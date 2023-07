Comment être un bon manager ? Qualités et aptitudes du leader !

Devenir un bon manager ne s’improvise pas du jour au lendemain. Cela se travaille et s’apprend. Il n’existe donc pas de recette miracle pour devenir un excellent manager. Toutefois, cela demande d’effectuer un savant mélange entre votre expérience, vos compétences et votre comportement.

Découvrez dans cet article ce qu’est un bon manager et les qualités dont vous avez besoin pour en être un.

Qu’est-ce qu’un bon manager ?

D’emblée, un manager est un cadre qui dirige et conduit ses équipes. Ce dernier définit les priorités ainsi que les méthodes qui permettent d’atteindre les objectifs dans une entreprise. La fonction du manager consiste à être l’intermédiaire entre la direction et ses collaborateurs.

Le manager doit définir le plan d’action de chaque département et de chaque collaborateur dans le but d’atteindre les résultats stratégiques fixés par la direction. Sa mission est d’assurer le bien-être de ses équipes et leur performance, de travailler de manière pyramidale avec tous les départements.

Un bon manager est un véritable coach qui joue un rôle important dans l’accompagnement du personnel. Il peut être chargé de la formation, du recrutement et également de la gestion du stress et des conflits au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, le manager est plus qu’un chef ; c’est un leader qui travaille avec ses équipes, tout en les motivant et en prenant en considération leurs sens de responsabilités et leurs compétences.

Cette forme de management collaboratif et plus souple n’empêche pas le contrôle ; il privilégie la collaboration et l’adaptation. Le poste de manager demande assez de polyvalence. En réalité, le manager est généralement aussi un expert dans le secteur d’activité de l’entreprise dans laquelle il exerce.

En bref, un bon manager doit être capable de gérer les équipes de façon efficiente et faciliter ainsi la communication entre les différents départements et les employés. Il doit savoir déléguer les tâches efficacement et savoir féliciter son équipe ou la recadrer au besoin.

Quelles sont les qualités et bonnes pratiques d’un bon manager ?

Un manager doit posséder principalement (et pas uniquement) des qualités humaines pour bien gérer ses équipes. Voici concrètement ci-dessous les qualités et bonnes pratiques propres à un bon manager.

Bonne gestion du stress

Tout manager est habitué à faire fréquemment face à des situations stressantes. Un bon manager doit cependant avoir une excellente maîtrise du stress. Il doit gérer les urgences, les conflits, et les crises avec calme, confiance et optimisme.

Un manager qui se laisse envahir par l’inquiétude ainsi que par le stress risque en effet de transmettre ses émotions à ses collaborateurs. Ce qui peut compromettre l’implication et l’efficacité de ses équipes.

Bonne communication

Un bon manager doit savoir que la bonne communication managériale au sein de son équipe est la base d’une relation solide avec les différents membres. C’est en réalité l’une des clés du succès d’une bonne gestion. Pour encadrer efficacement ses collaborateurs et bien interagir, il peut se servir notamment des leviers suivants : une évaluation 360° dans l’optique de rectifier sa posture et la perfectionner si nécessaire.

Un Feedback ici permet à ses collaborateurs de savoir s’ils sont sur la bonne voie, s’ils vont dans la même direction, en fait il s’agit de leur donner de temps en temps un retour constructif sur le travail qu’ils exercent.

Comme autre levier, il y a les entretiens individuels et collectifs réguliers, qui permettent de faire le point sur la progression du travail de chaque membre, évaluer son projet et trouver sans tarder des solutions aux éventuels dysfonctionnements.

Gestion efficace des conflits

Les conflits sont inévitables en entreprise. Le management des humains peut donc mener à devoir gérer ses conflits et tensions au sein des équipes pour que l’équilibre s’installe de nouveau. Un bon manager doit parfois se mouvoir en facilitateur, en médiateur, être à l’écoute de chacun, tout en préservant une bonne distance quant aux tensions en lui-même. Il ne doit pas laisser les tensions s’envenimer.

Il peut pour cela procéder ainsi : planifier une rencontre en présence des querelleurs dans le but de les confronter et trouver une issue constructive et positive suite à leur désaccord. Il doit rencontrer chaque protagoniste pour qu’ils donnent leurs versions des faits pour avoir une bonne version de ce qui se trame.

Fixation d’objectifs SMART

Un bon manager doit avant tout fixer les objectifs à atteindre. Si ces objectifs ne sont pas bien formulés ou sont flous, ils peuvent induire un malentendu, une incompréhension et réduire finalement la productivité et l’efficacité des équipes. Le manager doit donc s’assurer que les objectifs fixés à ses collaborateurs sont SMART, c’est-à-dire Simple-Mesurables-Accessibles-Réalistes-Temporellement définis.

Valorisation du travail de chacun

Pour bien diriger les salariés, le manager doit valoriser les efforts, se montrer reconnaissant pour le travail abattu et la réussite de ses collaborateurs. Il doit tout simplement remercier, encourager, féliciter, valoriser et célébrer les réussites.

Développement de son leadership

Le leadership fait partie des qualités essentielles qui définissent tout manager, quel que soit le style de management. Il est d’ailleurs inné chez certains. Faire preuve de leadership veut dire avoir la capacité d’animer, de motiver les salariés, réussir à fédérer et susciter leur engagement sans avoir recours à une autorité abusive.

Un bon leader doit être un vrai modèle à suivre pour son équipe. Il doit inspirer le respect naturellement grâce à sa bienveillance, son charisme et son dynamisme. Cela passe également par une exemplarité quotidienne : il s’agit de la bonne humeur, la ponctualité, une excellence opérationnelle et l’organisation.

Capacité à déléguer

Pour plusieurs managers, il est souvent difficile de déléguer un certain nombre de tâches. Cette qualité est essentielle dans l’optique de renforcer l’autonomie et de responsabiliser également les équipes.

Il faut pour cela distribuer les missions selon les compétences de chacun. Il est important ici de solliciter l’intelligence collective, en appliquant le management participatif face à certaines problématiques.

Intelligence émotionnelle et empathie

Le manager est une personne qui doit faire preuve d’humilité. C’est une qualité humaine nécessaire pour bien diriger les équipes. Il doit prendre conscience de ses faiblesses et de ses limites, accepter les critiques. Il transmet son savoir, ses conseils et prend les décisions sans se montrer prétentieux.

Il est important d’avoir une forte empathie, afin de discerner les craintes, les besoins et les aspirations de ses équipes. Le rôle du manager consiste également à se soucier de la qualité de vie des employés, et à l’améliorer pour pouvoir assurer le bien-être de ses collaborateurs. Il doit savoir prendre les décisions de façon pragmatique.

Attitude positive

Une attitude positive est une qualité essentielle si vous souhaitez être un excellent manager. L’état d’esprit du manager peut largement impacter la dynamique de ses collaborateurs. Il doit apprendre à garder une attitude positive même dans les situations très tendues. Cela incitera forcément ses équipes à faire pareil, afin d’instaurer et de conserver un environnement de travail positif, bienveillant et favorable.

Disponibilité

Un bon manager doit être disponible pour ses collaborateurs. Néanmoins, il est important de fixer un cadre, parce qu’être trop disponible peut avoir plutôt un effet négatif sur les responsabilités des membres dans une entreprise. Ils vont chercher à avoir l’approbation du manager sur tous les problèmes. Le manager doit, pour cela, trouver un équilibre avec comme unique préoccupation la bonne marche des équipes.

Comment devenir un manager ?

Le manager est soit recruté dans l’entreprise ou promu pour exercer cette fonction.

En devenant manager grâce à une promotion, le nouveau manager a l’avantage de maîtriser d’emblée l’environnement de travail. Dans ce cas, vous devez donc endosser pleinement cette nouvelle fonction tout en délaissant l’ancienne.

Par contre, devenir manager suite à un recrutement veut dire que le recruteur a jugé que vous disposez de toutes les qualités et compétences requises pour répondre valablement aux exigences de ce poste. Dès lors, vous devez faire vos preuves très rapidement.

Être un bon manager est une compétence qui n’est pas donnée à tout le monde. Il faut se doter de qualités et adopter des pratiques particulières pour s’en sortir. Un excellent manager est une personne qui possède une vision claire et précise pour son équipe, c’est-à-dire une vision ayant un lien avec les objectifs de l’entreprise. En plus de tout ce qui a été dit, il doit consulter des documents (articles, livres) sur le management pour s’inspirer davantage.

Comment développer ses qualités de manager ?

Le rôle d’un manager est essentiel dans la réussite d’une équipe ou d’une organisation. Pour exceller dans cette fonction, il est crucial de développer certaines qualités clés. les qualités d’un bon manager sont variées et comprennent la capacité à communiquer efficacement, à inspirer et à motiver les membres de l’équipe, à prendre des décisions éclairées et à favoriser un environnement de travail collaboratif.

Pour renforcer ces qualités, il est important de se concentrer sur le développement personnel. Tout d’abord, améliorer ses compétences en communication est essentiel. Un manager efficace doit être capable de transmettre clairement ses attentes, d’écouter activement les membres de son équipe et de fournir des retours constructifs. La formation en communication peut s’avérer précieuse pour développer cette aptitude fondamentale.

Ensuite, ce dernier doit être en mesure d’inspirer et de motiver son équipe. Cela implique de cultiver des compétences en leadership, de montrer l’exemple et d’encourager la participation active. La lecture de livres sur le leadership, le suivi de conférences ou l’identification d’un mentor peuvent aider à développer ces qualités.

Par ailleurs, il est important de développer sa capacité à analyser les situations, à peser les avantages et les inconvénients, et à prendre des décisions éclairées. L’expérience et la formation continue peuvent aider à renforcer cette compétence essentielle. Enfin, le bon manager doit être capable de créer un climat de confiance et de favoriser la communication ouverte. Le renforcement des compétences en gestion des conflits et en construction d’équipes peut contribuer à développer ces qualités.