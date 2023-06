SEO Wix : l’importance du référencement sur un site créé sur Wix

Aujourd’hui nombreux sont les sites internet créés sur Wix. Tout comme ceux conçus sur d’autres CMS, ils nécessitent un travail de référencement pour gagner ou maintenir un bon positionnement dans les résultats de recherche des navigateurs.

Qu’est-ce que le référencement naturel d’un site web ?

Le référencement naturel s’appelle également SEO, ou Search Engine Optimization. Il est dit « naturel », car il se réfère à la requête tapée par l’internaute dans la barre de recherche du navigateur. Il existe aussi le référencement « payant » ou SEA pour Search Engine Advertising, qui lui fonctionne sur le principe d’annonces promotionnelles pour attirer le maximum de clics et générer le plus de conversions.

Pourquoi le référencement naturel est-il si important ?

Obtenir un meilleur positionnement

Le référencement naturel s’appuie sur un ensemble de techniques pour améliorer la compréhension du site web par le robot et l’internaute et en faire un site plus pertinent. Le but étant de remonter dans les résultats de recherche. En effet, les internautes cliquent en très grande majorité sur les liens présents en SERP 1 (Search Engine Result Page), ils ne vont que très rarement sur la deuxième page et encore moins sur les suivantes.

Booster sa visibilité pour générer du trafic sur son site

Comme les sites créés sur d’autres systèmes de gestion de contenu (Content Management System en anglais), un site conçu sur Wix nécessite un travail de référencement régulier pour maintenir ou améliorer son positionnement en SERP. Car une bonne position permet de booster sa visibilité, de générer du trafic et donc d’attirer de nouveaux internautes. Pour travailler votre référencement sur Wix, vous pouvez soit vous renseigner sur les solutions propres à ce CMS et les appliquer vous-même si vous êtes suffisamment à l’aise avec l’outil soit passer par un spécialiste.

Par où commencer pour améliorer la compréhension d’un site ?

Sans rentrer dans des détails techniques qui relèvent de véritables compétences en la matière, voici d’ores et déjà quelques astuces pour améliorer la compréhension de votre site wix par google.

Des titres h1, h2, h3 qui se suivent

Tout d’abord l’information sur une page web doit être bien hiérarchisée. En effet, cela peut paraître évident, mais elle doit comprendre un titre principal, puis des titres secondaires. Aussi il s’agit de bien choisir les balises lors de la mise en page pour ne pas s’emmêler les pinceaux. Un titre h1 doit être suivi d’un titre h2 puis d’un titre h3 et ainsi de suite.

Un sujet par page web

Votre site comprend plusieurs pages ? Veillez à ce que chacune traite d’un sujet distinct et ait un objectif précis. Vous pouvez avoir par exemple une page d’accueil qui présente rapidement quel type d’entreprise vous êtes. Une deuxième page qui détaille vos produits ou services, une troisième dédiée à l’histoire de votre entreprise et une quatrième récapitulant toutes les informations pour vous contacter.

Optimiser les URL pour un meilleur référencement

L’optimisation des URL est une étape essentielle pour améliorer la compréhension d’un site par les moteurs de recherche. Les URL de vos pages doivent être claires, concises et descriptives. Lorsque vous utilisez l’éditeur Wix, assurez-vous d’inclure des mots-clés pertinents dans vos URL pour aider à signaler aux moteurs de recherche le sujet de chaque page.

Soigner le texte alternatif des images

Les images jouent un rôle crucial dans l’optimisation d’un site. Elles rendent votre contenu plus attrayant pour les utilisateurs et fournissent un contexte supplémentaire aux moteurs de recherche. Pour optimiser vos images, assurez-vous d’ajouter un texte alternatif décrivant l’image. Cela aide les moteurs de recherche à comprendre le contenu de l’image, ce qui peut améliorer votre classement dans les résultats de recherche.

Les fonctionnalités spécifiques de Wix pour le SEO

Utilisation des paramètres SEO de Wix

Wix offre un certain nombre de fonctionnalités SEO que vous pouvez utiliser pour optimiser votre site. Dans les paramètres SEO de la plateforme, vous pouvez personnaliser les méta-titres et les méta-descriptions de vos pages. Ces éléments sont importants car ils fournissent des informations aux moteurs de recherche sur le contenu de votre page et ils sont également affichés dans les résultats de recherche.

Mettre à profit le blog Wix pour le référencement

L’ajout d’un blog à votre site Wix peut améliorer votre SEO. En publiant régulièrement du contenu pertinent et de qualité, vous pouvez attirer plus de visiteurs sur votre site. Chaque nouveau post de blog est une occasion d’inclure des mots-clés pertinents qui peuvent aider votre site à se classer plus haut dans les résultats de recherche.

Exploitation de l’outil SEO Wiz de Wix

Wix propose un outil de référencement intégré appelé SEO Wiz. Cet outil génère un plan de référencement personnalisé pour votre site, en vous guidant étape par étape à travers les processus d’optimisation. Il peut vous aider à définir des mots-clés pour votre site, optimiser vos pages et améliorer la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche. Assurez-vous de profiter de cette fonctionnalité unique à Wix pour renforcer votre SEO.

Utilisation des Rich Snippets

Wix permet d’intégrer facilement des Rich Snippets à votre site. Les Rich Snippets sont des extraits de code qui permettent aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de votre site. Ils peuvent également améliorer l’apparence de votre site dans les résultats de recherche, en ajoutant des informations supplémentaires telles que des évaluations, des images et des détails de prix.

Indexation instantanée

Une autre fonctionnalité utile offerte par Wix est l’indexation instantanée. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez demander à Google d’indexer votre site immédiatement après avoir effectué des modifications. Cela peut vous aider à obtenir des résultats de référencement plus rapidement en garantissant que les moteurs de recherche sont toujours à jour avec les dernières versions de vos pages.

Utilisation de l’outil Wix Ascend

Wix Ascend est un ensemble de fonctionnalités de marketing intégrées qui peuvent vous aider à optimiser votre SEO. Il offre des outils pour le marketing par email, la gestion des réseaux sociaux, les interactions avec les clients, et plus encore. En utilisant Wix Ascend, vous pouvez augmenter l’engagement des utilisateurs sur votre site, ce qui peut également améliorer votre référencement.

Optimisation pour mobile

Il est également important de veiller à ce que votre site soit optimisé pour les appareils mobiles. Avec Wix, vous pouvez prévisualiser et ajuster l’apparence de votre site sur les appareils mobiles pour vous assurer qu’il est facile à naviguer. Les moteurs de recherche, comme Google, favorisent les sites qui sont mobile-friendly.

Créer des backlinks vers votre site Wix

Enfin, les backlinks, ou liens entrants vers votre site, sont cruciaux pour l’optimisation de votre site. Ils indiquent aux moteurs de recherche que votre contenu est précieux et digne de confiance. Encouragez d’autres sites à créer des liens vers votre contenu, et envisagez de créer des liens vers votre propre contenu sur d’autres plateformes pour augmenter la visibilité de votre site.

Pour aller plus loin

Votre site est bien construit ? C’est déjà une bonne base de travail. À partir de là, d’autres solutions existent pour booster sa visibilité. Par exemple, il est possible d’améliorer le référencement d’un site en rédigeant son contenu avec des mots clés savamment choisis. Différents outils existent en ligne pour les trouver. Une fois sélectionnés, il faut encore savoir les positionner pour maximiser leur impact sans en faire trop pour ne pas être pénalisé. Vous pouvez également alimenter votre site en contenu de qualité en créant un blog. En partageant les articles sur les réseaux sociaux, vous pourrez générer du trafic et attirer de nouveaux visiteurs sur votre site.

Le référencement naturel permet de gagner en visibilité. Toutefois, le positionnement d’un site ne s’améliore pas du jour au lendemain. En effet, le SEO demande du temps et de multiples compétences. C’est aussi la raison pour laquelle il est souvent complété de campagnes SEA. Avec la numérisation de la société, les métiers du web se sont diversifiés. Le webmaster a laissé sa place à une multitude de spécialisations telles que le consulting en SEO, le webdesign, la rédaction web ou encore le marketing digital. Il existe également des agences qui regroupent à elles seules un ensemble de compétences. Comme toujours, avant de s’engager, il est nécessaire de comparer les prix et les offres.