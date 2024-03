Trouver l’agence web qui vous convient : 7 étapes à considérer

Trouver une agence web qui répond parfaitement à vos besoins peut être un processus délicat. Pour vous aider à sélectionner l’agence qui sera capable de vous accompagner et soutenir dans le développement de votre projet, voici sept étapes à prendre en compte.

1. Établissez vos objectifs et attentes

Avant même de commencer à rechercher des agences, il est essentiel d’établir clairement les objectifs et attentes de votre projet. Il s’agit notamment de :

Déterminer les besoins précis de votre entreprise (site vitrine, site e-commerce, etc.)

de votre entreprise (site vitrine, site e-commerce, etc.) Identifier les résultats attendus (augmentation du trafic, amélioration de la visibilité, etc.)

(augmentation du trafic, amélioration de la visibilité, etc.) Fixer un budget initial et prévoir une marge de fluctuation éventuelle

et prévoir une marge de fluctuation éventuelle Évaluer la durée de réalisation envisagée pour votre projet

Une fois ces informations réunies, vous pourrez ainsi mieux cibler les compétences nécessaires pour votre projet et orienter votre recherche vers les agences les plus adaptées.

VOIR AUSSI : Top 5 des bonnes pratiques pour bien gérer son site internet au quotidien

2. Recherchez des agences spécialisées ou pluridisciplinaires

Il existe différentes types d’agences web, certaines sont spécialisées dans un seul domaine (par exemple, le référencement naturel ou le développement) alors que d’autres sont pluridisciplinaires et proposent des services allant du design au marketing en passant par la création de contenu.

Une agence web pluridisciplinaire vous permettra d’avoir une approche globale de votre projet et pourra ainsi vous accompagner sur toutes les étapes, tandis qu’une agence spécialisée sera un choix plus pertinent si vous avez besoin uniquement d’un service spécifique.

3. Consultez les références et réalisations des agences

Afin de vérifier le sérieux et les compétences d’une agence, n’hésitez pas à consulter les références et réalisations mises en avant sur leur site internet. Analysez les projets menés et identifiez s’ils sont proches ou non de vos attentes. En outre, pensez également à :

Vérifier les avis clients laissés sur des plateformes spécialisées (Google, Trustpilot, etc.)

laissés sur des plateformes spécialisées (Google, Trustpilot, etc.) Contacter des entreprises ayant fait appel aux services de l’agence pour recueillir leurs impressions

Ces informations vous donneront un aperçu concret du travail et des résultats obtenus par les différentes agences que vous aurez sélectionnées.

4. Évaluez la réactivité et la communication des agences

Lorsque vous entamez une collaboration avec une agence web, il est primordial que celle-ci soit capable de répondre rapidement à vos interrogations ou demandes. La réactivité est donc un critère important lors de votre choix. Pour évaluer cet aspect :

Contactez directement les agences par téléphone ou par email et mesurez le temps de réponse

les agences par téléphone ou par email et mesurez le temps de réponse Discutez avec les agences pour connaître leur disponibilité et la fréquence des points d’avancement qu’ils proposent

pour connaître leur disponibilité et la fréquence des points d’avancement qu’ils proposent Privilégiez les agences qui mettent en avant leur souci de transparence et d’écoute du client

VOIR AUSSI : Que peut-on attendre des services d’une agence web ?

5. Analysez les prestations proposées et leurs tarifs

Il est essentiel de comparer les services offerts par les différentes agences, ainsi que les tarifs pratiqués. Prenez en compte :

Les compétences des équipes (techniques, marketing, rédactionnels, etc.)

(techniques, marketing, rédactionnels, etc.) Leurs domaines d’expertise spécifiques

spécifiques La taille de l’équipe

Les modalités de facturation

N’oubliez pas que si un tarif très inférieur à ceux proposés par ses concurrents peut sembler alléchant, il peut également être révélateur d’un travail moins qualitatif ou d’un manque de suivi après la réalisation du projet.

6. Vérifiez la flexibilité dans la gestion des projets

L’une des qualités souvent appréciée chez une agence web est sa capacité à s’adapter aux contraintes ou aux changements liés au projet en cours de réalisation. Pour cela, vérifiez si :

L’agence propose des méthodes de gestion de projet flexibles (par exemple, la méthode agile)

(par exemple, la méthode agile) Elle dispose d’outils facilitant la communication entre les parties prenantes (tableau de bord en ligne, rapports d’avancement réguliers, etc.)

entre les parties prenantes (tableau de bord en ligne, rapports d’avancement réguliers, etc.) Elle accepte d’effectuer des modifications ou ajustements en cours de réalisation sans frais supplémentaires injustifiés

Voici une vidéo bonus pour en découvrir davantage sur la conduite de projet avec la méthode Agile :

7. Demandez des devis personnalisés

Enfin, lorsque vous avez pré-sélectionné plusieurs agences répondant à vos critères, n’hésitez pas à leur demander un devis personnalisé. Cela vous permettra de :

Avoir une idée concrète du coût global de votre projet

de votre projet Comparer les différentes offres et mieux comprendre les prestations incluses

et mieux comprendre les prestations incluses Identifier l’agence qui correspond le mieux à votre budget et à vos objectifs

En suivant ces sept étapes, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour trouver l’agence web qui saura répondre parfaitement à vos besoins et vous accompagner dans la réussite de votre projet.