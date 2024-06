La question de la qualité de vie au travail (QVT) constitue l’un des enjeux les plus importants du domaine des ressources humaines. L’émergence de cette problématique a été stimulée par plusieurs facteurs. On peut citer la circulation du capital humain avec la mondialisation, la digitalisation ou encore la récente crise sanitaire. L’implémentation d’une démarche QVT dans une entreprise demande des investissements et des mutations, avec des bénéfices certains tant pour les employés que pour l’entreprise. Nous présentons dans cet article le concept de QVT et ses enjeux. Et nous proposerons 16 exemples de mesures ou d’actions qui peuvent être appliquées pour améliorer la qualité de vie au travail.

Qu’est-ce que la qualité de vie au travail ?

Le concept de qualité de vie au travail, souvent présenté sous le sigle QVT ou QCVT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail), renvoie intuitivement à une appréciation des conditions de vie à l’intérieur de l’entreprise. En France, il existe une Association Nationale des Conditions de Travail (ANACT). Cet organisme propose une définition de la QVT comme :

L’ensemble des mesures qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises.

L’Accord National Interprofessionnel signé en juin 2013 reprend le même principe, en lui donnant une dimension plus inclusive, l’appréhendant donc comme :

les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci.

Pour lui donner une dimension plus objective, l’ANACT définit 6 axes pour la QVT :

Les relations sociales entre collaborateurs et leur hiérarchie ; Le contenu des tâches et les outils mis en place pour les exécuter ; L’accomplissement personnel et l’évolution de carrière ; L’environnement professionnel ; L’organisation du travail ; L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Quelques chiffres et statistiques sur la QVT

Plusieurs études et statistiques publiées montrent que la qualité de vie au travail est une problématique dont les acteurs ont pleinement conscience et qui est connectée à des enjeux réels. Ainsi, selon un sondage réalisé par Opinion Way en 2018, le retour sur investissement est augmenté de 235 % dans les entreprises qui mettent la QVT au cœur de leur projet d’entreprise. Pourtant, on peut constater que les entreprises restent encore hésitantes à implémenter la QVT. Si 78 % des responsables RH identifient la QVT comme un enjeu clé dans leur entreprise, seuls 47 % des entreprises l’intègrent dans leur organisation.

Comment mesurer la qualité de vie au travail dans une entreprise

Pour faire l’état des lieux de la QVT dans leur entreprise, les chefs d’entreprise peuvent utiliser plusieurs critères. Ils peuvent notamment se baser sur les axes énoncés par l’ANACT. Pour une approche synthétique, 3 indicateurs peuvent être pris en compte :

Le niveau de turnover : le turnover désigne le niveau de rotation du personnel dans une entreprise. S’il est bas, c’est certainement un indicateur d’une bonne qualité de vie des employés.

Le taux d’absentéisme : la lecture de cet indicateur est la même que pour le turnover.

L’Employee Net Promoter Score (ENPS) : il s’agit d’un score qui mesure la qualité de la marque employeur. La force du lien entre l’employé et son entreprise et sa capacité à la recommander sont des éléments intégrés dans ce critère.

Comment améliorer la qualité de vie au travail dans une entreprise ? 15 exemples d’actions QVT à implémenter

Voici 15 exemples d’actions ou de mesures à prendre pour améliorer la qualité de vie au travail dans une entreprise :

1. Optimiser la qualité de ses bureaux

L’environnement physique de travail est un élément important pour le bien-être d’un employé. En s’offrant les services d’un expert ergonome, on peut s’assurer que l’organisation matérielle du lieu de travail est la plus adaptée. Il est aussi important de laisser une marge de manœuvre à chaque employé pour personnaliser son espace de travail.

2. Du massage relaxant pour les employés

On a tous expérimenté au moins une fois l’action négative du stress et des positions assises prolongées sur notre dos. Offrir un espace pour des massages à vos employés sera perçu comme un signe d’attention. Mais en plus, cela peut améliorer leur rendement en libérant vos équipes du stress émotionnel et de la fatigue.

3. Récompenser la performance

Le travail en entreprise n’est pas seulement un moyen de gagner de l’argent. C’est aussi un espace pour se réaliser. Ainsi, il est important pour chaque employé de recevoir des marques de reconnaissance pour ses performances. Vous pouvez concevoir des dispositifs réguliers pour célébrer les moments forts des collaborateurs.

4. Faire une activité physique en équipe/ team-building

La cohésion est un aspect important de la vie en groupe, et l’entreprise n’y échappe pas. L’être humain étant un animal social, il a besoin de communier avec ses pairs. Réaliser des activités hors travail, comme du sport ou des sorties récréatives, donne la possibilité aux employés de renforcer le lien humain entre eux et transformer positivement leur perception de l’entreprise.

5. Offrir du coaching sur les finances personnelles

Les problèmes financiers sont l’une des plus grandes sources de stress des employés. Ils peuvent même affecter leurs performances au travail. Un accompagnement personnel pour aider dans la planification et la gestion est une bonne initiative pour améliorer la QVT.

6. Bien s’équiper pour lutter contre la sédentarité au bureau

Pour beaucoup de cadres, la majorité des heures de travail se passe assise à un poste de travail. Pourtant, les dégâts de la sédentarité prolongée sur la santé sont assez documentés. Sur 10 ans, passer 6 heures de position assise par jour peut réduire l’espérance de vie et augmenter les risques de problèmes cardiaques. Pour résoudre ce problème et protéger la santé des employés, on peut concevoir des espaces de travail debout. Une autre option est aussi de mettre une salle de gym dans l’entreprise, que les employés peuvent utiliser pour faire de l’exercice pendant la journée.

7. Participer à des initiatives solidaires

L’amélioration de la qualité de vie au travail peut passer par l’instauration d’initiatives solidaires : contribuer à un chantier communautaire, à des opérations de nettoyage de l’environnement, etc. Ce type d’action améliore la marque employeur en interne comme à l’extérieur, et permet aux employés de trouver du sens au travail.

8. Aménager un espace de repos

Cette initiative est un signal fort pour vos employés : ils ne sont pas des robots et vous comprenez leurs faiblesses. Pouvoir faire une courte sieste dans un espace calme peut booster la productivité des employés.

9. Lutter contre le bruit au bureau

De façon générale, le bruit augmente le niveau de stress et donc baisse la qualité de vie au travail. Si cet objectif est pertinent au vu de l’environnement interne de l’entreprise, il est important de l’intégrer dans une approche QVT.

10. Apporter plus de flexibilité

Cette mesure a le double avantage de s’inscrire à la fois dans une optique d’optimisation des processus de l’entreprise et dans celle d’autonomisation des employés. Avec le télétravail par exemple, il devient possible de réduire les contraintes sur les employés et certains coûts, tout en conservant les mêmes volumes dans le travail.

11. Promouvoir l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Le management doit poursuivre la recherche de la performance, mais en considérant que leurs employés ont une vie privée à laquelle ils tiennent. On peut mentionner ici le droit à la déconnexion dont l’expression se traduit par la limitation des sollicitations des employés hors des heures de travail.

12. Former les collaborateurs sur la santé

Il s’agit ici de créer des espaces de formation qui permettent aux employés de savoir prendre soin de leur santé même dans le cadre du travail. On peut avoir des ateliers étirements, des ateliers sur le management du sommeil ou encore sur l’alimentation.

13. Instaurer une culture du feedback

Le principe avec cette action QVT est d’apprendre aux managers et chefs d’équipe à être de bons managers, notamment à écouter les idées et les retours d’expérience de leurs collaborateurs.

14. Former les managers à l’intelligence émotionnelle

Cette initiative QVT est peut-être liée à la précédente. Une telle formation va permettre l’exercice d’un leadership positif, qui limite les frustrations et améliore la communication.

15. Assister le développement des carrières

Pour améliorer la QVT, une entreprise peut également décider de mettre en place un suivi au niveau des ressources humaines dans le but de s’assurer que les trajectoires professionnelles au sein de l’entreprise favorisent l’expression des compétences et le sentiment de réalisation chez leurs employés.

Quels sont les bénéfices d’une organisation axée QVT ?

On peut identifier de façon claire les avantages qu’une entreprise peut obtenir en améliorant ou en axant son management sur une bonne qualité de vie au travail. Des avantages sont aussi à relever pour les employés.

Pour l’entreprise

Axer sa gestion sur la qualité de vie au travail présente les bénéfices suivants pour une entreprise et fait donc partie intégrante des nouveaux défis RH :

Développement de la marque employeur (c’est un capital important pour la rétention des talents et le recrutement) ;

Fidélisation des collaborateurs ;

Réduction du turnover ;

Baisse des charges sociales par la diminution des arrêts de travail (des mesures qui réduisent la pénibilité et promeuvent la santé psychologique permettent de réduire les arrêts de travail) ;

Amélioration de l’engagement des salariés.

Pour les employés

Travailler dans une entreprise qui accorde une grande importance à la QVT dans sa gestion présente les avantages suivants pour les salariés :

Réduction des coûts en santé : ne pas avoir sa santé abimée par l’exercice d’une profession ;

Diminution du stress ;

Meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle ;

Diminution des risques d’arrêt de travail pour cause de santé.

Promouvoir la prévention des risques psychosociaux

Un autre aspect crucial pour améliorer la qualité de vie au travail (QVCT) est la prévention des risques psychosociaux. Ces risques, qui incluent le stress, le harcèlement et l’épuisement professionnel, peuvent avoir des impacts significatifs sur la santé mentale et physique des employés. Mettre en place des mesures pour prévenir ces risques est essentiel pour favoriser un environnement de travail sain.

Pour ce faire, il est important de former les managers et les professionnels des ressources humaines à identifier les signes de détresse chez les employés et à intervenir efficacement. Des ateliers de sensibilisation et des formations régulières sur la gestion du stress et la communication non violente peuvent être organisés. De plus, offrir des services de soutien psychologique, comme des séances de counseling ou un accès à une ligne d’écoute, peut aider à réduire les effets négatifs des risques psychosociaux.

L’engagement dans cette démarche montre aux employés que leur bien-être est une priorité, ce qui renforce leur sentiment de valeur au sein de l’entreprise. En intégrant ces actions dans la stratégie QVCT, les entreprises peuvent non seulement améliorer la qualité de vie au travail mais aussi bénéficier d’une réduction du turnover et d’une meilleure performance globale. Pour en savoir plus sur les actions à mettre en place, vous pouvez consulter cet article sur la qualité de vie au travail.

