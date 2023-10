Pourquoi s’attacher les services d’un influenceur BtoB ?

À l’ère du Web 2.0, les entreprises sont en quête de moyens et solutions innovantes pour entrer en contact avec leur cible et acquérir un avantage concurrentiel. L’une des stratégies qui ont le vent en poupe est le partenariat avec des influenceurs B2B. Ces experts des médias sociaux ont la capacité d’influencer les opinions, ce qui en fait des atouts inestimables pour les marques qui cherchent à étendre leur portée et leur influence. Penchons-nous un temps soit peu sur la myriade d’avantages liés à l’embauche d’un influenceur B2B, de l’amélioration de la visibilité de la marque à l’optimisation des ventes, et bien plus encore.

Améliorer la portée et la visibilité de votre marque

Le premier et principal avantage d’engager un influenceur B2B est le remarquable coup de pouce qu’il apporte à la portée et à la visibilité de votre marque. Ces influenceurs ont cultivé une audience dévouée au sein de leur niche, ce qui leur permet de diffuser le message de votre marque auprès d’un public très réceptif.

Grâce à leurs adeptes actifs et pertinents, les influenceurs B2B ont le pouvoir de propulser votre marque ou vos produits directement sous les feux de la rampe, devant votre public cible. C’est un peu comme si vous étiez un artiste émergent et que vous demandiez à un célèbre critique de rédiger une évaluation élogieuse de votre dernier album.

Toutefois, les différentes actions de l’influenceur dans ce cadre permettront de :

Être vu de tous (visibilité) ;

(visibilité) ; Être reconnu de tous (notoriété) ;

(notoriété) ; Être cru et fiable (crédibilité).

En exploitant leur réseau existant, vous accédez à des clients potentiels qui s’intéressent déjà à votre secteur d’activité.

Établir une relation de confiance avec les consommateurs

La confiance est la pierre angulaire de toute relation commerciale réussie. Les influenceurs B2B possèdent une capacité unique à tisser et à entretenir le lien de confiance avec les followers. Les personnes qui les suivent les considèrent comme des leaders d’opinion et des experts dans leur domaine, et lorsqu’ils soutiennent votre label, cela confère un poids considérable.

Ce soutien permet de combler le fossé entre votre entreprise et vos clients potentiels, en instillant confiance et crédibilité dans vos produits ou services. De même, le marketing d’influence B2B met l’accent sur l’évaluation des performances par rapport à des critères étroitement liés aux objectifs de l’entreprise.

Générer un contenu unique et de qualité

Encore un avantage de travailler avec un influenceur pour faire connaître vos produits/services. Dans la pratique, les influenceurs B2B sont de véritables réservoirs de sagesse et de perspectives approfondies sur le secteur. En collaborant avec ces experts, vous avez le privilège de disposer d’un contenu original et captivant qui touche la corde sensible de votre public cible.

Selon une étude menée par Influencer Marketing Hub, le contenu généré par l’utilisateur incite 31 % des responsables marketing à s’engager dans le marketing d’influence. La valeur perçue de cette forme de contenu est en constante augmentation, et son intégration par l’influenceur dans votre stratégie social marketing peut s’avérer extrêmement avantageuse.

Ce type de contenu constitue le témoignage idéal, prêt à être partagé sur vos propres plateformes.

Aussi, ces professionnels apportent des points de vue différents, offrent des perspectives inestimables et mettent en lumière l’importance de vos offres. Le contenu ainsi généré consolide la position de votre marque, propulse l’engagement du public et nourrit des affiliations substantielles avec des clients potentiels.

Tout compte fait, la création d’un contenu attrayant et diversifié sur les canaux de médias sociaux par les influenceurs est très importante pour conserver la fiabilité du label/produit/service, et pour entretenir une audience active.

Améliorer le SEO

La visibilité sur la toile (moteurs de recherche) est primordiale pour toute structure. Collaborer avec un influenceur B2B permet non seulement d’élargir la portée de votre marque, mais aussi d’améliorer sa présence en ligne, y compris son SEO.

Lorsque les influenceurs mentionnent votre site Web ou créent un lien vers celui-ci, ils envoient des signaux positifs à l’indexation Google ou tout autre moteur de recherche, ce qui améliore votre classement. En outre, leur public engagé peut partager votre contenu, amplifiant davantage votre image de marque en ligne.

En outre, cette collaboration vous fait profiter d’une création/insertion de liens (Backlinks) renvoyant vers votre site Web. Cela se fait via la recommandation ou la reconnaissance d’influenceurs B2B dans leurs contenus (vidéos, blogs, etc.). Étant donné la préférence de Google pour les liens référents, votre plateforme/site Web bénéficiera d’un afflux substantiel de trafic ou visiteurs, entraînant une amélioration du positionnement des moteurs de recherche.

Optimiser l’engagement

L’engagement est un enjeu majeur pour les entreprises qui envisagent de laisser une impression durable à leur public. Les influenceurs B2B sont passés maîtres dans l’art de produire un contenu convaincant qui trouve un écho auprès de leurs adeptes. Lorsqu’ils soutiennent votre label, leurs followers sont plus susceptibles de s’engager avec ledit contenu.

Par ailleurs, si ses adeptes trouvent le contenu attrayant, ils peuvent non seulement réagir, mais aussi liker, taguer leurs connaissances et le partager sur leurs propres comptes. Ceci amplifie considérablement votre visibilité. Ce niveau d’engagement accru permet d’étendre la portée du label/produit/service. De plus, cet engagement installe un sentiment d’union autour de la marque.

Économiser du temps et de l’argent

Réussir sa campagne marketing classique n’a rien de simple. Cette pratique peut s’avérer longue et coûteuse. Collaborer avec un influenceur B2B simplifie considérablement le processus. Il apporte son expertise, son audience établie et ses compétences de créateur de contenu, évitant ainsi d’avoir à construire des ressources à partir de zéro.

Plus besoin de vous soucier de la création et du suivi des initiatives marketing. L’influenceur vous fait profiter des différents atouts de ses plateformes sociales déjà actives et influentes. En exploitant le pouvoir des influenceurs B2B, vous économisez du temps, et parallèlement, des ressources. Cela induit croissance et succès durables.

Générer des prospects qualifiés

Un autre avantage du partenariat avec un influenceur B2B réside dans la facilité à générer des prospects. En effet, les influenceurs ont une connaissance approfondie des préférences et des problèmes du public. Aussi, lorsqu’ils soutiennent votre marque, celle-ci trouve un écho auprès d’un public très pertinent, ce qui augmente la probabilité de convertir les prospects en clients fidèles.

Cette approche ciblée vous permet non seulement d’avoir une marge de temps plus importante, mais aussi d’obtenir une meilleure plus-value ou retour sur investissement.

Se démarquer et optimiser les ventes

Se faire une place de choix dans un marché concurrentiel n’est pas une mince affaire. Un partenariat avec un influenceur B2B offre un avantage concurrentiel indéniable. En effet, son soutien élève votre marque au-dessus du bruit, vous positionnant comme une autorité de confiance dans le secteur d’activité qui est le vôtre.

Cela remet les pendules à l’heure, particulièrement pour les structures opérant dans des créneaux très concurrentiels.

De plus, la récompense de tout effort de marketing est de générer des ventes. Les influenceurs B2B jouent un rôle essentiel dans ce processus. Leur soutien constitue une recommandation puissante pour les personnes qui les suivent, ce qui les incite à considérer vos produits ou services. Cette recommandation peut conduire à une augmentation significative des ventes, ce qui a un impact direct sur vos résultats.

Gardez à l’esprit que vos concurrents peuvent faire comme vous, c’est-à-dire, profiter du pouvoir des réseaux sociaux pour se démarquer. En exploitant le pouvoir des meilleurs influenceurs, vous avez la possibilité de rivaliser avec les principaux concurrents de votre secteur, ce qui confère un avantage significatif à votre marque.

Améliorer les taux de conversion

L’objectif premier de toute entreprise est de maximiser ses profits en augmentant ses ventes. En France, tout comme dans le paysage du marketing numérique, il est de plus en plus difficile de compter uniquement sur l’autopromotion pour attirer une nouvelle clientèle. Les consommateurs de notre époque font preuve d’un scepticisme accru à l’égard des entreprises et consacrent un temps considérable à la recherche en ligne avant de s’engager dans un achat.

Les influenceurs, qui ont le don de captiver leur public, ont la capacité de canaliser une clientèle plus large vers vos produits et services.

Comme mentionné plus haut, les consommateurs accordent une grande confiance aux recommandations de leurs influenceurs préférés.

Les marques peuvent tirer parti de cet outil puissant pour influencer les décisions des consommateurs et améliorer leurs taux de conversion. En plus, une étude récente a révélé que 33 % des personnes interrogées considèrent les influenceurs comme les sources les plus fiables pour les guider dans leurs achats.

Le marketing d’influence constitue indéniablement une stratégie formidable pour attirer de nouveaux clients, faciliter l’élargissement de votre liste de clients et, en fin de compte, augmenter vos flux de revenus.

En somme, faire appel à un influenceur B2B offre une multitude d’avantages qui peuvent catapulter votre marque vers de nouveaux sommets. De l’élargissement de votre portée et de l’établissement d’une relation de confiance à l’optimisation des ventes et au dépassement de la concurrence, les avantages sont évidents.

