Dropshipping : l’importance de choisir un expert-comptable spécialisé

Le dropshipping est aujourd’hui l’une des méthodes les plus prisées pour démarrer une entreprise en ligne. La simplicité et la flexibilité de ce modèle commercial sont les principales raisons de cette popularité croissante. Cependant, cette activité doit répondre à de nombreuses implications fiscales. Cela veut dire que pour faire fructifier votre business de commerce en ligne, il vous faut une gestion financière solide. Vous avez alors tout intérêt à solliciter les services d’un expert-comptable spécialisé dans le dropshipping.

Aperçu de l’industrie du dropshipping

Le dropshipping a révolutionné l’univers de l’e-commerce en permettant aux entrepreneurs de vendre des produits sans avoir à gérer un stock physique. Il s’agit d’une technique de vente dans laquelle vous, en tant que distributeur, mettez en place un partenariat avec des fournisseurs. Tout ce que vous avez à faire est donc de convaincre les clients d’acheter lesdits produits sur votre plateforme. Vous transférerez ensuite chaque commande aux fournisseurs, qui s’occuperont de la gestion des stocks et de l’expédition des biens aux acheteurs.

Notez que le dropshipping existait déjà avant la création d’internet. L’origine de cette technique remonte aux années 60 et 70 aux USA. Au lieu d’un site internet, les entreprises se servaient d’un catalogue de produits qu’elles expédiaient par voie postale aux consommateurs. Ces derniers effectuaient ensuite leurs commandes par téléphone et se faisaient livrer les produits par les fournisseurs. Entre 1989 et 2000, on assiste à la naissance du web et la période de la bulle point-com.

La valeur économique des entreprises de vente par correspondance a considérablement augmenté lorsqu’elles se sont lancées dans la vente sur internet. Peu de temps après, l’avènement des CMS (content management system) a facilité la création de sites e-commerce. En parallèle, on assiste à la sécurisation des transactions bancaires en ligne. C’est à partir de ce moment que le dropshipping a été démocratisé. Selon Statista, le chiffre d’affaires de l’e-commerce en France s’élevait à 146,9 milliards d’euros en 2022, tandis qu’il n’était que de 8,4 milliards d’euros en 2005. Cependant, cet essor vient aussi avec quelques contraintes au niveau de la fiscalité.

Comprendre les implications fiscales pour les entreprises de dropshipping

Si vous souhaitez exploiter le plein potentiel de votre entreprise de dropshipping, il est primordial de comprendre les implications fiscales de ce modèle commercial. En effet, nombreux sont les entrepreneurs qui se font poursuivre par l’administration fiscale, parce qu’ils ne maîtrisent pas les règles qui s’appliquent à leur business. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous aurez besoin d’un expert-comptable en dropshipping qui se chargera de toutes les formalités et procédures administratives liées à la fiscalité de votre activité en ligne.

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la détermination du régime fiscal que doit suivre votre entreprise de dropshipping. Le choix du bon statut juridique est notamment important parce que les taux d’imposition ne sont pas les mêmes pour les microentreprises, les entreprises individuelles, les EIRL, les EURL et les SASU. Notez également que le dropshipping est soumis à une TVA (taxe sur la valeur ajoutée) basée sur le montant du chiffre d’affaires que vous réalisez.

Les avantages d’avoir un expert-comptable spécialisé en dropshipping

Étant donné la complexité des obligations fiscales pour une telle activité, vous bénéficierez de nombreux avantages en sollicitant un expert-comptable spécialisé en dropshipping. Il faut d’abord comprendre les missions que ce professionnel aura à remplir au sein de votre entreprise. Grâce à ses connaissances, il vous aidera à choisir la forme juridique qui convient le mieux à vos besoins et vos intérêts. Par la suite, il gérera la comptabilité de votre entreprise, le suivi des comptes et l’inscription au guichet de TVA. Il s’occupera de toutes vos déclarations fiscales et des calculs nécessaires pour déterminer les montants que vous devez verser.

Un expert-comptable dispose d’une compréhension approfondie des règles juridiques et fiscales qui s’appliquent à votre entreprise de dropshipping. Ainsi, le principal avantage que vous allez tirer de cette collaboration est le fait de supprimer tous les risques de litiges avec l’administration fiscale. De plus, vous bénéficierez d’une optimisation financière personnalisée en fonction des coûts que vous souhaitez réduire et des profits que vous voulez maximiser. Vous pourrez alors vous concentrer pleinement sur votre cœur de métier sans vous préoccuper de la conformité fiscale de vos finances.

Conseils pour trouver un expert-comptable adapté à votre entreprise

Quelques critères sont à prendre en compte pour trouver un expert-comptable adapté à votre entreprise. Le plus important est de choisir un professionnel qui s’est spécialisé dans le domaine du dropshipping. Assurez-vous qu’il comprenne les particularités de ce modèle commercial. De cette manière, il n’aura plus à se familiariser avec les défis auxquels votre entreprise est confrontée et pourra immédiatement attaquer les différentes problématiques liées à votre fiscalité.

Avant d’établir un contrat, vérifiez toujours les qualifications du professionnel avec qui vous avez affaire. Il est important qu’il soit reconnu par le conseil supérieur de l’Ordre en tant qu’expert-comptable spécialiste du dropshipping. Prenez aussi en compte les témoignages et les recommandations des autres entrepreneurs, même s’il s’agit de vos concurrents.

Comment recevoir des conseils de qualité de la part de votre expert-comptable ?

Vous aurez besoin des valeureux conseils de votre expert-comptable pour avancer dans la grande jungle qu’est la fiscalité des dropshippers. Pour être sûr d’en recevoir, vous devez être entièrement honnête avec lui. Établissez une relation de confiance au sein de laquelle vous n’aurez pas peur d’exprimer votre incompréhension de ce domaine. Partagez avec lui l’intégralité des informations concernant vos finances, vos ventes, vos dépenses et autres aspects de votre entreprise. Plus vous détaillerez vos besoins et vos attentes, meilleur sera l’accompagnement que vous recevrez de la part du professionnel.

De plus, restez informé sur l’évolution des réglementations fiscales du dropshipping. En plus de suivre les actualités, vous avez le droit de lui poser les questions qui vous tracassent concernant la comptabilité de votre entreprise. Lors de l’évaluation des rapports financiers, demandez des explications claires à propos des stratégies appliquées pour optimiser vos performances. En voyant que vous êtes enthousiaste à l’idée de développer votre business de dropshipping, l’expert-comptable vous donnera davantage de conseils avisés pour optimiser votre fiscalité.