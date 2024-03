En quoi les avis clients peuvent-ils aider votre entreprise ?

Vous avez certainement déjà entendu parler des avis clients. Peut-être même que vous en avez déjà laissé un sur un site en ligne. Les avis clients peuvent être négatifs ou positifs, dépendamment de l’expérience de chaque utilisateur. Si ces notes évaluatives existent, c’est pour permettre aux clients de partager leur expérience avec d’autres (des clients potentiels notamment). Mais elles ne servent pas qu’à cela ; entre autres utilités, elles peuvent grandement contribuer au développement d’une entreprise. C’est justement le sujet de cet article. Nous vous expliquons donc en quoi les avis client peuvent aider votre entreprise.

Améliorer les résultats de vos campagnes marketing

L’un des plus grands bienfaits de la collecte d’avis clients est l’impact positif qu’ils peuvent avoir sur vos campagnes publicitaires. Lorsque vous recueillez des avis clients, vous pouvez le faire à travers divers canaux. L’équipe de marketing peut alors étudier les informations provenant de ces diverses sources afin de trouver des idées intéressantes concernant l’amélioration des résultats de la stratégie de référencement (SEO) de l’entreprise.

Il existe une autre façon encore dont les avis clients peuvent aider. Pour ceux d’entre eux qui sont positifs, vous pouvez les utiliser lorsque vous concevez vos publicités. En fait, il a été prouvé que l’un des meilleurs moyens d’attirer les clients est de leur montrer l’expérience vécue par d’autres personnes avant eux.

Ainsi, en dévoilant les avis clients positifs, vous créez chez les prospects un sentiment de confiance, ce qui fera qu’ils chercheront à s’intéresser à vos produits. Et au final, vos ventes connaîtront une hausse importante.

Améliorer votre image et vous rendre plus populaire

Pour aller dans le même sens que le point précédent, les notes des clients vous aident à bonifier votre image auprès du public. Il n’y a pas mieux placé que l’un de vos clients satisfaits pour contribuer à redorer votre réputation sur le marché. Peut-être que dans le passé, vous avez eu à subir des attaques de concurrents qui ont colporté des ragots sur votre compagnie. La meilleure solution pour laver votre nom est de continuer à produire des articles de qualité et de demander aux acheteurs de laisser un commentaire pour raconter leur vécu. Si vos produits sont de bonne qualité, il n’y a aucune raison qu’ils se retiennent de vanter votre entreprise. De cette façon, vous arriverez à embellir votre image.

De plus, les clients véritablement satisfaits feront plus que laisser une note sur votre site web ou sur vos pages de réseaux sociaux. En effet, ils parleront en bien de vous autour d’eux. Et grâce au bouche-à-oreille, votre business se fera davantage connaître.

Identifier les tares de votre offre

L’un des principaux motifs qui poussent les entreprises à demander à leurs clients de laisser des notes, c’est le besoin de s’améliorer. Ces dernières sont généralement soucieuses de savoir comment leurs produits sont perçus par les consommateurs. Et il n’y a pas meilleure façon de connaître les insuffisances d’un produit ou d’un service que de demander directement à l’acheteur de donner ses impressions. Les clients n’ont aucune raison de se retenir de dire ce qui leur a plu et ce qu’ils n’ont pas aimé en consommant votre produit, surtout si c’est vous qui les invitez à le faire.

Vous devez donc être prêt à écouter les critiques, avec pour intention de repérer les défauts de votre offre.

Proposer des produits qui répondent aux besoins des clients

En complément au dernier point abordé, une fois que vous avez identifié les limites de vos produits, il est temps de passer à la prochaine étape : l’amélioration de votre offre. En réalité, le but majeur de la collecte des avis que vous faites devrait être une meilleure conception de votre offre, de sorte qu’elle puisse plaire aux utilisateurs.

Lorsqu’ils laissent un avis, certains utilisateurs se contentent de dire ce qu’ils n’ont pas apprécié. D’autres, par contre, critiquent et proposent aussi des moyens d’amélioration. Quoi qu’il en soit, retenez que la meilleure façon de parfaire votre offre est de tenir compte de ce que pensent les consommateurs. De cette façon, vous leur faites savoir qu’ils ont de l’importance. Cela peut les motiver à rester fidèles à votre offre. De plus, en le faisant, vous vous différenciez des entreprises concurrentes qui, elles, n’accordent aucun intérêt au ressenti de leurs clients.

Les moyens de collecte des avis clients

Au vu de ce qui précède, il est clair que les avantages sont assez nombreux pour les entreprises qui veillent à recueillir les avis de leurs clients. Si vous pensez à le faire vous aussi, vous en bénéficierez énormément. Ci-dessous, voici quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour collecter les avis de vos clients.

Utiliser les plateformes d’évaluation populaires

Vous pouvez vous servir des plateformes évaluatives conçues spécialement pour permettre aux utilisateurs de s’exprimer sur leur expérience avec une entreprise donnée. TripAdvisor, Yelp et Google sont des exemples très connus de logiciels d’évaluation. Sur la plupart de ces outils, en plus de laisser des commentaires, les internautes peuvent vous noter en vous accordant un certain nombre d’étoiles. Vous gagnerez à enregistrer votre compagnie sur ces plateformes et à y rediriger vos clients afin qu’ils laissent un avis vous concernant.

Un avantage majeur de leur utilisation est qu’elles vous feront vite gagner en visibilité, car un nombre élevé d’individus s’en sert chaque jour.

Mettre en place un système de notation sur votre site web

En plus des plateformes d’évaluation, vous pouvez également mettre sur pied un espace réservé aux commentaires en bas de chaque article que vous vendez sur votre site web. C’est d’ailleurs ce qui se fait sur quantité de boutiques en ligne. Vous pouvez également demander aux acheteurs de laisser des commentaires sur vos pages sur les réseaux sociaux.

Proposer des mails de satisfaction en échange d’une récompense

Si vous remarquez que vos clients s’ouvrent difficilement ou peinent à laisser des commentaires, pourquoi ne pas leur proposer quelque chose en échange ? Vous pouvez les encourager à écrire des messages ou des mails de satisfaction en échange d’une réduction, d’un cadeau, d’une livraison gratuite… Vous poussez ainsi les clients qui ont apprécié l’expérience avec votre compagnie à laisser un avis positif. Et plus important, respectez votre parole. Cela renforcera le niveau de confiance de vos clients.

Répondre aux avis clients

Une autre stratégie pour susciter des retours de la part des internautes est de répondre aux messages laissés par d’autres utilisateurs. Les informations que vous fournirez vont servir à plusieurs buts : défendre votre réputation, renseigner sur les caractéristiques d’un produit que vous vendez, susciter encore plus de réactions de la part des clients, etc.