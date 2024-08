Les 7C de la communication : 7 principes pour communiquer efficacement

La communication est un élément fondamental de nos interactions quotidiennes. Pour que cette communication soit efficace, il est essentiel d’adopter certains principes clés qui assurent une transmission claire et compréhensible du message. En suivant les 7C de la communication : Clair, Concis, Concret, Correct, Cohérent, Complet, Courtois -, vous pourrez améliorer vos compétences en communication orale et écrite, tout en maintenant une efficacité maximale. On vous en dit plus.

1. Clair : l’importance de la clarté dans la communication

Pour être compris par votre cible, il est crucial que votre message soit clair. Lorsque le message manque de clarté, il risque d’être mal interprété, ce qui peut mener à des malentendus et des frustrations.

Utiliser des mots simples et précis, c’est le début d’une bonne communication. AInsi, évitez l’utilisation de jargon ou de termes techniques non nécessaires. Privilégiez des mots simples et précis qui décrivent exactement ce que vous voulez dire. Par exemple, au lieu de dire « optimisation systématique », optez pour « amélioration régulière ». C’est tout bête, mais efficace.

Pour être clair, il faut aussi savoir structurer vos idées. S’organiser soi-même, c’est être compris par l’autre.

Organisez votre discours pour qu’il suive un ordre logique. Une stratégie efficace repose sur une organisation logique des éléments à communiquer, permettant aux interlocuteurs de suivre et de comprendre les objectifs de la discussion. Utilisez des paragraphes courts et des listes pour segmenter l’information, facilitant ainsi la compréhension.

La clarté dans les propos est essentielle pour garantir que les interlocuteurs comprennent bien vos intentions. En communiquant avec précision, vous facilitez la réception des idées par vos clients et améliorez les relations professionnelles.

2. Concis : aller droit au but pour une meilleure communication

La concision consiste à transmettre votre message de manière succincte sans sacrifier l’essence du contenu. Il est également important de respecter le temps de vos interlocuteurs en veillant à ce que chaque mot utilisé serve un but précis.

Adopter des techniques de communication verbale axées sur la concision montre le respect pour leur attention et facilite la compréhension des objectifs partagés.

Un message trop long peut perdre l’attention de votre audience et diluer l’impact souhaité.

Ainsi, selon nous, la première chose à prendre en compte, c’est l’élimination des informations superflues. Supprimez les répétitions et éliminez les détails non essentiels qui peuvent encombrer votre message. Additionnez à cela une formulation claire des infoirmations. Évitez les phrases alambiquées.

Par exemple, dites « Notre produit améliore la productivité » plutôt que « Nous avons créé un nouveau produit qui, selon notre opinion, devrait vous aider à améliorer votre productivité largement. »

Cela fait partie intégrante de la formation en communication digitale et la plupart des métiers de la communication travaillent sur la concision. C’est un élément clé pour faire basculer un persona en client potentiel.

Le manque de clarté peut braquer et inciter votre cible à se détourner.

3. Concret : apporter des faits concrets

Être concret permet de rendre votre message plus tangible et crédible. Les clients apprécient une approche concrète qui répond directement à leurs besoins. Utiliser des exemples et des faits précis renforce la confiance et l’efficacité des relations professionnelles. Les gens réagissent mieux aux informations qu’ils peuvent visualiser et comprendre facilement.

Soutenez vos arguments avec des faits, chiffres et exemples concrets. Si vous dites que votre équipe a amélioré la qualité du service client, donnez des exemples spécifiques ou des statistiques pour illustrer cette affirmation.

Décrivez des situations concrètes pour mieux faire passer votre message. Par exemple, au lieu de dire « une mauvaise gestion peut causer des problèmes », essayez « une mauvaise gestion, comme la perte de documents importants, peut entraîner des retards significatifs. »

4. Correct : s’assurer de l’exactitude

L’exactitude est essentielle pour maintenir votre crédibilité. L’importance de vérifier les informations partagées avec vos interlocuteurs ne peut être sous-estimée, car cela influence directement la perception de votre compétence et la qualité des relations entretenues. Une information incorrecte peut nuire gravement à la perception de votre public vis-à-vis de vous ou de votre organisation.

Assurez-vous donc que toutes les informations que vous communiquez sont précises et véridiques. Vérifiez vos sources ! Relisez toujours vos messages pour éliminer les erreurs factuelles et typographiques.

Choisissez également un vocabulaire adapté à votre audience. Évitez les fautes d’orthographe et de grammaire en relisant attentivement chaque communication avant de l’envoyer.

5. Cohérent : maintenir une ligne directrice en communication

La cohérence aide à renforcer votre message et à bâtir la confiance. Un message incohérent perd rapidement en crédibilité et risque de confondre votre audience. La cohérence dans vos propos aide à maintenir des relations de confiance avec vos interlocuteurs. Chaque élément de votre communication doit être en harmonie avec vos objectifs globaux pour éviter toute confusion.

Toutes les parties de votre communication doivent servir votre objectif principal. Assurez-vous que chaque paragraphe, phrase et mot contribuent de manière cohérente à votre message global.

Comme pour toute marque qui a une identité visuelle, vous devez garder un cap reconnaissable et cohérent.

Gardez le même ton et style tout au long de votre communication. Si vous commencez avec un ton professionnel, évitez de basculer brusquement vers un style informel.

6. Complet : couvrir tous les aspects pertinents

Un message complet traite tous les aspects essentiels afin que votre audience n’ait pas des questions ou des doutes restants. La complétude assure que votre public reçoit toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.

Par exemple, anticiper les questions possibles des lecteurs est essentiel. Pensez aux interrogations possibles de votre audience et y répondez proactivement dans votre message. Cela renforce la clarté et montre que vous avez anticipé les besoins et les objectifs de vos clients, ce qui est crucial pour établir une stratégie de communication efficace. Cela montre que vous comprenez bien leurs préoccupations et besoins.

N’omettez aucun point important. Que ce soit des dates, des lieux, des prix ou autres informations pertinentes, un message complet ne laisse aucune place à l’incertitude.

7. Courtois : établir un rapport respectueux, la base de la communication

La courtoisie établit et maintient une relation positive avec votre audience. Une communication respectueuse et polie encourage des réponses constructives et favorise une bonne entente.

Utilisez un langage poli et respectueux, quelles que soient les circonstances. Évitez les expressions impolies ou agressives. Par exemple, remplacez « Vous devez écouter attentivement » par « Je vous invite à prêter attention. »

D’un autre côté, il est aussi fortement conseiller de montrer de l’empathie envers l’audience. Essayez de comprendre les sentiments et perspectives de votre audience. Une communication empathique crée un lien plus fort et montre que vous valorisez leur point de vue.

En respectant les sentiments de vos interlocuteurs, vous améliorez non seulement la qualité des échanges verbaux, mais aussi la logique et la stratégie globale de la communication. Adopter un vocabulaire respectueux et précis renforce l’importance de la relation établie. Des phrases telles que « Je comprends votre préoccupation » ou « Merci pour votre patience » peuvent faire une grande différence.

En intégrant les 7C de la communication dans vos interactions, vous optimiserez la transmission de vos messages et renforcerez la qualité de vos relations professionnelles. C’est déjà une très bonne base pour apprendre la communication. Voilà ! Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser en commentaires.