Quel est le principe de la vente à réméré en immobilier ?

Oui, le principe même de la vente à réméré est d’offrir une solution temporaire pour éviter une saisie immobilière. Le vendeur obtient les liquidités nécessaires pour rembourser ses dettes et dispose ensuite de la faculté de racheter son bien. Cela lui permet de réorganiser sa situation financière et d’éviter la perte définitive de sa propriété.

La durée d’une vente à réméré est généralement comprise entre six mois et cinq ans. La période exacte est définie lors de la signature de l’acte notarié. Plus la durée est courte, plus le vendeur doit se préparer à rassembler les fonds nécessaires pour exercer son droit de rachat.