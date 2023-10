Comment est calculé mon salaire en portage salarial ?

Le portage salarial est une solution de plus en plus prisée par les travailleurs indépendants qui souhaitent bénéficier d’une sécurité financière, sociale et juridique tout en exerçant leur métier. Mais comment est calculé le salaire en portage salarial ? Cet article vous propose un éclairage sur les modalités du calcul et les différents éléments à prendre en compte.

Les composantes du salaire en portage salarial

Pour mieux comprendre comment est déterminé votre salaire en portage salarial, il convient dans un premier temps de poser les bases et détailler les différentes composantes de celui-ci :

Le chiffre d’affaires (CA) : c’est la somme totale des montants facturés aux clients pour les prestations réalisées. Cette première étape est cruciale puisque c’est ce CA qui servira de base pour le calcul de votre rémunération.

Le chiffre d'affaires (CA) : c'est la somme totale des montants facturés aux clients pour les prestations réalisées. Cette première étape est cruciale puisque c'est ce CA qui servira de base pour le calcul de votre rémunération.

Les frais de gestion : ils sont prélevés par l'entreprise de portage salarial pour assurer la gestion administrative, comptable et commerciale de vos missions. Ces frais varient généralement entre 5% et 12% du CA.

Le salaire brut : correspondant au montant restant après avoir retiré les frais de gestion du CA, il inclut les cotisations sociales obligatoires à verser à l'URSSAF (sécurité sociale, retraite complémentaire, prévoyance…).

Le salaire net : c'est le montant réellement perçu par le travailleur indépendant une fois les charges et cotisations sociales soustraites.

Les étapes du calcul de salaire en portage salarial

Maintenant que vous disposez d’une vision claire des éléments qui constituent votre salaire en portage salarial, passons aux différentes étapes du calcul.

Détermination du CA : la première étape consiste à déterminer le chiffre d’affaires réalisé sur la période concernée (mois, trimestre, année), en additionnant les montants facturés pour toutes vos prestations. Soustraction des frais de gestion : pour obtenir le montant de votre salaire brut, il faut soustraire du CA les frais de gestion appliqués par l’entreprise de portage. N’hésitez pas à consulter leurs grilles tarifaires pour connaître précisément ces frais. Calcul des charges sociales : une fois votre salaire brut déterminé, il convient de calculer le montant des cotisations sociales obligatoires à verser à l’URSSAF. Selon votre statut juridique et le règlement de chaque organisme, ce taux peut varier entre 40% et 55%, mais se situe généralement autour de 45% pour les travailleurs indépendants en portage salarial. Obtention du salaire net : enfin, pour obtenir le salaire net, il suffit de soustraire les charges sociales du salaire brut. Ce montant sera celui que vous percevrez effectivement.

Quel revenu net par rapport au chiffre d’affaires facturé au client ?

En général, pour un consultant en portage salarial, le revenu net disponible, après déduction des frais de gestion de l’entreprise de portage, des cotisations sociales (patronales et salariales), ainsi que des éventuels frais professionnels et avantages fiscaux, se situe généralement entre 45% et 65% du chiffre d’affaires facturé au client.

Un revenu net entre 45% et 65% du CA selon votre situation.

Toutefois, cette fourchette peut varier en fonction des spécificités mentionnées précédemment. Il est donc toujours essentiel de bien étudier son contrat de portage et de demander conseil à votre société de portage pour optimiser votre situation.

???? Pour obtenir une estimation plus précise de votre salaire en portage salarial, n’hésitez pas à demander une simulation auprès des principales sociétés de portage salarial pour vous faire une idée et comparer avant de vous engager.

Les avantages fiscaux possibles

En fonction de vos choix personnels et professionnels, certains avantages fiscaux peuvent être pris en compte pour optimiser votre rémunération en portage salarial :

La déduction des frais professionnels : certaines dépenses engagées dans le cadre de votre activité peuvent être déduites fiscalement, réduisant ainsi l’assiette de vos cotisations sociales et libérant potentiellement une part plus importante de salaire net.

La déduction des frais professionnels : certaines dépenses engagées dans le cadre de votre activité peuvent être déduites fiscalement, réduisant ainsi l'assiette de vos cotisations sociales et libérant potentiellement une part plus importante de salaire net.

Les abattements fiscaux : selon votre situation et vos choix en matière de protection sociale, vous pouvez bénéficier d'un abattement fiscal forfaitaire (également appelé « frais professionnel forfaitaire »).

Optimisation du TJM et impact sur le revenu

Un point crucial pour tout consultant ou freelance en portage salarial est le tarif journalier moyen (TJM). Il s’agit du montant que le consultant facture pour une journée de travail. Son optimisation est essentielle pour maximiser ses revenus.

TJM et mission : Avant de commencer toute mission, le travailleur indépendant doit définir son TJM avec le client. Ce taux doit tenir compte des charges patronales et salariales, mais aussi du salaire minimum légal.

TJM et mission : Avant de commencer toute mission, le travailleur indépendant doit définir son TJM avec le client. Ce taux doit tenir compte des charges patronales et salariales, mais aussi du salaire minimum légal.

Facturation et durée de mission : Une fois le TJM défini, il est multiplié par la durée totale de la mission pour obtenir le montant total de la facturation. Cette étape détermine en grande partie les revenus mensuels du consultant.

Comparaison avec un CDI : En tant que freelance, même si le TJM semble élevé à première vue, il est essentiel de se rappeler que contrairement à un employé en CDI, les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de certaines garanties (13e mois, avantages sociaux, etc.). Leur TJM doit donc intégrer cette différence.

Le rôle de l'entreprise de portage : L'entreprise de portage joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du portage salarial. Elle assure notamment la gestion administrative et la facturation, permettant ainsi au consultant de se concentrer sur son cœur de métier.

FAQ sur le salaire en portage salarial

Comment est fixé mon TJM ? Il est déterminé en accord avec le client, en tenant compte de vos compétences, de la durée de la mission et des charges liées au portage. Les frais de gestion sont-ils toujours les mêmes ? Non, ils varient selon l’entreprise de portage. Il est donc conseillé de comparer avant de s’engager. Mon revenu en portage est-il toujours mensuel ? En général, oui. Mais cela dépend des modalités fixées entre le consultant et l’entreprise de portage. Puis-je négocier mes cotisations patronales et salariales ? Non, ces cotisations sont définies par la loi et sont donc non-négociables. Le portage salarial est-il adapté à tous les métiers ? Le portage est particulièrement adapté aux professions de conseil, de formation ou d’expertise, mais il s’ouvre à de nombreux secteurs. Comment puis-je optimiser mon revenu en portage salarial ? En définissant un TJM adapté, en négociant au mieux les termes de la mission avec le client, et en déduisant les frais professionnels autorisés pour réduire l’assiette des cotisations sociales. Quelle est la différence entre freelance et portage salarial ? En freelance, vous gérez vous-même votre administratif et votre fiscalité. En portage, une société s’occupe de cette partie pour vous, moyennant des frais de gestion.

Ainsi, naviguer dans le monde du portage salarial demande une compréhension précise des divers éléments qui le composent. Bien maîtrisés, ces éléments permettent d’optimiser son revenu tout en profitant de la flexibilité et de l’autonomie tant appréciées par les travailleurs indépendants.