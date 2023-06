Vendre votre maison sans agence : quels sont les risques ?

Vendre un bien immobilier sans passer par une agence immobilière n’est pas une mince affaire. La vente immobilière prend encore une nouvelle allure lorsque le bien mis en vente a un caractère personnel, voire intime, comme votre propre domicile par exemple. Pour vendre un bien immobilier, l’on recourt généralement à un agent immobilier. Alors la question est de savoir ce que vous risquez à vendre votre maison sans passer par une agence immobilière. L’absence d’un expert immobilier dans la transaction immobilière peut vous exposer à de nombreux risques. Retrouvez les plus importants dans ce guide.

Vous engagez votre responsabilité personnelle

Votre responsabilité civile est engagée lorsque vous vendez seul votre maison, sans passer par une agence immobilière. C’est dire qu’en cas de faute, omission ou erreur, vous ne pourrez pas vous retourner vers l’agence immobilière pour avoir réparation.

Si vous vendez votre maison sans passer par un intermédiaire immobilier, vous engagez votre responsabilité sur deux points : tout d’abord en tant que propriétaire – vendeur, mais aussi à l’égard de l’acheteur.

En effet, une erreur de votre part en tant que propriétaire du bien peut considérablement entraîner la baisse du prix de vente de votre bien. Le préjudice vous sera alors directement imputable et vous n’aurez aucune voie de recours pour obtenir un dédommagement. Par exemple si vous vous trompez sur la surface de loi Carrez dans l’annonce, et que la vente est conclue à un prix moindre, vous endossez tout seul l’entière responsabilité de votre erreur.

Votre responsabilité civile personnelle est engagée à l’égard de l’acquéreur du bien.

Si les informations que vous avez fournies lors des négociations avec votre client sont erronées, vous en serez pleinement responsable. Et au pire si la vente tourne mal, le client lésé pourra vous poursuivre en justice pour avoir réparation du préjudice. Vous pourrez même encourir l’annulation de la vente de la maison avec restitution du prix de vente et paiement des dommages et intérêts. C’est très souvent le cas lorsque vous manquez de communiquer au client les informations relatives à la situation du bien ou ses caractéristiques.

En procédant par l’intermédiaire d’un agent immobilier pour la vente de votre maison, vous vous mettez à l’abri d’éventuels recours du client – acheteur. De même que vous profitez d’une expérience avérée de l’agence immobilière en matière de vente immobilière.

Vous vous trompez sur l’estimation exacte du prix de votre maison

L’estimation du prix est une étape importante de la vente de votre maison. Une mauvaise estimation du prix rendra la vente difficile, notamment si le prix est trop élevé. Un prix trop bas vous ferait par contre perdre de l’argent.

L’estimation du prix de vente de votre maison ne se fait pas au hasard. Il faut déjà noter qu’au-delà du montant que vous voulez en tirer de la vente, le prix de la maison dépend de plusieurs facteurs qui ne sont pas toujours en rapport avec vous. Il y a le lieu de situation de votre maison ou emplacement qui influence considérablement sa valeur et donc son prix de vente. La maison est-elle située en périphérie de la ville ? Est-elle située en région parisienne ? Se trouve-t-elle en zone urbaine ? Ou alors se trouve-t-elle en zone rurale ? Votre maison est-elle une villa isolée ? Ou alors est-ce un appartement dans un immeuble en copropriété ?

Chacune des caractéristiques de votre maison contribue à l’estimation de son prix. De tels paramètres peuvent vous échapper si vous décider de vendre vous-même et tout seul.

Particulièrement, si vous fixez un prix de ventre trop élevé, cela peut être dû au rapport émotionnel que vous portez à votre domicile. De surcroît, le même rapport émotionnel peut entraîner une rigidité de votre part dans la négociation du prix, et donc de potentielles pertes de clients.

Avec l’assistance d’un agent immobilier dans la vente de votre maison, vous avez l’assurance de l’expérience dans la fixation du prix de vente. L’agent immobilier va examiner tous les paramètres de manière objective et vous proposer un prix de vente estimatif, avec une marge maximale et minimale, vous permettant de naviguer dans un intervalle.

Vous n’êtes pas ou peu informé des obligations légales en matière de vente immobilière

Quelles obligations légales doivent être respectées dans le cadre de la vente immobilière ? Il n’est pas toujours facile de toutes les maîtriser si vous n’est pas du milieu de l’immobilier. Sans ignorer de surcroît que les obligations légales inhérentes à la vente immobilière peuvent être modifiées à tout moment. Sans une bonne culture juridique, sans mise à jour ou veille juridique, vous vous retrouvez très vite dépassé par la loi.

Parmi les obligations légales à satisfaire en matière de vente immobilière, il faut l’obtention de :

Certificat de Performance énergétique (PEB), obligatoire et établi par un professionnel agréé ;

Dossier d’intervention ultérieure (DIU) ;

Pollution des sols, selon la législation de la région ;

Destination urbanistique la plus récente de la maison, devant être indiquée dans l’annonce de vente ;

Contrôle de l’installation électrique.

Le tout n’est pas seulement d’avoir connaissance de cette documentation, il faut encore savoir où les obtenir, dans quelle administration. Leur obtention peut parfois être chronophage, compte tenu de lenteurs administratives. Ces dernières peuvent fortement retarder, voire empêcher une vente rapide. À noter que l’erreur d’information sur les documents légaux peut aussi entraîner des sanctions (amendes) à votre égard.

Vous manquez d’expérience commerciale dans l’immobilier

Vendre est un art, et vendre dans l’immobilier l’est encore plus. Décider de ventre votre maison sans passer par une agence immobilière sera alors rapidement un problème si vous ne maîtrisez pas l’art de vendre dans l’immobilier. Ce qui n’est pas le cas de l’agent immobilier ;

Un agent immobilier est un professionnel de la vente immobilière. C’est un expert de la négociation et des techniques de vente. Il est prédisposé à faire face à tout type de clients ou prospects. Lorsqu’il peut vous arriver de tituber, l’agent immobilier, lui, a une offre toute claire et précise, déjà conçue à l’avance. Il tient un discours structuré, adapté au type de client ou prospect qu’il rencontre. En effet, c’est là encore une subtilité de la vente.

L’agent immobilier va adapter son discours en fonction du type de client qu’il a en face de lui, un expatrié, un bourgeois, un retraité, un jeune cadre, une femme, une famille, etc.

Son expérience dans la vente immobilière, lui a déjà enseigné des leçons que vous ne maîtrisez pas. Comment par exemple convaincre un client dubitatif ou indécis, ou comment ramener un client qui s’en va, ou encore comment négocier le prix et obtenir rapidement un compromis de vente ? De surcroît, l’agent immobilier saura gérer la frustration des visites sans suites. Ce qui facilement devenir agaçant si vous manquez de pratique en la matière. Enfin, il a la capacité de distinguer les potentiels acheteurs de simples plaisantins.

En somme, si vous n’êtes pas expérimenté dans la vente immobilière, vendre votre maison sans passer par une agence immobilière peut devenir une véritable angoisse. Au pire des cas, vous risquez de faire une mauvaise vente.

Vous êtes la cible d’arnaques sur internet

Vouloir vendre tout seul votre maison, vous expose aussi au risque d’arnaques sur internet. Votre inexpérience en vente immobilière se fera très vite ressentir à travers votre annonce. Vous deviendrez alors une proie facile pour les sites véreux et malveillants.

Vous pouvez être approché par des sites qui vous proposent leurs assistantes en ligne pour vous faciliter la vente de votre maison. Ils vous proposeront une assistance dans les démarches qui peuvent s’avérer longues si vous manquez d’expérience. L’erreur à une surtout pas faire c’est de souscrire à un service d’assistance en ligne. La suite sera aussi imprévisible que surprenante. Vous laissez vos coordonnées en ligne, ce qui leur permettra de vous rappeler et vous proposer d’autres services.

Ces autres services n’ont souvent rien à voir avec la vente immobilière. Subtilement, si vous avez souscrit à un service d’assistance, il est possible que vous soyez par la même occasion redirigé vers d’autres services. Vous vous retrouvez alors saturé d’offres (appels, email, messages, etc.). Si vous avez souscrit à un service non payant, vous constaterez que les prochaines offres commencent à devenir payantes. .

L’objectif dissimulé ici est de vous amener à dépenser le plus possible. Une situation que vous éviterez aisément en passant par une agence

L’agence immobilière a déjà un carnet d’adresses de potentiels clients qui peuvent acheter votre maison. De plus, elle peut en faire une meilleure diffusion de votre annonce dans son réseau relationnel.

Vous ignorez comment réagir face aux situations embarrassantes

Les situations embarrassantes sont des moments où le client pose une question dont vous savez que la réponse, la vraie, risquerait de nuire à la conclusion de la vente. Ce genre de moments se détectent en une fraction de seconde, soit par la gêne de vous manifester, soit par les détours que vous prenez pour ne pas répondre à la question.

Si vous choisissez de vendre votre maison vous-même, vous éviterez difficilement de telles situations embarrassantes. La raison est simple.

Lorsque vous êtes le propriétaire des lieux, vous avez une maîtrise profonde de l’histoire de la maison, en maîtrisez tous les contours, du bout des doigts.

C’est un détail important qui ne pourra pas échapper aux potentiels acheteurs. Ils en profiteront alors pour vous poser toutes les questions sur la maison, surtout les plus insolites pour être sûr de ne rien oublier. La situation peut alors très vite devenir embarrassante, surtout si vous souhaitez conserver certains non-dits. Un problème qui n’en sera jamais un pour l’agence immobilière.

L’agent immobilier est une personne extérieure à la maison à vendre. De ce fait, il n’éprouve pas vraiment un attachement à son égard, il ne connaît pas trop son passé ou son histoire non plus. Il peut alors donner aux clients trop curieux des réponses tout à fait détachées et objectives. Ils peuvent aussi prétexter de ne pas avoir de réponse à la question pour l’instant et se rapprocher du propriétaire pour en savoir davantage le point soulevé.

Vous minimisez la charge du travail

Il est possible que vous ayez simplifié la charge du travail à faire dans le cadre d’une vente immobilière. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles (voire la principale même) vous optez de ventre votre maison vous-même, sans passer par l’accompagnement d’un expert immobilier. Mais vendre sa maison n’est pas une mince affaire. Quand bien même l’avantage de vous affranchir des frais d’agence serait intéressant, il n’en demeure pas moins que certaines charges demeurent importantes.

La vente immobilière exige tout d’abord une certaine conformité au niveau de la documentation.

En effet, pour vendre votre maison, il faut être en règle au niveau des formalités. Il s’agit notamment de disposer de tous les documents obligatoires. Et ce n’est pas tout. Il faut également faire appel à des professionnels agréés pour des contrôles de régularités.

Après cette étape liée aux formalités, il y a tout un travail pratique qui doit être fait pour espérer vendre votre maison le plus tôt possible. Vous devez à cet effet :

Présenter votre maison

La présentation de votre maison est une étape incontournable, et son succès est déterminant dans la réussite de la vente. La présentation de votre maison consiste à faire un reportage photographique, suivi d’une annonce, le tout publié sur les principales plateformes.

Organiser les visites

Les visites sont la preuve que la présentation a été bien faite et que de potentiels clients sont intéressés par l’achat de votre maison. Il faut compter ici les visites sans suites ou encore les travaux de remise en état pour encore booster la visibilité de votre maison.

Toutes ces démarches et tâches peuvent être maladroitement accomplies si vous manquez d’expérience dans la vente immobilière. Un atout capital que dispose pourtant l’agent immobilier.