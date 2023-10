Comment devenir freelance en informatique ? Guide par étape

Vous rêvez de travailler à votre compte, d’être votre propre patron et de vous lancer dans une carrière de freelance en informatique ? Voici un guide qui vous accompagnera pas à pas dans la création de cette nouvelle vie professionnelle.

1. Définissez votre domaine d’expertise

La première étape consiste à choisir votre spécialité dans le secteur informatique. En effet, il existe de nombreux domaines tels que :

Développeur web

Concepteur de logiciels

Analyse de données

Sécurité informatique

Réseaux et systèmes

Ainsi, pour vous faire un nom et réussir en tant que freelance en informatique, il est essentiel de maîtriser parfaitement votre domaine d’expertise.

2. Obtenez les compétences nécessaires pour exceller dans votre métier

Même si vous disposez déjà d’une solide expérience en informatique, il sera souvent nécessaire de compléter vos compétences en suivant des formations spécifiques. Cela vous permettra non seulement d’être plus efficace dans votre travail, mais aussi de mieux valoriser vos services auprès de vos clients potentiels.

N’hésitez pas également à obtenir des certifications reconnues dans votre domaine : elles attesteront de votre expertise et faciliteront grandement votre entrée sur le marché du travail en freelance.

3. Choix du statut juridique pour votre activité de freelance

Pour s’immerger en toute sérénité dans l’univers du freelancing en informatique, le choix du bon statut juridique est primordial. Chaque option répond à des besoins et des situations spécifiques.

Micro-entreprise (anciennement auto-entrepreneur)

Initialement introduit pour simplifier la création d’entreprises, le régime de la micro-entreprise ou auto-entrepreneur est particulièrement apprécié pour son faible niveau de formalités administratives. Il est idéal pour démarrer une activité sans trop de risques financiers.

Avantages Inconvénients Gestion simplifiée Plafond de chiffre d’affaires limité Franchise de TVA (dans certaines limites) Pas d’accès à certains avantages sociaux Charges basées sur le CA réel Difficultés pour certaines déductions fiscales

EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée)

L’EURL est une structure juridique qui permet de créer une SARL avec un unique associé. Offrant une séparation claire entre les biens personnels et ceux de l’entreprise, elle est adaptée pour ceux cherchant une protection personnelle tout en restant seul maître à bord.

Avantages Inconvénients Protection des biens personnels Gestion plus complexe que la micro-entreprise Possibilité de choisir son régime fiscal Coûts de fonctionnement plus élevés Credibilité vis-à-vis des partenaires Charges sociales plus importantes

EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée)

L’EIRL est un statut intermédiaire, offrant la simplicité d’une entreprise individuelle tout en permettant la séparation des patrimoines personnel et professionnel.

Avantages Inconvénients Séparation des patrimoines Régime fiscal moins avantageux que l’EURL Simplicité administrative Moins adapté aux projets d’envergure

SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)

La SASU est la forme unipersonnelle de la SAS. Elle allie flexibilité et crédibilité, ce qui en fait un choix populaire parmi les freelances ayant de grandes ambitions.

Avantages Inconvénients Grande flexibilité statutaire Complexité administrative Credibilité accrue auprès des partenaires Coûts de création et gestion plus élevés

Portage salarial

Le portage salarial est une solution qui permet de travailler en freelance tout en bénéficiant du statut de salarié. Idéal pour ceux qui souhaitent se lancer sans créer leur propre structure juridique.

Avantages Inconvénients Bénéfice du statut de salarié Moins d’autonomie Gestion administrative déléguée Coûts (frais de gestion de la société de portage)

Une fois votre statut déterminé, il est temps de définir précisément vos services. Clarifiez l’étendue de vos compétences, les prestations que vous offrez, et les tarifs que vous pratiquez.

4. Clarifiez votre offre de services

L’étape suivante, essentielle pour le succès de votre activité freelance, est la définition précise de votre offre de services. Cette étape vous permet non seulement de vous positionner sur le marché, mais aussi de répondre de manière ciblée aux besoins des clients.

Commencez par lister toutes vos compétences techniques et soft skills. À partir de cette liste, identifiez les services que vous pouvez offrir. Il peut s’agir de développement web, d’audit de sécurité, de gestion de projets informatiques ou de conseils stratégiques, par exemple.

Ensuite, segmentez votre offre. Proposez des packages ou des services à la carte pour répondre à différents niveaux de besoins. Par exemple, un forfait pour une création de site web simple et un autre pour un site e-commerce plus complexe.

N’oubliez pas d’ajouter une valeur ajoutée unique à votre offre, quelque chose qui vous distingue de la concurrence. Cela pourrait être votre expertise dans un domaine particulier, une méthodologie spécifique ou un outil que vous maîtrisez particulièrement bien.

5. Définissez un TJM (Taux Journalier Moyen) en tant que freelance en informatique

Il est également essentiel d’établir une grille tarifaire claire. Que vous optiez pour un tarif horaire ou un tarif forfaitaire, veillez à ce que vos prix reflètent la qualité de votre travail, tout en restant compétitifs par rapport au marché.

Le TJM représente votre tarif HT facturé au client pour une journée de travail. Il est crucial de bien le définir car il impacte directement vos revenus et reflète la valeur que vous accordez à votre expertise. Voici quelques éléments à prendre en compte pour définir un TJM adapté :

Évaluez votre expérience et expertise

Si vous êtes débutant, votre TJM sera naturellement inférieur à celui d’un expert reconnu avec plusieurs années d’expérience. Mais n’oubliez pas de valoriser vos compétences spécifiques, même en tant que jeune freelance.

Prenez en compte la durée de la mission

Pour des missions longues (plusieurs mois), vous pouvez proposer un TJM légèrement inférieur, car la stabilité des revenus est garantie. À l’inverse, pour des missions courtes, le TJM peut être majoré en raison de leur nature ponctuelle.

Analysez le marché

Renseignez-vous sur les tarifs pratiqués par d’autres freelances ayant un profil similaire au vôtre. Cela vous donnera une idée du TJM moyen pour votre domaine d’expertise.

Tenez compte de vos charges

N’oubliez pas que votre TJM doit couvrir vos frais professionnels (outils, formations, déplacements) et vos charges sociales, tout en vous garantissant un revenu net convenable.

Adaptez votre tarif selon le client

Les grandes entreprises ont souvent des budgets plus conséquents que les PME ou startups. N’hésitez pas à ajuster légèrement votre TJM en fonction du client et de la complexité du projet.

Tableau récapitulatif avec des exemples* :

Profil / Situation TJM conseillé Débutant (< 2 ans d’expérience) 250 – 350€ Intermédiaire (2-5 ans) 350 – 500€ Expert (> 5 ans) 500 – 800€ (ou plus) Mission de longue durée -5% à -10% du TJM standard Mission de courte durée +10% à +20% du TJM standard Grandes entreprises +10% à +20% du TJM standard PME/Startups TJM standard

* Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de votre domaine d’expertise spécifique, de la région où vous travaillez et d’autres facteurs conjoncturels. Il est toujours bon de revoir régulièrement votre TJM en fonction de l’évolution de votre carrière et du marché.

6. Trouver des clients et développer votre réseau professionnel

Pour prospérer en tant que freelance, il est impératif de se constituer une base solide de clients réguliers et satisfaits. Voici quelques stratégies et conseils concrets pour développer votre réseau professionnel :

Exploitez vos connaissances personnelles et professionnelles

Reconnectez-vous : Prenez contact avec d’anciens collègues, camarades d’études ou amis qui évoluent dans le même secteur. Une simple conversation peut parfois déboucher sur une mission.

: Prenez contact avec d’anciens collègues, camarades d’études ou amis qui évoluent dans le même secteur. Une simple conversation peut parfois déboucher sur une mission. Recommandations : Encouragez vos clients satisfaits à parler de vous à leur réseau. Le bouche-à-oreille est un levier puissant.

Maximisez votre présence sur les réseaux sociaux professionnels

LinkedIn : Au-delà d’une simple présence, soyez actif. Partagez des articles pertinents, commentez les publications de votre réseau et rejoignez des groupes spécialisés dans votre domaine.

: Au-delà d’une simple présence, soyez actif. Partagez des articles pertinents, commentez les publications de votre réseau et rejoignez des groupes spécialisés dans votre domaine. Portfolio en ligne : Créez un portfolio clair et structuré de vos réalisations pour attirer des prospects qualifiés.

Engagez-vous dans des groupes et associations

Réseautage local : Participez à des événements, ateliers ou conférences locaux. C’est une opportunité pour échanger avec d’autres professionnels et vous faire connaître.

: Participez à des événements, ateliers ou conférences locaux. C’est une opportunité pour échanger avec d’autres professionnels et vous faire connaître. Associations professionnelles : Adhérez à des organisations spécialisées. Elles peuvent offrir des opportunités de formation, de certification et d’accès à des offres de mission exclusives.

Inscrivez-vous sur des plateformes dédiées

Sites de freelancing : Des plateformes comme Malt, Upwork, freelance-informatique.fr ou Freelancer peuvent vous mettre en relation avec des clients potentiels. Toutefois, la concurrence y est forte, donc assurez-vous d’avoir un profil attractif.

: Des plateformes comme Malt, Upwork, freelance-informatique.fr ou Freelancer peuvent vous mettre en relation avec des clients potentiels. Toutefois, la concurrence y est forte, donc assurez-vous d’avoir un profil attractif. Annuaire professionnel : Certains secteurs ont des annuaires dédiés. Veillez à y être référencé.

Préservez votre réputation

Qualité du travail : Rien ne vaut un travail bien fait. La qualité de vos livrables parlera d’elle-même.

: Rien ne vaut un travail bien fait. La qualité de vos livrables parlera d’elle-même. Témoignages : Sollicitez des retours de vos clients et affichez ces témoignages sur votre site ou profil professionnel. Cela renforce votre crédibilité.

: Sollicitez des retours de vos clients et affichez ces témoignages sur votre site ou profil professionnel. Cela renforce votre crédibilité. Image professionnelle : Que ce soit en ligne ou hors ligne, soyez toujours professionnel, courtois et à l’écoute.

Avec une stratégie bien pensée et un travail constant, votre réseau professionnel s’élargira et vous assurera un flux régulier de missions.

7. Soignez votre communication et créer votre propre site web

Pour être visible en ligne et attirer des clients, la création d’un site web professionnel est indispensable. Celui-ci doit comporter une présentation claire de vos compétences, services proposés et réalisations antérieures. Pensez également à optimiser votre contenu pour le référencement naturel (SEO) afin d’améliorer votre positionnement dans les moteurs de recherche.

N’oubliez pas non plus d’utiliser les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou encore Malt pour vous faire connaître et élargir votre réseau. Partagez régulièrement du contenu pertinent (articles, vidéos, infographies…) en rapport avec votre domaine d’expertise et sollicitez vos contacts pour obtenir des recommandations et témoignages de qualité.

8. Gérez efficacement votre temps et vos priorités

Se mettre à son compte implique de nombreuses responsabilités, et il vous faudra apprendre à gérer votre temps de manière optimale. Fixez-vous des objectifs clairs et réaliste ainsi qu’une bonne organisation de travail :

Planifiez vos journées à l’avance

Accordez-vous des moments de pause et de détente pour éviter le burn-out

9. Maintenez un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Travailler en freelance peut parfois mener à des journées particulièrement chargées, d’autant plus si vous travaillez depuis chez vous. Pour préserver votre santé et un certain équilibre dans votre vie quotidienne :

Définissez clairement votre espace de travail

Fixez des horaires réguliers et respectez-les autant que possible

N’oubliez pas de vous accorder du temps libre pour vos hobbies, passions ou loisirs

FAQ : Devenir freelance en informatique

Comment passer du statut de salarié à freelance en informatique ? Commencez par définir votre domaine d’expertise, renforcez vos compétences si nécessaire, créez votre entreprise et commencez à chercher des missions. Assurez-vous de bien comprendre les implications juridiques et fiscales. Est-ce que le portage salarial est une bonne option pour un freelance en informatique ? Cela dépend de vos préférences. Si vous souhaitez éviter la gestion administrative et bénéficier du statut de salarié tout en restant indépendant, le portage salarial peut être une excellente option. Dois-je choisir entre travailler pour une SSII/ESN ou être totalement indépendant ? Non, certains freelances combinent les deux : ils prennent des missions via des SSII tout en ayant également des clients directs. C’est une question de choix et de gestion de votre activité. Comment puis-je augmenter mon chiffre d’affaires en tant que freelance en informatique ? Optimisez votre réseau professionnel, offrez des services variés ou spécialisez-vous dans un domaine très demandé, assurez une communication efficace, et n’hésitez pas à renégocier vos tarifs une fois votre expertise reconnue. Comment gérer les périodes creuses sans mission ? Misez sur la formation continue, le développement de votre réseau, la mise à jour de votre portfolio ou la recherche proactive de nouveaux projets. Certaines périodes creuses peuvent aussi être l’occasion de se reposer ou de travailler sur des projets personnels.

En suivant ces conseils et en travaillant avec sérieux et motivation, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir en tant que freelance en informatique. Bonne chance !