Qu’est-ce que la VEFA ou vente l’état futur d’achèvement ?

La vente en l’état future d’achèvement ou VEFA est un concept clé du marché immobilier neuf. Cette forme de transaction permet à un acquéreur de devenir propriétaire d’un bien immobilier avant même que sa construction ne soit achevée. Aussi connue sous le nom de « vente sur plan », la VEFA offre des avantages tant pour le promoteur que pour l’acheteur. Dans cet article, nous explorerons en détail ce concept, ses avantages, ses étapes clés et les aspects juridiques qui régissent cette forme d’acquisition immobilière en France.

Qu’est-ce que la VEFA ?

La VEFA, ou Vente en l’état futur d’Achèvement, est un contrat qui lie l’acheteur et le promoteur lors de l’achat d’un logement neuf sur plan. Concrètement, l’acquéreur achète un logement qui n’est pas encore construit ou achevé au moment de la transaction. La VEFA garantit l’achèvement de la construction, même en cas de défaillance du promoteur. Le paiement de la VEFA s’effectue généralement de manière échelonnée, au fur et à mesure de l’avancement de la construction.

La particularité de la VEFA réside dans le fait que l’acheteur ne peut pas visiter l’appartement ou la maison avant l’achat. Il se base sur des plans, des maquettes ou des images virtuelles fournies par le promoteur. La VEFA concerne uniquement l’immobilier neuf et le processus d’achat peut s’étaler sur plusieurs mois, voire des années. Les garanties légales prévoient de protéger l’acheteur en cas de défauts de construction lors de la livraison du bien.

Comment se déroule une VEFA ?

Le processus de Vente en l’état futur d’Achèvement (VEFA) se déroule en plusieurs étapes clés, offrant ainsi un cadre réglementé et sécurisé tant pour le promoteur que pour l’acquéreur. Voici un aperçu du déroulement typique d’une VEFA, étape par étape.

La signature du contrat de réservation

La première étape de la VEFA est la signature du contrat de réservation, également appelé contrat préliminaire. Au début du programme immobilier, le promoteur établit ce contrat et s’engage à réserver le logement à l’acheteur. En contrepartie, l’acheteur doit fournir une garantie.

La signature du contrat de réservation n’exige pas la présence d’un notaire, mais elle doit respecter certaines mentions obligatoires prévues par la loi.

D’un point de vue juridique, le contrat de réservation doit obligatoirement inclure certaines mentions légales, définies par les articles R261-25 et R261-26 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Il doit contenir une description détaillée du logement, notamment sa surface habitable, le nombre de pièces principales, les dégagements, les dépendances et sa situation au sein de l’immeuble ou du lotissement. Il doit également fournir une description globale de l’immeuble, en précisant la qualité de la construction et les équipements prévus, ainsi qu’une notice descriptive sommaire. Le prix prévisionnel du logement, les éventuelles modalités de révision, la date prévue pour la conclusion de la vente et les délais d’exécution des travaux doivent également y figurer.

Il est important de souligner que le contrat de réservation est un engagement ferme et que la signature de ce contrat marque le début du processus de la VEFA. Une fois ce contrat signé, l’acheteur peut entamer les démarches pour obtenir son financement, en veillant à respecter les délais prévus pour conclure la vente dans le contrat de réservation.

La signature du contrat de réservation est donc une étape essentielle de la VEFA, qui permet à l’acheteur et au promoteur d’établir les bases de la transaction et d’officialiser la réservation du logement.

C’est le point de départ d’un processus qui aboutira à la signature du contrat de VEFA définitif et à la livraison du logement neuf.

La signature du contrat de VEFA définitif

Une étape clé de la Vente en l’état future d’Achèvement (VEFA) est la signature du contrat de VEFA définitif. Contrairement au contrat de réservation, ce contrat de vente doit obligatoirement être signé devant un notaire. Généralement, cette étape intervient 6 à 8 mois après la signature du contrat préliminaire.

Le promoteur doit adresser le projet de contrat de VEFA à l’acquéreur au moins un mois avant la date prévue pour la signature. Une fois que le projet de contrat notifie, le promoteur ne peut plus apporter de modifications au descriptif du logement ni au prix convenu.

Selon la loi, le contrat de VEFA définitif doit comporter certaines mentions obligatoires. Il doit inclure :

les coordonnées du vendeur et de l’acquéreur,

l’adresse du logement,

une description détaillée du bien avec ses équipements et annexes,

Le descriptif des matériaux utilisés,

le plan côté du logement et la notice des éléments d’équipement propres au logement.

Les garanties financières, soit la garantie financière de remboursement (GFR) ou la garantie financière d’achèvement des travaux (GFA). Il est important de noter que ces garanties sont à la charge du vendeur,

Le prix du logement et les modalités de révision du montant,

Les conditions d’échelonnement des paiements des travaux et l’éventuelle condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt,

Les conditions d’exercice du droit de réflexion,

la date précise de livraison du logement et les éventuelles pénalités de retard doivent être définies.

Le contrat de vente peut comporter plusieurs annexes importantes, telles que le diagnostic de performance énergétique, le certificat d’urbanisme, l’état d’inscription des hypothèques et l’attestation d’assurance responsabilité.

Il est recommandé de faire appel à un notaire et de consulter un professionnels de l’immobilier pour s’assurer de la conformité du contrat de VEFA et comprendre toutes les implications légales et financières liées à cette étape.

La livraison du logement acquis

Enfin, la dernière étape de la VEFA est la livraison du logement acquis. Cette phase marque la remise des clés par le promoteur, qui agit en tant que maître d’œuvre. Les deux parties effectuent une visite minutieuse du logement neuf pour détecter d’éventuels défauts. Si l’acquéreur émet des réserves, cela active les garanties prévues par la loi, telles que la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale ou de bon fonctionnement, ainsi que la garantie décennale, offrant une protection supplémentaire à l’acheteur sur le long terme..

Les avantages d’une VEFA

La Vente en l’état future d’Achèvement (VEFA) présente de nombreux avantages tant pour le promoteur que pour l’acquéreur.

Pour le promoteur

Du côté du promoteur, ce type de transaction lui permet de financer la construction grâce aux fonds versés par l’acquéreur dès la signature du contrat. De plus, le versement progressif du prix des travaux en fonction de l’avancement du chantier offre une visibilité financière appréciable. Le promoteur lance souvent la construction d’un immeuble ou de maisons une fois qu’il a vendu une partie de ceux-ci, ce qui lui assure des garanties financières solides.

Les acteurs du marché de l’immobilier apprécient également les frais de notaire réduits associés à la VEFA, ce qui en fait un mode de vente encouragé par l’État. De plus, la construction peut être financée à l’aide d’une subvention sous forme de prêt à taux zéro.

La VEFA est également éligible à des réductions d’impôt grâce au dispositif Pinel en cas de location, offrant ainsi des avantages fiscaux attractifs.

Pour l’acquéreur

La VEFA offre à l’acquéreur la possibilité de payer la construction en plusieurs tranches, lui laissant le temps nécessaire pour réunir les fonds nécessaires. De plus, le logement est personnalisable tout en respectant les normes en vigueur, offrant ainsi la possibilité de créer un espace de vie sur mesure. Les frais de notaire réduits, se situant entre 2 et 4 %, représentent un avantage financier appréciable. En fonction de la zone, il est également possible de bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 %, ce qui constitue un avantage supplémentaire non négligeable.

Les inconvénients de la VEFA

Malgré ses nombreux avantages, ce type d’acquisition comporte des inconvénients qu’il est essentiel de prendre en considération. Parmi ceux-ci, le risque de retard dans la livraison du bien est l’un des plus notables.

Ces retards peuvent découler de divers facteurs tels que des problèmes techniques, des conditions météorologiques défavorables ou encore des retards administratifs, impactant ainsi la planification initiale.

Un autre inconvénient majeur réside dans l’absence de visibilité réelle que présente souvent l’achat sur plan. Malgré les maquettes et les plans détaillés, les acheteurs peuvent éprouver des difficultés à se faire une idée précise du bien qu’ils acquièrent avant sa livraison, ce qui peut générer une certaine incertitude quant au résultat final.

De plus, les contraintes financières peuvent poser problème. En cas de difficultés financières rencontrées par l’acquéreur pendant la phase de construction, celui-ci pourrait avoir du mal à honorer ses engagements financiers envers le promoteur, entraînant ainsi des complications potentielles.

En somme, la Vente en l’état future d’Achèvement présente à la fois des avantages et des inconvénients pour les acheteurs potentiels. Avant de s’engager dans ce type d’achat immobilier, il est essentiel de bien comprendre les implications financières, juridiques et pratiques de la VEFA, et de prendre en compte ses propres besoins et contraintes.

