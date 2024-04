Quels sont les avantages et inconvénients de la garantie Visale ?

L’accès au logement locatif représente souvent un défi majeur pour de nombreux individus, en particulier pour les jeunes, les salariés en situation précaire ou les personnes aux revenus modestes. Dans ce contexte, la garantie Visale, proposée par Action Logement, émerge comme une solution visant à faciliter l’accès au logement en offrant une garantie de paiement des loyers impayés aux bailleurs.

Cependant, derrière cette initiative louable se cachent des enjeux complexes. Cette garantie présente-t-elle réellement des avantages significatifs pour les locataires et les bailleurs ? Quels en sont ses inconvénients ? Dans cet article, nous analysons en détail les avantages et inconvénients de la garantie Visale.

La garantie Visale est un atout majeur pour les locataires et les bailleurs cependant, comme tout dispositif, elle présente aussi des inconvénients pour les deux parties. Découvrons ensemble les avantages et les inconvénients de la Garantie Visale.

Avantages de la garantie Visale pour les locataires

Renforcement du dossier de location. L’un des principaux avantages de la garantie Visale pour les locataires est le renforcement de leur dossier de location. En fournissant une garantie de paiement des loyers, cela rassure les bailleurs et augmente les chances d’obtenir un logement.

Gratuité du service. Contrairement aux assurances loyers impayées, la Garantie Visale est totalement gratuite pour les locataires.

Traitement personnalisé des impayés. En cas de difficultés financières entraînant des retards ou des impayés de loyer, les locataires bénéficient d'un traitement personnalisé. La garantie Visale propose des solutions de médiation et d'accompagnement pour aider les locataires à régulariser leur situation et à rembourser leurs dettes.

Ils ne sont pas limités par la nécessité de trouver un logement à proximité de leur lieu de travail.

Avantages de la garantie Visale pour les bailleurs

Inconvénients à prendre en compte pour les deux parties

Délais de traitement. Certains locataires ont signalé des délais de traitement plus longs lorsqu'ils ont réellement besoin de faire appel à la garantie Visale. Cela peut être un inconvénient pour les locataires qui ont besoin d'une assistance rapide en cas d'impayés de loyer.

Qu’est-ce que la garantie Visale ?

La garantie Visale, ou Visa pour le Logement et l’Emploi, est un dispositif de cautionnement proposé par Action Logement depuis 2016. De fait, Action Logement est un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) intervenant dans le secteur du logement en France. Conçue pour faciliter l’accès au logement locatif pour les personnes rencontrant des difficultés d’ordre financier ou professionnel, cette garantie vise à sécuriser les bailleurs en leur offrant une assurance contre les loyers impayés et les éventuels frais de réparations locatives. Elle couvre les loyers impayés pendant une durée maximale de 36 mois.

Contrairement à d’autres formes de garantie, telle que la caution solidaire, la garantie Visale ne requiert pas de dépôt de garantie de la part du locataire, ce qui représente un avantage considérable pour les personnes disposant de ressources limitées.

Comment bénéficier de la garantie Visale ?

Pour bénéficier de la garantie Visale, il est essentiel de suivre une série d’étapes et de satisfaire à certains critères d’éligibilité.

Les conditions d’éligibilité

Tout d’abord, le demandeur doit se rassurer qu’il obéit aux différents critères d’éligibilité :

Le logement doit constituer la résidence principale du locataire.

Le loyer (charges comprises) ne doit pas dépasser 1 300 euros en dehors de l’Île-de-France et 1 500 euros en Île-de-France.

euros en dehors de l’Île-de-France et 1 500 euros en Île-de-France. Jeunes de 18 à 30 ans . Cette catégorie englobe les salariés, fonctionnaires, étudiants, jeunes en alternance, chômeurs, etc., jusqu’à la veille de leur 31e anniversaire.

. Cette catégorie englobe les salariés, fonctionnaires, étudiants, jeunes en alternance, chômeurs, etc., jusqu’à la veille de leur 31e anniversaire. Les étudiants ou apprentis sans justificatif de ressources doivent respecter un plafond de loyer inférieur à 600 euros en France métropolitaine et dans les DROM, et inférieur à 800 euros en Île-de-France.

inférieur à 600 euros en France métropolitaine et dans les DROM, et inférieur à 800 euros en Île-de-France. Les étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne peuvent cependant pas bénéficier du dispositif.

de leurs parents ne peuvent cependant pas bénéficier du dispositif. Salariés de plus de 30 ans du secteur privé. Ce groupe inclut ceux nouvellement embauchés depuis moins de six mois, à l’exception des employés en CDI confirmés (après période d’essai achevée).

(après période d’essai achevée). Salariés du secteur privé aux revenus modestes . Ces individus perçoivent un salaire net mensuel jusqu’à 1 500 €, qu’ils travaillent dans l’agriculture ou ailleurs.

. Ces individus perçoivent un salaire net mensuel jusqu’à 1 500 €, qu’ils travaillent dans l’agriculture ou ailleurs. Locataires sous bail mobilité . Personnes louant un logement sous ce type de bail spécifique.

. Personnes louant un logement sous ce type de bail spécifique. Salariés avec promesse d’embauche récente. Ceux ayant une promesse d’embauche de moins de trois mois , qu’ils travaillent dans le secteur privé (agricole ou non).

, qu’ils travaillent dans le secteur privé (agricole ou non). Locataires via intermédiation locative : Individus louant un logement via un organisme spécialisé, avec un bail souscrit par une association garante.

La garantie Visale couvre les loyers impayés pendant une durée maximale de 36 mois.

Elle ne peut être cumulée avec d’autres dispositifs de garantie ou de caution. Le remboursement des impayés se fait auprès d’Action Logement.

La procédure d’obtention de la Garantie Visale

Le demandeur doit se rendre sur le site officiel de Visale ou sur l’application mobile dédiée pour entamer la demande. Une fois sur la plateforme, il doit créer un compte personnel en fournissant des informations personnelles telles que son nom, son adresse, son âge, ses coordonnées, ainsi que des détails sur sa situation professionnelle et financière. Il est également nécessaire de renseigner des informations sur le logement envisagé, telles que l’adresse, le loyer mensuel et la date de début du bail.

Ensuite, le demandeur doit soumettre sa demande de garantie en remplissant un formulaire en ligne. Ce formulaire comprendra des informations détaillées sur le demandeur. Cela inclut sa situation professionnelle, ses revenus et ses charges, ainsi que des détails sur le logement envisagé. Il est important de fournir des informations exactes et complètes pour garantir le traitement rapide de la demande.

Une fois la demande soumise, celle-ci sera examinée par l’équipe de Visale. Elle vérifiera l’éligibilité du demandeur en fonction de critères mentionnés plus haut. Il s’agit notamment des critères liés à l’âge, à la situation professionnelle, aux ressources financières et à la situation géographique du logement.

Si la demande est approuvée, le demandeur recevra une attestation de garantie Visale par voie électronique, qu’il pourra présenter au bailleur lors de la signature du bail.

Il est également important de noter que la garantie Visale ne peut être demandée qu’avant la signature du bail. De plus, elle n’est valable que pour la durée du bail initial. Elle ne peut donc pas être renouvelée pour une prolongation de bail.

En résumé, la Garantie Visale s’impose comme un outil précieux pour faciliter l’accès au logement et sécuriser les relations locatives. Pour les locataires comme pour les bailleurs, il est essentiel de bien comprendre ses avantages et ses limites avant de s’y engager.

