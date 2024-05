Placement pierre papier immobilier : c’est quoi et quels avantages ? 

Le placement en pierre papier immobilier est plébiscité pour sa rentabilité et sa sécurité. C’est une solution d’investissement qui permet de profiter des revenus générés par l’immobilier, sans les inconvénients liés à la gestion locative. Découvrons ensemble ce qu’est le placement pierre papier dans le secteur immobilier et quelles sont les raisons de son succès auprès des investisseurs.

Qu’est-ce que le placement pierre papier immobilier ?

Le terme « pierre papier » désigne un type d’investissement. Il a pour objectif de reproduire la performance du marché immobilier tout en bénéficiant de la liquidité offerte par les produits financiers traditionnels. Il s’agit principalement des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI), deux placements phares du pierre papier immobilier. Ils permettent d’investir indirectement dans des biens immobiliers de différents types tels que les bureaux, les commerces, logements ou encore les hôtels. Vous trouverez plus d’informations sur le site pierre-papier-immo.fr.

Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)

Les SCPI sont des sociétés qui possèdent et gèrent un parc immobilier locatif. Elles permettent aux particuliers d’accéder à des biens immobiliers souvent réservés aux investisseurs institutionnels, tels que des immeubles de bureaux, des centres commerciaux ou des résidences pour étudiants. Les investisseurs achètent des parts de SCPI et deviennent ainsi indirectement propriétaires des biens détenus par la société.

Organismes de Placement Collectif en Immobilier (OPCI)

Contrairement aux SCPI, les OPCI sont des fonds d’investissement qui combinent investissement immobilier et placement financier. Leur portefeuille se compose généralement de 60% d’actifs immobiliers et 40% de valeurs mobilières, telles que les actions, obligations ou liquidités. Les OPCI permettent donc de diversifier ses placements et de bénéficier à la fois de la performance de l’immobilier et des marchés financiers.

Les avantages du placement pierre papier immobilier

Ce type d’investissement présente plusieurs avantages qui séduisent un large public d’investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels.

Rentabilité attractive

Le principal atout des placements en pierre papier est leur rentabilité. En effet, ils offrent généralement des rendements supérieurs à ceux des livrets d’épargne ou des obligations. Au cours des dernières années, les SCPI ont affiché un taux de rendement moyen compris entre 4% et 5%. Les OPCI, quant à eux, offrent une rentabilité légèrement inférieure, mais toutefois attrayante comparée aux autres produits financiers.

Sécurité de l’investissement

Investir en pierre papier immobilier offre une certaine sécurité puisque les actifs sous-jacents sont des biens immobiliers tangibles. Leur valeur est généralement moins volatile que celle des actions ou des devises. De plus, la diversification du patrimoine immobilier détenue par les SCPI et OPCI permet de mutualiser les risques et de réduire l’impact d’une baisse de performance d’un bien spécifique.

Accessibilité et simplicité

Le placement pierre papier permet à un large public d’accéder au marché immobilier avec un investissement relativement modeste, dès quelques centaines ou milliers d’euros pour acheter des parts de SCPI ou d’OPCI. Il donne également la possibilité de bénéficier de la gestion professionnelle du parc immobilier par un gestionnaire spécialisé, sans avoir à s’occuper des aspects administratifs, juridiques ou fiscaux liés à la détention directe de biens immobiliers.

VOIR AUSSI : SCI vs SCPI : quelle est la différence entre SCI et SCPI ?

Liquidité du placement

Bien que la liquidité des placements en pierre papier soit globalement inférieure à celle des produits financiers classiques, elle reste toutefois supérieure à celle de l’immobilier physique. Les organismes de gestion se chargent de racheter, dans des conditions fixées à l’avance, les parts de SCPI ou d’OPCI que les investisseurs souhaitent revendre.

Quelques inconvénients à prendre en compte

Malgré ses nombreux atouts, le placement pierre papier immobilier présente aussi quelques inconvénients qui ne doivent pas être négligés.

Frais de gestion

Les SCPI et OPCI occasionnent des frais de gestion, prélevés par les organismes qui gèrent le parc immobilier. Ces frais sont généralement compris entre 0,5% et 1,5% du montant investi et peuvent impacter la performance globale du placement.

Horizon d’investissement

Le placement pierre papier est avant tout un investissement long terme. Les SCPI notamment sont souvent recommandées pour un horizon de placement supérieur à 8 ans, compte tenu de leur liquidité moindre et de la nécessité de lisser les variations des performances sur plusieurs années.

VOIR AUSSI : Quelle durée de placement est conseillée pour une SCPI ?

Risque lié à l’évolution du marché immobilier

Même si les placements en pierre papier offrent une sécurité relative grâce à la diversification des biens immobiliers détenus, ils restent néanmoins exposés aux fluctuations du marché immobilier. Ainsi, en cas de baisse généralisée des loyers ou de difficultés économiques affectant un secteur particulier (bureaux, commerces…), la performance des SCPI ou OPCI peut être impactée.

Le placement pierre papier immobilier regroupe principalement les SCPI et les OPCI, deux solutions d’investissement alliant rentabilité, sécurité et simplicité. Néanmoins, comme tout investissement, il présente certains risques et inconvénients qu’il convient de garder en tête. Avant de se lancer, il est important de bien s’informer et d’évaluer sa situation financière ainsi que ses objectifs patrimoniaux.

Notez cet article