendu ;

La diffusion d’une annonce avec des prix ou des surfaces différents de ceux mentionnés dans un mandat.

Ce professionnel a également d’autres obligations concernant divers aspects : la formation professionnelle continue, les normes de sécurité et d’accessibilité à son local…

Créer son entreprise / son agence immobilière

Un agent immobilier indépendant doit créer son entreprise. Et parce qu’il est généralement seul dans ce voyage, trois options s’offrent à lui : l’EURL, la SASU et l’entreprise individuelle.

Le choix n’est pas à prendre à la légère puisqu’il aura des répercussions sur l’activité de l’entrepreneur : le régime de sécurité sociale, les taxes à payer, etc.

Aussi, une fois calé sur le statut juridique, l’agent peut se lancer dans les formalités de création d’entreprise. S’il s’en sent capable, il peut gérer la procédure tout seul. Mais s’il le souhaite, il peut également se faire aider, en passant par exemple par un service en ligne de création d’entreprise.

En plus de la création de l’entreprise, cet auto-entrepreneur devra également souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle et à la garantie financière.

Planifier son chiffre d’affaires et ses dépenses

Même si cette étape n’est pas sinequanone, il faut comprendre qu’elle est importante et étroitement liée à l’étape de la création de votre entreprise. Elle consiste à faire des prévisions de l’argent que votre société réalisera annuellement ou trimestriellement. En fonction de cette estimation, vous serez en mesure de vous fixer des objectifs raisonnables.

Il y a deux points essentiels sur lesquels il faut faire des calculs : le volume des ventes et les tarifs à appliquer.

Avec l’expérience qu’il aura gagnée en travaillant comme salarié, l’agent immobilier arrivera facilement à fixer ses tarifs. Il peut aussi s’inspirer des prix de la concurrence qui sont rendus publics comme l’exige la législation. Concernant le volume des transactions, son estimation prend en compte plusieurs éléments tels que :

les canaux de communication qui seront utilisés pour le marketing,

la zone géographique choisie,

le nombre de transactions réalisées par les concurrents,

le réseau local auquel appartient l’agent, etc.

Un autre point à prendre en compte lors de la détermination de la rémunération est le coût total des dépenses initiées par l’activité et qui comprend : la location du local, les déplacements, la publicité, les taxes et impôts, les cotisations, le salaire à se verser…

Il en ressort de ce guide que devenir agent immobilier indépendant présente bien des avantages, mais nécessite également de suivre un parcours qui n’est pas toujours aisé. Il faut entre autres faire une formation supérieure, demander une carte professionnelle, créer sa société et se conformer à la réglementation immobilière.

