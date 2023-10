Plus que jamais auparavant, les réseaux sociaux ont révolutionné la communication. Partout dans le monde, toute personne (ou presque) est inscrite sur au moins un réseau social. D’autres sont présentes sur plus de 5 réseaux et les utilisent quotidiennement. C’est dire que ces plateformes logicielles sont grandement ancrées dans les habitudes. Pour les entrepreneurs réfléchis, cela représente une véritable opportunité, une aubaine. Les publicités via ces réseaux sociaux leur donnent la possibilité d’atteindre plus efficacement leur public. Dans la suite de cet article, découvrez les raisons pour lesquelles vous devriez faire recours aux social Ads et comment vous y prendre.

Qu’est-ce que la publicité sociale ?

Pour être simple et précis, la publicité sociale fait référence à la publicité via les réseaux sociaux. Il existe plusieurs outils ou formats qu’une entreprise peut utiliser pour faire de la publicité via les réseaux : les vidéos, les flyers, les carrousels, etc.

Les chefs d’entreprises utilisent les social ads en vue de promouvoir leurs produits et services aux utilisateurs présents sur les plateformes sociales. Ces publicités s’affichent généralement dans le fil d’actualité des utilisateurs ; elles arrivent très souvent à se fondre dans la masse et à passer pour des publications ordinaires.

Une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux désigne l’ensemble des publicités ou annonces sponsorisées émises dans le cadre de la promotion d’un produit ou d’un service précis. Lorsqu’on parle de campagne publicitaire, il est important de définir à l’avance la somme d’argent à y investir, le format qui sera utilisé pour passer le message, les caractéristiques de l’audience visée…

Parlant des caractéristiques de la cible idéale, les plateformes comme Facebook, LinkedIn, Instagram, etc., vous donnent l’occasion de paramétrer des détails tels que : son âge, ses centres d’intérêt, son pays et sa ville de résidence… En bref, elles vous aident à gagner en précision, afin d’améliorer vos chances de réussir votre campagne.

VOIR AUSSI : Social Media Manager : mais quel est ce métier ?

Pourquoi faire de la publicité sociale ?

Si vous vous demandez ce que vous gagnez à utiliser la publicité sociale, eh bien, sachez que c’est un outil publicitaire révolutionnaire qui comporte un grand nombre d’avantages. Nous vous dévoilons quelques-uns d’entre eux ci-après.

Accroître votre notoriété

L’une des premières raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la publicité sociale est qu’elle vous aide à améliorer votre visibilité et votre notoriété. En effet, un grand nombre d’internautes sont touchés par la publicité sociale. Il peut même arriver que des personnes situées à l’extérieur du pays où est installée une entreprise arrivent à la connaître grâce aux annonces publicitaires qu’elle fait.

Les réseaux sociaux sont différents des moteurs de recherche qui présentent les publicités aux utilisateurs en fonction de leurs besoins et des recherches qu’ils font. Sur les réseaux, un utilisateur peut tomber sur une publicité sans avoir effectué une recherche spécifique au préalable. Ainsi, ils permettent de toucher une clientèle plus large.

Et plus il y a de visiteurs, plus il y a de chances d’obtenir des clients, ce qui fait gagner plus d’argent à la compagnie.

Faire des économies sur les coûts publicitaires

Contrairement aux autres types de marketing (télévision, radio, panneaux d’affichage), le social Ads ne nécessite pas de posséder un budget élevé. C’est pourquoi elle représente un levier de marketing idéal pour les petites et moyennes entreprises. En effet, la plupart des PME n’ont pas trop d’argent au début pour investir dans des campagnes publicitaires à coûts élevés. Le social ads permet aux sociétés de dépenser dans la publicité en fonction de leurs moyens. Cependant, un faible coût ne veut pas forcément dire de faibles résultats ; il existe plusieurs entreprises qui ont émergé et se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux.

En plus d’être plus abordable, la publicité sociale a cet avantage de permettre une mesure plus précise du résultat d’une campagne publicitaire. En effet, grâce aux interactions des utilisateurs et au trafic qui découle des publicités faites, l’on possède des données exactes sur lesquelles s’appuyer pour mesurer l’efficacité de la campagne. C’est un point essentiel sur lequel le social Ads arrive à se différencier des autres formes de publicités.

VOIR AUSSI : Comment le marketing de contenu peut-il remplacer la publicité traditionnelle ?

Atteindre plus facilement votre cible

Lors de l’enregistrement d’un nouvel utilisateur sur une plateforme sociale, ce dernier est invité à fournir ses données personnelles : sa profession, son âge, son pays et sa ville, ses centres d’intérêt… ce sont là autant de données sur lesquels les entrepreneurs qui souhaitent mettre sur pied des publicités peuvent se baser afin de filtrer la qualité de leurs prospects.

Ces filtres leur permettent ainsi d’accroître leurs chances d’obtenir des clients qui passeront à l’action en achetant leurs produits. En misant sur des publications de qualité, vous arriverez à booster votre taux de conversion, et parviendrez à attirer des visiteurs qualifiés sur votre site web.

Vous constituer une réelle communauté

Ce qui fait la force d’une marque c’est sa clientèle, cette communauté qui lui fait confiance et qui est prête à défendre ses intérêts. Grâce à vos pages sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d’avoir des abonnés qui vous suivent et qui s’intéressent aux contenus que vous produisez. Cela vous permet d’avoir une sorte de banque de données clientes (ou de prospects potentiels) à laquelle vous pouvez présenter vos nouvelles créations dès qu’elles sortent.

Aussi, vos followers ont l’occasion de vous poser des questions et de s’informer sur les produits et services dont vous disposez. Et en retour, en répondant à leurs requêtes, vous arrivez à établir une relation solide avec eux, et à leur montrer votre intérêt sincère pour eux.

C’est ainsi que vos clients satisfaits arriveront à vous amener d’autres clients et à faire grandir votre communauté.

Comment faire de la publicité sociale ?

Comme en cuisine, en matière de marketing sur les réseaux, il est essentiel de posséder les bons ingrédients pour réaliser une campagne efficace. Nous partageons ci-après quelques conseils que vous pouvez appliquer pour obtenir de bons résultats lors de vos Ads.

Mettre sur pied une stratégie marketing bien pensée

Lorsqu’on parle de stratégie, la première chose à laquelle il faut penser ce sont les objectifs à atteindre. Ce sont eux qui vont guider les actions que vous allez poser. Parmi les objectifs que vous pouvez vous fixer figure la redirection des utilisateurs vers votre site internet, votre blog ou votre boutique physique, l’accroissement de votre renommée, l’accélération de vos ventes…

En fonction de vos objectifs, vous devrez déterminer quel réseau social conviendrait. Ce sont également vos objectifs qui vous aideront à établir la description parfaite de la clientèle que vous visez.

Réfléchissez aux couleurs, aux images et aux textes (descriptions de produits, appels à l’action…) que vous utiliserez pour vos publications. Plus ces détails sont optimisés, plus les chances de réaliser vos objectifs sont nombreuses.

Après conception de vos affiches, mettez-vous à la place du visiteur et demandez-vous si vous auriez cliqué. Pourquoi ne pas recueillir l’avis des personnes autour de vous à cet effet ? Vous pouvez aussi souscrire à une formation en design graphique pour améliorer vos compétences.

VOIR AUSSI : Comment gérer vos réseaux sociaux avec SocialPilot ?

Faire recours à un professionnel du marketing

Si vous êtes novice dans le domaine de la publicité en ligne, il vous serait plutôt bénéfique de souscrire aux services d’un expert en social media advertising (SMA). Ce dernier est comparable à un guide touristique qui connaît mieux le terrain à explorer que les visiteurs.

Grâce à l’expérience et à la connaissance qu’il a acquise, il est mieux placé pour savoir ce qui fonctionne à l’heure actuelle et quelle forme de social ads serait idéale pour vos objectifs et votre budget.

Peut-être que vous vous dites que vous êtes capable de vous y prendre tout seul (ce qui n’est pas impossible), mais vous risquez de perdre beaucoup trop de temps avant d’arriver à des résultats pertinents. C’est vrai, vous devrez payer les honoraires d’un social manager pour pouvoir vous offrir ses services. Cependant, les résultats qui en découlent valent largement la peine.

En somme, la publicité sociale est une technique publicitaire beaucoup plus avantageuse. Pour plus d’efficacité, vous pouvez faire appel à un professionnel du SMA pour vous assister durant votre campagne marketing.