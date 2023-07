Dans l’ère numérique actuelle, avoir un site web est essentiel pour toute entreprise, qu’il s’agisse d’une start-up en herbe ou d’une multinationale établie. Cependant, avoir un site ne suffit pas. Pour réussir, votre site web doit être visible aux yeux des moteurs de recherche. C’est là qu’intervient le référencement naturel et plus spécifiquement, le netlinking, aussi connu sous le nom de link building. Mais en quoi consiste le netlinking et pourquoi est-il si important pour le SEO de votre site web ?

Pourquoi le netlinking est-il essentiel pour le SEO ?

Avant de plonger dans les détails du netlinking, il est essentiel de comprendre comment fonctionne le référencement naturel, plus couramment appelé SEO.

Fonctionnement de l’algorithme Google

Le SEO est un ensemble de techniques visant à optimiser la visibilité d’un site web dans les résultats des moteurs de recherche. L’algorithme de Google, le principal moteur de recherche, se base sur trois leviers principaux pour évaluer la qualité d’un site : le contenu, l’aspect technique, et la popularité. Le levier de popularité se matérialise par l’ensemble des liens qui vont recommander un site web et ainsi lui donner de la légitimité. C’est là que le link building entre en scène…

Google et les Liens de Qualité

Google, le géant des moteurs de recherche, utilise une multitude de facteurs pour déterminer la qualité d’un site web. Parmi ces facteurs, les liens de qualité occupent une place importante. Les liens, aussi appelés backlinks, sont des hyperliens qui pointent vers votre site web à partir d’autres sites web.

Lorsqu’un site de qualité fait un lien vers votre site, Google le perçoit comme un vote de confiance. Plus vous obtenez de ces votes de confiance, plus Google est susceptible de considérer votre site web comme une source d’information précieuse, ce qui peut améliorer votre position dans les résultats de recherche.

Comment mettre en place une stratégie de netlinking efficace pour votre Site Web ?

Les différentes techniques de link buiding

L’acquisition de liens est une stratégie de netlinking qui consiste à obtenir des liens entrants à partir de sites web de qualité. Cela peut être fait de différentes manières, par exemple :

En créant un contenu de qualité qui attire naturellement les liens entrants (c’est ce que qu’on appelle le Linkbaiting).

qui attire naturellement les liens entrants (c’est ce que qu’on appelle le Linkbaiting). En effectuant des partenariats avec d’autres sites web ou influenceurs.

avec d’autres sites web ou influenceurs. Par l’intermédiaire d’ articles sponsorisés ou de l’ achat de liens . Il existe de nombreuses plateformes de netlinking permettant d’acheter des liens dans des articles.

ou de l’ . Il existe de nombreuses plateformes de netlinking permettant d’acheter des liens dans des articles. Contribution sur des sites web permettant d’inclure des liens : commentaire de bog, forums, web profils… C’est ce qu’on appelle le ninja linking.

Néanmoins, il convient de souligner que l’achat de liens peut être risqué et doit être effectué avec précaution, car Google pénalise les sites qui violent ses directives en la matière.

Choisir les Bons Domaines Référents

L’objectif est de recevoir des liens externes de qualité provenant de domaines référents dignes de confiance. Comment déterminer si un site est digne de confiance ? Voici quelques critères :

Le site est-il reconnu dans votre secteur d’activité ?

Le contenu du site est-il pertinent et de haute qualité ?

Le site a-t-il une bonne autorité de nom de domaine (DA) ?

Plus un site aura d’autorité dans son domaine et plus le lien au d’impact sur le référencement de sites de cette même thématique.

Le choix de la thématique est également important et ça paraît logique. Par exemple, si vous êtes agence de voyage et qu’un gros média spécialisé dans le tourisme vous fait un lien, il sera très pertinent et donc plus impactant aux yeux de l’algorithme.

L’importance des ancres des liens

Les ancres des liens jouent un rôle crucial dans la stratégie de netlinking. Ces dernières sont les mots ou phrases cliquables qui mènent à une autre page web via un lien hypertexte. Leur pertinence et leur nature descriptive contribuent à aider Google à comprendre le contenu de la page liée, améliorant ainsi le référencement naturel.

Toutefois, il faut éviter la sur-optimisation des ancres, c’est-à-dire l’utilisation excessive de mots-clés exacts comme texte d’ancre. Une telle pratique peut être considérée comme de la manipulation par les moteurs de recherche, qui peuvent imposer des pénalités, affectant négativement le SEO. Il est donc recommandé de diversifier le texte d’ancre pour un netlinking sain.

Faire du Link Building : une stratégie à long terme

Le link building ne doit pas être considéré comme une stratégie ponctuelle, mais comme un effort continu. Il est essentiel de garder un œil sur les liens entrants et sortants de votre site, de chercher constamment des opportunités de liens de qualité et de surveiller vos progrès en matière de SEO.

Pour obtenir des conseils de détaillés et mettre en place une stratégie de Netlinking pérenne et long terme, consultez ce webinaire très complet proposé par SemRush.

Le Rôle du contenu dans le Netlinking

Un bon contenu est le pilier de toute stratégie de netlinking. Pourquoi ? Parce que c’est le contenu de qualité qui attire naturellement les liens entrants, une technique parfois appelée linkbaiting.

Le contenu original et informatif est susceptible d’être partagé et lié.

Les articles de blog de qualité, les infographies, les vidéos, les podcasts et les études de cas sont autant de formes de contenu qui peuvent attirer des backlinks de qualité.

Faire du guest blogging, c’est-à-dire écrire des articles de blog pour d’autres sites en échange d’un lien vers votre site, est également une excellente stratégie de link building.

En conclusion, le netlinking et le link building sont des éléments essentiels d’une stratégie de référencement naturel efficace. En obtenant des liens de qualité, en mettant en place une stratégie de netlinking à long terme et en créant du contenu qui attire naturellement les liens, votre site web pourra gagner en visibilité et en crédibilité aux yeux des moteurs de recherche. Alors, n’attendez plus, commencez à mettre en place votre stratégie de netlinking dès aujourd’hui !

Pour plus d’informations, consultez le guide détaillé de la recherche proposé par Google.