Comment bien choisir son entreprise de portage salarial ?

Forme d’emploi aux multiples avantages, le portage salarial séduit un nombre croissant de travailleurs indépendants. Néanmoins, le succès de l’activité repose en grande partie sur le choix de la société de portage. La Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS) en recense en effet près de 600 à travers la France et toutes ne se valent pas. En plus de l’ancienneté et l’expérience, plusieurs critères essentiels doivent être pris en compte lors de la recherche d’un partenaire de confiance.

Qu’est-ce que le portage salarial ?

Le portage salarial est une forme de travail indépendant qui offre une grande flexibilité tout en assurant la sécurité d’un statut de salarié.

Il s’agit d’une relation tripartite entre un travailleur indépendant (le salarié porté), une entreprise ou un client (l’entreprise cliente) et une entreprise de portage salarial.

Dans ce contexte, le salarié porté réalise des missions pour le compte de l’entreprise cliente, mais il est salarié de l’entreprise de portage salarial. Cela signifie qu’il dispose des mêmes droits et protections que tout autre salarié, notamment en matière de sécurité sociale, d’assurance chômage et de retraite. De plus, l’entreprise de portage salarial prend en charge les aspects administratifs, juridiques et fiscaux liés à l’activité professionnelle, ce qui permet au salarié porté de se concentrer sur sa mission.

Le choix d’une entreprise de portage salarial est donc une étape cruciale pour le travailleur indépendant, car elle aura un impact direct sur la gestion de son activité, sur ses revenus et sur ses conditions de travail. Il convient donc de porter une attention particulière aux critères tels que l’ancienneté, l’expérience, le respect des obligations légales, les frais de gestion, les avantages sociaux et les services proposés par l’entreprise de portage.

Le respect des obligations réglementaires

Depuis la mise en place d’un cadre réglementaire spécifique à la profession, les entreprises de portage salarial doivent se plier à certaines obligations légales.

L’adhésion à un syndicat reconnu, dont le principal est le PEPS (Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial) : cette appartenance garantit le respect d’une charte de déontologie, et par conséquent, une meilleure protection des intérêts des salariés portés et des clients.

La souscription d’une garantie financière pour assurer le règlement des salaires des collaborateurs portés.

La souscription d’une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle qui couvre l’ensemble des prestataires.

Le respect des dispositions de la convention collective du portage salarial.

Le paiement dans les délais des cotisations sociales et fiscales.

Dans tous les cas, le salarié porté conserve la propriété de sa clientèle, et reste libre dans la gestion de son planning et la réalisation de ses missions. La convention de portage et le contrat de travail doivent être clairs sur ces aspects qui font partie des particularités de ce régime.

Les secteurs d’activité ou métiers proposés

Choisir une société de portage salarial ayant une solide connaissance du secteur d’activité ou du métier envisagé par le consultant porté est recommandé. Ce dernier bénéficiera ainsi de conseils et de services adaptés. L’attestation d’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle indique normalement la liste des activités dont l’exercice est couvert.

Un autre aspect justifie le recours à une société de portage familière avec certains domaines d’activité : la possession des autorisations et certifications exigées. En effet, les formateurs ont par exemple besoin de la certification Qualiopi, tandis que les mandataires immobiliers doivent utiliser la carte transactionnelle (carte T) ou négocier la délégation de carte T d’une agence.

Les frais pratiqués

Les sociétés de portage salarial se rémunèrent sous la forme d’une commission prélevée sur votre chiffre d’affaires hors taxe de chaque salarié porté. Le taux de ces « frais de gestion » varie généralement entre 5 % et 15 %.

Plusieurs points peuvent être vérifiés :

l’existence de frais de gestion fixes durant les périodes de non-activité ;

les éventuelles options payantes ;

la politique de remboursement des frais professionnels ;

les conditions de facturation de la TVA…

Des outils de simulation gratuits sont disponibles sur les sites internet de nombreuses sociétés de portage salarial pour estimer le montant de son salaire net sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel et des options retenues.

Les avantages sociaux et les services proposés

La signature du contrat de travail en portage permet au salarié porté d’accéder à différents avantages sociaux :

L’assurance maladie

La mutuelle collective imposée par la législation

La prévoyance

La retraite

L’assurance chômage

La formation professionnelle : les salariés portés peuvent solliciter un accompagnement afin d’acquérir de nouvelles compétences.

Par ailleurs, en plus de la prise en charge des tâches administratives diverses, les sociétés de portage les plus cotées assurent un large éventail de prestations complémentaires :

L’assistance juridique aux travailleurs indépendants dans le cadre de leurs missions ;

L’organisation de formations et d’événements professionnels pour le réseautage et le partage d’expérience,

L’assistance dans les réponses aux appels d’offres ;

Des dispositifs d’épargne entreprise pour optimiser ses revenus.

Une demande d’informations par téléphone, par courrier électronique ou au cours d’une entrevue physique est l’occasion de tester la disponibilité et la réactivité des conseillers d’une société de portage, ainsi que la qualité des réponses du service client.

L’ancienneté et la notoriété auprès des entreprises clientes et des consultants

Pour les consultants, une société qui existe depuis de longues années est plus rassurante, notamment en termes de garantie de paiement de leur salaire, mais également en ce qui concerne les questions techniques et administratives. D’ailleurs, les informations la concernant (commerciales, juridiques, sociales…) doivent être consultables à tout moment.

Une société de portage performante et reconnue pour son professionnalisme a plus de chance de décrocher des missions, voire nouer des partenariats avec de grandes structures. Des contrats exclusifs permettent aux consultants d’avoir des projets réguliers sans avoir à perdre trop de temps à prospecter.

La réputation est donc un point crucial à vérifier. En plus des références qu’elle peut afficher sur son site, la lecture des avis sur une société de portage est le meilleur moyen d’en apprendre davantage. Sur Google ou sur des plateformes telles que Trustpilot, il est difficile pour les acteurs indélicats de cacher/supprimer les commentaires négatifs des clients mécontents. Attention, une entreprise qui ne fait l’objet d’aucun avis peut avoir retiré ses profils pour limiter toute mauvaise communication à son sujet.

En conclusion, la sélection d'une société de portage salarial n'est pas à prendre à la légère. Outre ces facteurs, dont la liste n'est pas exhaustive, un réseau étendu est important pour pouvoir accéder facilement à un conseiller en agence en cas de besoin, et participer à des rencontres avec d'autres freelances.