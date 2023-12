La notion de communauté, pour une startup, englobe généralement la base de ses clients, investisseurs et entrepreneurs. Au fur et à mesure que l’entreprise grandit, il devient impératif d’entretenir cette communauté pour assurer le succès de ses activités. Cependant, gérer efficacement une communauté peut s’avérer une tâche décourageante. C’est là qu’intervient le community manager (CM). Bien qu’il ne soit peut-être pas votre premier choix d’embauche, il joue indéniablement un rôle essentiel dans le rayonnement de votre entreprise. Voici 9 raisons pour lesquelles chaque entreprise doit / peut collaborer ou embaucher un CM.

Renforcer l’image de votre marque

Avant tout, un community manager est le gardien de l’image de votre marque dans le vaste domaine du web 2.0. Dans un contexte de digitalisation très concurrentiel, maintenir une image de marque positive et réputée relève de l’ordre de l’urgence.

Les community managers sont donc en première ligne pour défendre votre marque et veiller à ce qu’elle soit bien représentée.

Cette représentation doit se faire de manière authentique et positive sur les différentes plateformes en ligne. Le CM va donc assurer la veille concurrentielle sur différentes plateformes web.

Il va surveiller les canaux de médias sociaux, les forums en ligne et d’autres espaces numériques afin de répondre aux préoccupations des clients. De plus, il s’assure de répondre aux demandes et de gérer rapidement toute crise potentielle.

En restant vigilants et proactifs, les community managers contribuent à maintenir votre réputation en ligne positive. C’est un indispensable pour gagner la confiance et la fidélité de votre public.

Humaniser votre marque

Derrière chaque marque se cache une histoire humaine qui ne demande qu’à être racontée. En embauchant un community manager, il se chargera d’humaniser votre entreprise en créant un lien social fort avec votre cible. Dans ce processus, il va créer une personnalité qui résonne avec votre public cible.

Grâce à un contenu engageant et racontable, le CM comble le fossé entre l’entreprise et ses clients. Ceci en favorisant un sentiment de connexion et de communauté.

Un community manager insuffle de la personnalité à votre marque, la rendant plus qu’une simple entité sans visage.

Ce professionnel des médias sociaux va partager des aperçus des coulisses de la marque, des anecdotes personnelles et du contenu généré par les utilisateurs. Cela lui permet de cultive une identité de marque à laquelle les gens peuvent s’identifier à un niveau personnel.

Cette touche humaine renforce les relations avec les clients, et permet également à votre marque de se démarquer de la concurrence.

Gérer les crises

Collaborer avec un gestionnaire de communauté revient à avoir un intervenant compétent sur les réseaux sociaux en cas de crise. Qu’il s’agisse de traiter des critiques négatives, de gérer une réaction dans les médias sociaux ou d’aborder une crise de relations publiques.

Ce spécialiste a toutes les compétences pour agir rapidement et efficacement face à une crise. Il est capable de traverser des périodes de turbulences et de mettre en œuvre des stratégies de communication de crise efficaces. De plus, le CM va veiller à ce que votre marque en sorte indemne.

Sa capacité à répondre aux préoccupations et à faire preuve d’une réelle empathie peut transformer un désastre potentiel en une opportunité. Ceci grâce à ses aptitudes à montrer l’engagement de votre marque à satisfaire ses clients.

Gagner beaucoup de temps et d’argent

L’externalisation des responsabilités de gestion de la communauté à un professionnel peut être une stratégie rentable pour les entreprises de toutes tailles. Au lieu d’affecter des ressources internes à la surveillance des médias sociaux, les entreprises peuvent tirer parti de cette expérience.

Il suffit de contacter ou de collaborer avec un community manager pour rationaliser ces tâches. En plus de surveiller les médias sociaux, il va répondre aux commentaires, élaborer du contenu, définir des stratégies, etc. En économisant du temps et de l’argent sur ces aspects opérationnels, les entreprises peuvent réorienter leurs ressources vers leurs compétences de base.

Parmi ces pôles de compétences, on peut mentionner le développement de produits, les stratégies de marketing et l’innovation.

L’efficacité obtenue grâce aux efforts dévoués d’un Community manager peut conduire à un environnement commercial plus ciblé et plus productif.

Affiner vos stratégies

Le community manager n’est pas seulement réactif ! C’est un stratège proactif qui contribue à la croissance et à la réussite globale d’une entreprise. Il analyse minutieusement les comportements du public, les tendances du marché et des activités des concurrents.

Les données recueillies constituent une source d’informations précieuses pour la planification stratégique. En comprenant les besoins et les préférences de votre public, les CM aident à adapter chacune de vos stratégies de marketing. Il en est de même pour le développement de produits/services et les initiatives d’engagement des clients.

Cette approche stratégique permet à votre entreprise de garder une longueur d’avance sur ses concurrents. De plus, elle permet aussi d’anticiper les risques et les changements nocifs, et de s’adapter à l’évolution de votre secteur d’activité.

Créer et manager des contenus

Un contenu convaincant est l’élément vital du marketing numérique, et les community managers en sont les architectes. Qu’il s’agisse de rédiger des posts attrayants sur les médias sociaux ou de sélectionner des contenus générés par les utilisateurs.

Le community manager crée des contenus qui captivent le public et trouvent un écho favorable auprès de lui. Il comprend les nuances des différentes plateformes et adapte le contenu aux préférences de chaque segment d’audience.

Il utilise un mélange de contenu multimédia, de narration et de sujets d’actualité pour que votre marque reste pertinente et attrayante.

Grâce à son calendrier de contenu stratégique, il rend le message de la marque cohérent et homogène sur tous les canaux.

S’engager auprès des clients et les écouter

La communication est une voie à double sens, et le CM excelle dans l’art de favoriser des conversations significatives avec les clients. En s’engageant activement auprès de votre public, il crée un sentiment de communauté autour de votre marque. Il répond aux commentaires et participe aux discussions avec votre cible.

En outre, le community manager est un auditeur attentif. Il surveille les conversations en ligne, suit les réactions des clients et recueille des informations précieuses sur votre cible. Il s’agit principalement des sentiments et préférences de votre public.

Ces données peuvent être utiles pour affiner les produits, améliorer les services et adapter les stratégies de marketing. Le but étant de mieux répondre aux attentes des clients.

Optimiser les performances de l’entreprise

Les stratèges en médias sociaux suivent et analysent méticuleusement les principales mesures de performance. On parle très souvent du taux d’engagement, de la portée des campagnes publicitaires et les conversions des clients. Ces données précieuses alimentent les rapports de performances, présentant un descriptif complet des stratégies exécutées.

De plus, ces données renseignent sur les performances comparées de chaque campagne. De même, leur approche axée sur les données garantit que vos efforts en matière de médias sociaux s’alignent sur les objectifs de l’entreprise. Cette approche induit un solide retour sur investissement.