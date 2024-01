Gîte et chambre d’hôtes : comment trouver ses premiers clients ?

Les gîtes et les chambres d’hôtes sont essentiellement des hébergements mis sur pied à des fins de tourisme. On en retrouve dans les zones rurales et urbaines. Les gîtes font référence à des maisons ou appartements meublés, fonctionnels, et surtout indépendants. C’est l’inverse des chambres d’hôtes qui sont en réalité des pièces aménagées chez le propriétaire et résident de la maison ou de l’appartement. Qu’ils débutent ou non, les détenteurs de ces résidences touristiques se doivent de s’appliquer à trouver des clients pour faire fonctionner leur entreprise. Comment s’y prendre alors ? Dans cet article, nous vous dévoilons quelques astuces et techniques qui fonctionnent pour trouver vos premiers clients de votre business de gîte et chambre d’hôtes.

Inscrivez-vous sur les plateformes d’hébergement

Vous souhaitez être rapidement repéré par des clients ? Alors, ne perdez plus de temps ! Inscrivez-vous sur les sites et les annuaires d’hébergement disponibles dans votre localité. En France, ils sont nombreux à fonctionner. Citons par exemple : Airbnb, Gîte de France, Chambres-hotels.fr et bien d’autres… Le plus grand avantage de telles plateformes est qu’elles disposent d’une large communauté de voyageurs en constant déplacement. Ainsi, votre communication ne pourra qu’apporter du trafic de qualité, des internautes plus susceptibles de souscrire à votre offre. De plus, sur certaines de ces plateformes, vous n’aurez pas à payer un prix pour promouvoir votre logement.

Les publicités sont gratuites et vous ne rémunérez la plateforme que lorsqu’un client achète votre service d’hébergement.

Il a été constaté que de plus en plus de personnes mettent les pièces inoccupées de leurs logements en location sur ces plateformes, afin d’obtenir des compléments de revenus. Cela crée une concurrence plutôt rude. De plus, cette large offre fait en sorte qu’il faut obtenir assez d’avis positifs pour faire bonne figure, chose qui prend du temps.

VOIR AUSSI : SAS ou SCI : Quel statut choisir pour un projet immobilier ?

Faites-vous connaître sur les réseaux sociaux

Le monde d’aujourd’hui est un monde connecté, c’est pourquoi les humains attachent un intérêt certain aux outils issus des nouvelles technologies. Qu’ils soient jeunes ou vieux, tous apprécient de passer du temps sur les réseaux sociaux afin de prendre des nouvelles de leurs proches, d’acheter ou de se renseigner. Ainsi donc, les réseaux sociaux peuvent également être utilisés pour rechercher des informations sur les résidences de type gîte et chambre d’hôtes présentes à un endroit donné. Pour cette raison, il est important que vous veilliez à développer votre présence sur les différents réseaux sociaux.

Commencez par la création des pages professionnelles via lesquelles vous pourrez informer les gens sur les disponibilités de vos locations, les activités qui attendent vos visiteurs durant telle ou telle période, etc. Par là, vous créerez une relation de proximité avec eux.

Facebook, TikTok et Instagram sont deux réseaux avec un public estimé à des millions d’utilisateurs. Ils représentent donc un vaste marché pour parler de vos services. Vous pouvez donc espérer y trouver assez de clients pour votre business de gîte et chambre d’hôtes. Sachez qu’avec la multitude d’entrepreneurs présents sur les médias sociaux, ça peut prendre du temps avant que vous ne vous fassiez connaître. Alors, travaillez le contenu visuel et textuel de vos publications, afin d’accroître votre référencement.

Une façon efficace de vous constituer une clientèle via ce moyen est de travailler en partenariat avec des influenceurs locaux. Grâce à sa large audience sur les réseaux sociaux, un influenceur de votre zone géographique améliorera votre visibilité en prescrivant vos services à son public. Un influenceur de qualité n’est pas forcément celui qui a le plus de followers, mais celui dont la thématique se rapproche plus de vos objectifs et de votre cible.

VOIR AUSSI : Hôtellerie : comment fidéliser vos employés ?

Construisez un site internet dédié à votre activité

Essayez pour un instant de vous mettre à la place de vos clients. Imaginez que vous souhaitez louer un appartement pour votre prochain voyage. N’irez-vous pas en premier sur Google afin de rechercher un logement qui répond à vos critères ? Tout ceci pour vous faire comprendre à quel point un site internet peut être utile pour vous ramener des clients.

Vous devez donc prendre le temps de construire un site internet qui répond aux exigences des moteurs de recherches en matière de référencement. Cela vous aidera à obtenir un meilleur positionnement dans les résultats lorsque les utilisateurs effectueront des recherches. Parmi les éléments qui vous aident à améliorer le SEO (référencement naturel) de votre site web figurent des mots clés de qualité, une excellente vitesse de chargement des pages, des backlinks optimisés, etc.

Une fois que les visiteurs cliquent sur le lien, le tour n’est pas encore joué. Il faut les convaincre de rester sur votre site web. Et cela passe par un visuel attractif. Vous devez donc veiller à n’utiliser que les photos et vidéos qui ressortent la beauté de votre structure. Grâce à une ergonomie et un design sur mesure, vous arriverez à vous démarquer de la concurrence.

N’hésitez pas à faire appel à un professionnel dans la construction de sites web pour maximiser les chances de réussite de vos objectifs.

Discutez avec lui des fonctionnalités que vous souhaitez inclure sur votre plateforme. La réservation en ligne et les galeries d’images sont quelques fonctionnalités attrayantes.

Proposez des activités sur mesure à vos hôtes

Lorsqu’un individu désire quitter son domicile pour une autre destination, c’est généralement parce qu’il est à la recherche de quelque chose qui lui fera oublier sa routine quotidienne pour quelques jours. Pour cette raison, il est important que les activités que vous proposez dans votre logement locatif soient assez originales. Pour offrir une expérience atypique à vos convives, voici quelques charmantes idées qui pourraient plaire :

Contacter des professionnels de votre localité qui œuvrent dans divers domaines tels que le yoga, le sport, le tourisme… afin qu’ils entretiennent vos visiteurs durant leur séjour.

de votre localité qui œuvrent dans divers domaines tels que le yoga, le sport, le tourisme… afin qu’ils entretiennent vos visiteurs durant leur séjour. Offrir à vos invités des repas cuisinés par les restaurants les mieux notés de votre région. Les clients apprécieront de savoir que leur nourriture a été préparée par les mains d’un véritable chef.

cuisinés par les restaurants les mieux notés de votre région. Les clients apprécieront de savoir que leur nourriture a été préparée par les mains d’un véritable chef. Si votre gîte ou chambre d’hôtes se trouve dans une région reconnue pour la fabrication de vins telle que la Corse, pourquoi ne pas proposer la dégustation de vins dans un vignoble proche ?

Le point commun de ces différentes idées est de valoriser votre commune et de favoriser son économie en établissant des partenariats avec les autres acteurs qui s’y trouvent. Cela a un effet positif tant pour vous que pour eux. Parce que vous leur apportez des clients, ces derniers sont en mesure de vous recommander auprès d’autres voyageurs. Le bouche-à-oreille est en effet un autre canal d’acquisition de clients qui n’est pas du tout à négliger.

VOIR AUSSI : Création d’entreprise : comment protéger son patrimoine personnel ?

Optez pour de la publicité payante via différents canaux

Si vous êtes pressé de conclure de bonnes affaires avec votre projet d’hébergement, pensez à vous tourner vers la publicité payante. Elle se fait généralement sur les réseaux sociaux et les navigateurs comme Google. Cependant, la publicité payante nécessite de posséder assez d’argent ; le prix d’une campagne dépend du réseau que vous utiliserez et des objectifs que vous visez. S’agissant de Google Ads, il possède des sites partenaires bien référencés. Sur ceux-ci, il peut faire passer les annonces pour votre business de gîte et chambre d’hôtes. Il a ceci de bénéfique qu’il vous fait payer un prix pour la publicité non pas sur les vues, mais uniquement sur les clics de votre annonce.

Lors de la configuration de votre publicité, à prioriser les sites partenaires de Google qui tournent autour du tourisme et de l’hébergement, vous parviendrez à attirer une clientèle plus rapidement.

Pour vous assurer de ne pas perdre votre argent, faites appel à un professionnel du marketing, qui saura toucher votre cible à travers un contenu séduisant. Vous pouvez aussi faire une formation de courte durée en community management pour pouvoir vous occuper de cet aspect vous-même.

Vidéo bonus : gîte ou chambre d’hôtes – quelles différences ?