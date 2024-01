Gestion locative : rôle et coût d’un gestionnaire locatif

La gestion locative est un service proposé par des agences immobilières, des cabinets d’administration de biens ou encore des professionnels indépendants. Cette prestation vise à faciliter la vie des propriétaires en leur déchargeant des différentes tâches liées à la mise en location et au suivi de leur bien immobilier. Cependant, avoir recours à un gestionnaire locatif implique un coût qu’il convient d’étudier pour déterminer son réel intérêt. Dans cet article, nous vous présentons le rôle d’un gestionnaire locatif et les frais associés à ce service.

Rôle du gestionnaire locatif

Le gestionnaire locatif intervient dans plusieurs aspects de la location d’un bien immobilier pour assurer une qualité de service optimale aux propriétaires bailleurs.

Trouver le bon locataire

Le gestionnaire locatif se charge de la recherche et de la sélection du locataire. Il diffuse des annonces et organise les visites du logement. À l’issue de ces dernières, il étudie les dossiers des candidats afin de choisir celui qui présente les meilleures garanties de solvabilité et de sérieux. Un locataire bien choisi contribue largement à la pérennité de la relation entre parties et limite les risques d’impayés. Par ailleurs, connaître les clés de la gestion locative permet au professionnel de mieux cibler les potentiels locataires.

Rédiger le bail et réaliser l’état des lieux

Le gestionnaire locatif se charge également de la rédaction du contrat de location, en respectant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, il établit un état des lieux détaillé, accompagné de photos et d’inventaires si nécessaire, qui servira de référence pour constater les dégradations éventuelles lors de la restitution du logement.

Gérer les aspects administratifs et financiers

Le professionnel assure le suivi des loyers et des charges locatives, s’occupe des révisions annuelles de loyer et veille au règlement des factures d’eau, d’électricité ou encore de la taxe d’ordures ménagères. Il est également en charge des démarches liées à la souscription des assurances, aux déclarations fiscales ainsi qu’à toute autre formalité administrative obligatoire.

Entretenir et gérer les travaux dans le logement

Le gestionnaire locatif est responsable de l’entretien courant du bien immobilier et doit prévoir les travaux nécessaires pour maintenir le logement en bon état. Il est également tenu d’organiser ces travaux, en choisissant les entreprises compétentes et en obtenant les devis adéquats. Enfin, en cas de sinistre, il gère les démarches auprès des assurances et coordonne les réparations.

Coût d’un gestionnaire locatif : frais et rémunération

Les frais d’un gestionnaire locatif varient selon les prestations proposées et le type de bien à gérer. On distingue généralement un tarif pour la mise en location puis des frais annuels pour la gestion courante du logement.

Frais de mise en location

Ces frais correspondent à la rémunération du professionnel pour ses services liés à la recherche du locataire, la rédaction du bail et l’état des lieux. Ils sont généralement exprimés en pourcentage du loyer annuel hors charges, avec un minimum forfaitaire, et sont partagés entre le propriétaire et le locataire. Les pratiques varient selon les professionnels, mais on estime ces frais entre 4 % et 12 % du loyer annuel.

Frais de gestion courante

Ils représentent la rémunération du gestionnaire locatif pour le suivi administratif et financier du logement, ainsi que pour la gestion des travaux et des sinistres. Ces frais sont régulièrement facturés sous forme de pourcentage sur le montant des loyers perçus, avec une moyenne de 6 % à 10 %.

Comparer les offres pour choisir le bon prestataire

Pour sélectionner le gestionnaire locatif adapté à vos besoins et attentes, il convient de comparer plusieurs offres en tenant compte des éléments suivants :

La qualité de l’accompagnement et le niveau de service : assurez-vous que le professionnel vous propose une prestation complète et personnalisée, avec un interlocuteur dédié. Le coût global de la prestation : vérifiez les frais de mise en location et de gestion courante, mais aussi l’existence de frais supplémentaires (par exemple pour des prestations optionnelles). La réputation du prestataire : renseignez-vous sur son sérieux, son expérience et sa connaissance du marché local à travers des avis clients ou des recommandations.

En conclusion, avoir recours à un gestionnaire locatif permet de se décharger des nombreuses obligations liées à la location d’un bien immobilier. Toutefois, cette solution engendre des frais qui doivent être étudiés selon chaque situation particulière et être mis en balance avec les avantages procurés en termes de gain de temps, de tranquillité et de sécurité pour le propriétaire.