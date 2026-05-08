Signer un compromis de vente est une étape décisive dans tout projet immobilier. Ce document engage vendeur et acheteur, mais ne rend pas la transaction définitive. C’est précisément le rôle des clauses suspensives : elles conditionnent la réalisation de la vente à des événements précis et vérifiables. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie dans les délais prévus, le contrat est annulé sans pénalité pour l’acquéreur. Voici les six clauses incontournables à connaître avant de signer.

La clause d’obtention du prêt immobilier

C’est la clause suspensive la plus répandue dans tout compromis de vente. Elle protège l’acheteur qui finance son acquisition par un crédit bancaire : si l’établissement financier refuse d’accorder le prêt, la vente est annulée de plein droit et le dépôt de garantie restitué sans frais ni pénalité.

Conditions et délais légaux

La loi Scrivener encadre strictement cette clause. Dès lors que l’acquéreur recourt à un financement, son insertion est obligatoire par la loi. Voici ce qu’elle implique concrètement :

Le délai minimal accordé pour obtenir une offre de prêt est fixé à un mois , mais il est fréquemment négocié à 45 ou 60 jours dans la pratique notariale.

, mais il est fréquemment négocié à 45 ou 60 jours dans la pratique notariale. L’acheteur doit effectuer ses démarches de bonne foi et solliciter au moins un établissement bancaire .

. En cas de refus de financement dûment justifié, il récupère son acompte intégralement.

S’il renonce volontairement à son crédit alors que les conditions étaient réunies, il ne peut pas invoquer cette clause pour se désengager.

Que faire en cas de refus de financement ?

L’acquéreur doit notifier le refus au vendeur dans les délais prévus au contrat, en joignant les lettres de refus des établissements bancaires sollicités. Sans cette démarche formelle, il risque de perdre son dépôt de garantie. Il est donc indispensable de conserver toutes les preuves de ses demandes de financement et des réponses reçues.

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La clause liée au droit de préemption urbain

Lorsqu’un bien est situé dans une zone soumise au droit de préemption, la commune peut se substituer à l’acheteur pour acquérir le logement au même prix et dans les mêmes conditions. Cette clause protège l’acquéreur contre cette éventualité qui, bien que rare, peut survenir dans certaines zones urbaines ou en cours de rénovation.

Le notaire adresse une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la mairie dès la signature du compromis. La collectivité dispose alors d’un délai légal de deux mois pour exercer ou renoncer à son droit. Si la commune décide de préempter :

La vente avec l’acquéreur initial est annulée de plein droit.

Le dépôt de garantie est intégralement restitué à l’acheteur.

est intégralement restitué à l’acheteur. Aucune pénalité ne peut être réclamée par le vendeur.

Cette situation concerne davantage les biens situés en centre-ville ou dans des secteurs faisant l’objet d’un projet d’aménagement public.

Elle doit être anticipée dès la rédaction du compromis.

La clause d’obtention d’un permis de construire

Cette condition suspensive concerne principalement les projets d’achat de terrain ou les acquisitions liées à une opération de construction ou de rénovation lourde. L’acheteur conditionne explicitement la réalisation de la vente à l’obtention d’un permis de construire valide et purgé de tout recours de tiers.

Le délai d’instruction d’un permis de construire varie généralement de deux à cinq mois selon la nature du projet et la commune concernée. Si l’autorisation administrative est refusée ou si aucune réponse n’est obtenue dans le délai contractuel, l’acquéreur peut se retirer du compromis sans frais. Cette clause peut également couvrir plusieurs situations complémentaires :

L’absence de recours de tiers contre le permis accordé.

contre le permis accordé. La conformité du projet aux règles d’urbanisme locales (PLU, zone constructible).

L’obtention d’autorisations spécifiques liées à la nature des travaux envisagés.

Ces garanties supplémentaires sécurisent encore davantage l’opération immobilière et protègent l’acheteur bien au-delà de la simple obtention administrative du document.

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La clause de vente préalable d’un bien immobilier

Un acheteur qui possède déjà un bien immobilier peut conditionner son acquisition à la vente préalable de ce dernier. En effet, cette clause lui permet de ne pas se retrouver propriétaire de deux logements simultanément, avec les charges financières et les responsabilités que cela implique sur le long terme.

Cette clause est cependant moins bien acceptée par les vendeurs. En effet, ils préfèrent des acheteurs disposant de fonds propres disponibles ou d’un financement déjà sécurisé auprès d’une banque. Sa durée est généralement limitée à deux ou trois mois dans le contrat. Plusieurs points sont à surveiller attentivement :

Le bien à vendre doit déjà être mis sur le marché au moment de la signature du compromis.

au moment de la signature du compromis. Le prix de vente attendu doit être réaliste au regard des conditions du marché immobilier local.

Passé le délai sans vente réalisée, le vendeur peut renoncer à la transaction ou prolonger le délai d’un commun accord.

Cette clause demande une coordination rigoureuse entre les deux transactions pour éviter tout blocage préjudiciable aux deux parties.

La clause liée à l’état des risques et à la copropriété

Moins connue que la clause de prêt, cette condition suspensive recouvre en réalité plusieurs situations distinctes, toutes liées à l’état juridique ou environnemental du bien concerné.

L’état des risques naturels, miniers et technologiques

Tout vendeur est légalement tenu de fournir un état des risques actualisé à l’acheteur lors de la signature du compromis. Si ce document révèle des risques importants non mentionnés initialement, l’acquéreur peut insérer une clause lui permettant de se retirer ou de renégocier le prix. Les situations les plus fréquemment concernées sont :

La présence d’une zone inondable ou d’un risque de mouvement de terrain.

ou d’un risque de mouvement de terrain. La proximité d’un site industriel classé Seveso ou d’une zone de pollution avérée.

L’existence d’un risque minier ou d’une cavité souterraine non déclarée.

La clause liée à la situation en copropriété

Pour un bien soumis au régime de la copropriété, l’acheteur peut conditionner la vente à l’examen approfondi de documents précis : procès-verbaux d’assemblées générales, état daté, carnet d’entretien de l’immeuble. Si ces pièces révèlent des charges impayées importantes ou des travaux votés non financés, l’acquéreur dispose d’une base juridique solide pour annuler la vente sans pénalité, à condition que cette clause ait bien été insérée au préalable dans le compromis signé.

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La clause d’obtention d’une garantie ou d’une assurance emprunteur

Moins systématique, cette condition suspensive peut s’avérer déterminante dans certains dossiers spécifiques. Elle conditionne la réalisation de la vente à l’obtention d’une assurance emprunteur, d’une garantie bancaire ou d’un cautionnement particulier, qui vient compléter le financement principal de l’acquéreur.

Certains profils d’acheteurs peinent à obtenir une assurance de prêt aux conditions standards du marché. C’est notamment le cas :

Des personnes présentant des antécédents médicaux déclarés dans le cadre de la convention AERAS.

déclarés dans le cadre de la convention AERAS. Des travailleurs indépendants ou des professions à risque, dont le dossier est jugé plus fragile par les assureurs.

Des acquéreurs seniors dont l’âge entraîne une surprime ou un refus de couverture standard.

L’insertion de cette clause dans le compromis leur permet de se protéger sans risquer de perdre leur dépôt de garantie si la couverture est refusée. Elle peut également porter sur l’obtention d’une garantie de livraison dans le cadre d’un achat en VEFA, c’est-à-dire en vente en l’état futur d’achèvement, où l’acquéreur s’engage avant même que le logement soit construit.

Les clauses suspensives d’un compromis de vente ne sont pas de simples formalités juridiques : elles définissent les conditions réelles sous lesquelles un acheteur s’engage. Les choisir avec soin et les rédiger avec l’aide d’un notaire reste la meilleure façon de sécuriser une transaction immobilière.