Social Media Manager : mais quel est ce métier ?

Le métier de social media manager est l’une des professions qui ont vu le jour après l’avènement des réseaux sociaux et l’accroissement de leur popularité. Ce métier s’impose aujourd’hui dans les entreprises dans presque tous les secteurs d’activité. Si vous rêvez de travailler dans l’univers des réseaux sociaux, découvrez les détails sur le métier de social media manager.

Quelle formation pour devenir social media manager ?

Les réseaux sociaux évoluent jour après jour et de nombreuses personnes souhaitent travailler dans ce domaine, parce qu’elles aiment y passer du temps. Si tel est votre cas, vous pouvez devenir social media manager, afin de travailler pour une entreprise, en agence ou à votre propre compte.

Une formation en ligne pour un diplôme prestigieux

Vous avez la possibilité de suivre une formation en ligne auprès d’une enseigne comme Studi, afin de décrocher un diplôme prestigieux. De nos jours, vous pouvez tout à fait obtenir des diplômes reconnus par l’État et les entreprises en suivant une formation à distance.

Grâce à des cours pratiques et des coachings animés par des professionnels, vous avez toutes les cartes en main pour affronter le marché de l’emploi. De plus, vous avez une grande flexibilité dans l’organisation de votre travail, puisque vous apprenez à votre rythme et gérez votre temps selon votre disponibilité.

Quel diplôme pour prétendre à ce métier ?

Le poste de social media manager est accessible à des personnes titulaires d’un diplôme :

Bac+2 comme le BTS Communication,

Bac+3 en obtenant un Bachelor Marketing et Communication ,

, Bac+5 avec un MBA Marketing et Communication ou Stratégie Digitale.

Les personnes qui ont suivi une formation généraliste supérieure en journalisme, en marketing ou en webmarketing peuvent également prétendre à ce poste.

Les missions du social media manager

Responsable de l’e-réputation d’une entreprise, le social media manager a de nombreuses missions. Voici quelques-unes des principales tâches de ce professionnel des réseaux sociaux.

La gestion de la politique de communication digitale d’une entreprise

La mission principale du social media manager est de développer la visibilité et la notoriété d’une marque sur les réseaux sociaux. Il doit alors avoir des compétences en webmarketing pour effectuer des partenariats numériques et piloter la communication de la marque à travers les nouveaux médias. Ceux-ci sont en général des blogs, des plateformes de streaming, des réseaux sociaux…

La mise en place d’une stratégie d’animation

En tant que social media manager, vous devez dans un premier temps analyser le positionnement de votre client sur les réseaux sociaux et le web. Il faudra ensuite identifier les cibles et leurs besoins, afin de définir la ligne éditoriale du message à faire passer. Vous aurez également à choisir les plateformes les plus pertinentes.

Le suivi des directives

Une autre mission du social media manager consiste à veiller à l’optimisation du référencement ou SEO, à la fidélisation des blogueurs influents et des clients. Il s’occupe également de la gestion du budget de la campagne et du pilotage des prestataires chargés de la production de textes, vidéos ou blogs. C’est lui qui gère les influenceurs et qui supervise également l’activité d’un ou de plusieurs community managers au sein de la structure. Toutefois, dans certains cas, il peut arriver qu’il anime lui-même les communautés, jouant ainsi le rôle de community manager.

La veille technologique pour détecter les nouvelles tendances

Le social media manager doit aussi réaliser des veilles concurrentielles et s’informer des nouvelles tendances, des évolutions du web et des plateformes. En tant que professionnel de ce métier, vous devez aussi analyser les résultats de votre stratégie et la remodeler pour la rendre plus puissante. Vous aurez ensuite à faire des bilans sur les résultats obtenus pour les transmettre au client.

Le salaire d’un social media manager

Le social media manager n’a pas un salaire fixe. Il varie en fonction de plusieurs facteurs comme le niveau hiérarchique et les responsabilités du poste. La rémunération d’un jeune en début de carrière sera certainement plus basse qu’un professionnel avec de nombreuses années d’expérience. Si vous avez donc entre 0 et 3 ans d’expérience, votre salaire peut aller de 30 000 à 40 000 € par an. Cependant, entre 5 et 10 ans d’expérience, votre salaire peut osciller entre 60 000 € et 70 000 € par an.

La rémunération des professionnels en freelance est naturellement plus conséquente. Ces derniers devront tenir compte des spécialisations, des années d’expérience et du type de mission pour fixer leurs tarifs.

Quelles sont les évolutions de carrière possibles ?

Le social media manager a un profil pluridisciplinaire, ce qui lui permet d’avoir de nombreuses possibilités pour l’évolution de sa carrière. Ainsi, si vous avez plusieurs années d’expérience, vous pourrez travailler dans une agence de communication en tant que manager. Vous serez donc à même de gérer une équipe de plusieurs personnes. Devenir Head of Social d’une entreprise ou Head of Digital est une autre possibilité.

Votre expertise et votre expérience dans le domaine du webmarketing peuvent également vous amener à vous diriger vers différents métiers du marketing digital ou de la communication digitale. Vous aurez aussi la possibilité de proposer vos services à différentes entreprises en tant que freelance.