Quels sont les nouveaux défis RH en entreprise ?

Ceux qui aiment relever des défis devraient s’intéresser de plus près aux ressources humaines en entreprise. En effet, les changements des dernières années et ceux qui restent à venir, vont exiger des directeurs et des responsables de ce département une capacité d’adaptation et d’innovation importante. En cause, le manque de talent et l’inclusion de la diversité en entreprise, deux sujets chauds parmi d’autres. Voici un aperçu des défis RH, en 2023 et dans un futur rapproché.

Un besoin pressant de nouveaux talents en RH

Un des objectifs premiers d’une entreprise est de recruter les meilleurs talents disponibles sur le marché du travail. Mais pour y arriver, elles doivent d’abord trouver un responsable RH qui sera en capacité de relever ce défi et tous les autres qui se présenteront. Sans un responsable talentueux à la tête de ce département, il sera très difficile pour la société de créer des solutions qui sauront attirer les meilleurs candidats possibles dans leur secteur. Il est donc important pour le directeur général de se former aux RH en ligne ou de permettre à d’autres employés de le faire, afin de consolider cette partie importante de toute société et de moderniser le département RH.

Faire face à la pénurie de talents

Il peut être difficile d’expliquer ce qui s’est réellement produit durant la pandémie. Une chose est certaine : en sortie de crise, le monde avait complètement changé. De nombreuses personnes ont pris la décision de changer leur mode de vie, et cela a affecté le monde du travail, plaçant les employeurs face à un vide en ce qui a trait aux talents sur le marché du travail. Dans certains secteurs, tels que celui des nouvelles technologies, la demande est tellement forte qu’il manque gravement de personnes disponibles pour remplir tous les postes. Les responsables RH doivent donc être en capacité d’anticiper les compétences nécessaires et les lacunes en matière de talents dans l’entreprise, en planifiant des initiatives de développement des compétences et en sélectionnant les meilleurs candidats disponibles au départ.

VOIR AUSSI : Comment améliorer la qualité de vie au travail ? 15 exemples d’actions QVT

S’adapter au concept de la diversité et de l’inclusion

Ceux qui n’ont pas encore compris que nous sommes entrés dans une révolution culturelle importante ne sont certes pas attentifs à leur environnement. Les nouvelles générations, aidées par de nombreuses institutions, s’appliquent à changer le monde en se basant sur le principe de la diversité et de l’inclusion. C’est un défi colossal pour un responsable RH. En effet, la question se pose : quand doit-on choisir le meilleur candidat et quand doit-on préférer une sélection qui permettra une plus grande diversité à l’intérieur de la société ? De plus, ce nouveau mouvement se confronte à un autre qui est lui beaucoup plus conservateur. En d’autres mots, parvenir à satisfaire tous les employés et cadres de l’entreprise s’avère une tâche complexe.

Démontrer que l’entreprise a des objectifs écologiques véritables

Les adeptes de la théorie de la diversité et de l’inclusion sont les mêmes qui ne veulent travailler que dans des entreprises prenant leur rôle environnemental au sérieux. Le directeur RH doit donc être en mesure de promouvoir la durabilité et la responsabilité environnementale de l’entreprise afin de motiver son personnel et d’être en capacité d’attirer d’autres talents vers elle. Cependant, il doit y avoir une vérité derrière ce désir annoncé de réduire l’impact environnemental global de l’entreprise. Sinon, l’effet contraire se produira, alors que la société sera accusée de « greenwashing ».

VOIR AUSSI : Services B2B et B2C : des enjeux cristallisés autour des ressources humaines ?

Poursuivre la transformation numérique en cours

La transformation numérique est arrivée en entreprise depuis déjà de nombreuses années. Pourtant, sa place à l’intérieur de celle-ci ne cesse de grandir. Il est donc important que le responsable RH puisse s’assurer que la société maintienne son rythme de changement à ce niveau. Cela comporte aussi des questions éthiques, spécialement maintenant que l’arrivée de l’IA bouleverse la vie de nombreuses personnes. Est-il préférable de réduire le nombre d’emplois disponibles à son profit, ou non ? C’est là le genre de questions auxquelles doivent répondre les directeurs RH aujourd’hui.

À ces défis, il faut ajouter la poursuite de la quête du bien-être des employés. Les responsables RH doivent trouver des moyens d’améliorer le bien-être et la santé mentale des employés, en leur fournissant des programmes de soutien de qualité. En d’autres mots, il existe aujourd’hui des défis colossaux qui ne demandent qu’à être pris en main par de grands directeurs RH.