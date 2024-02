Encore appelée la capitale du Sud, la ville de Marseille est aujourd’hui une cité qui possède quantité d’atouts : coût de l’immobilier peu élevé, large territoire, climat chaleureux durant toute l’année, population avec un bon niveau de vie, etc. Vous l’aurez compris, les forces de la cité marseillaise sont légion. Ce n’est donc pas étonnant qu’elle soit prisée par les professionnels de l’immobilier. Toutefois, il est utile de faire attention au quartier où vous choisissez d’investir. Certains sont plus faciles à vivre que d’autres. Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs quartiers où investir dans l’immobilier à Marseille.

Le Vieux-Port

Si vous avez pour projet d’investir dans des maisons adaptées aux familles dans le centre-ville de Marseille, alors le Vieux-Port est l’endroit qu’il vous faut considérer. En effet, ce quartier a ceci de populaire qu’il abrite le port classé n° 1 en France et n° 5 dans toute l’Europe. Cet aspect contribue au dynamisme et au développement constant des terres du vieux port.

À cause du port de commerce à la fois antique et sophistiqué qu’abrite le Vieux-Port, le quartier est devenu un symbole historique dans la ville de Marseille. Ses marchés, ses restaurants et son atmosphère nocturne animée confèrent à cet endroit un charme unique. Avec un système de transport développé et diversifié (ferries, bus, métros, etc.), la banlieue connecte et rassemble la population.

Le Prado

Le quartier du Prado mérite le qualificatif de pôle économique de la ville de Marseille. Il occupe une position prisée par les entreprises nationales et multinationales pour établir leur siège social à Marseille, situé entre les arrondissements 6 et 8. On y retrouve majoritairement les entreprises du secteur tertiaire. À cause de son système de transport suffisant (tramways, lignes de métro, bus…), le Prado est devenu un quartier de choix tant pour les travailleurs que pour les sociétés qui emploient.

En 2018, le quartier a fêté l’ouverture d’un grand centre commercial qui regorge de boutiques et de restaurants impressionnants, de quoi garantir plus de commodité et d’accessibilité à ses habitants.

Toujours parlant d’accessibilité, les familles vivant à Prado sont plutôt bien servies, puisqu’il existe un nombre élevé d’hôpitaux, d’écoles, de lycées et de services connexes à proximité des lieux d’habitation.

Quant au décor immobilier de ce quartier, il est caractérisé par une forte présence de logements neufs et modernes.

Le Roucas-Blanc

Le Roucas-Blanc (ou rocher blanc) : il s’agit du quartier le plus chic de la zone marseillaise. Il regorge d’opportunités pour les investisseurs immo. Rues aux tours et aux contours multiples, vue imprenable sur l’eau, résidences bourgeoises, restaurants de luxe, voilà quelques particularités de ce quartier au charme incroyable. Il se situe dans le 7e arrondissement et est connu depuis des lustres pour la source d’eau chaude qu’il possède.

Avec la création des quartiers comme la Corniche et le Prado, le Roucas-Blanc s’est reconverti en une destination pour les individus fortunés qui souhaitent se reposer lors des vacances d’été et les week-ends. Ils peuvent alors profiter d’une tranquillité et d’une élégance remarquables, tout en payant le prix fort qui va avec la beauté et le confort des maisons bâties sur la roche blanche. Oui, concernant l’aspect de la rentabilité, les habitations du Roucas-Blanc ont le potentiel de rapporter gros.

La Plaine

Le quartier de la Plaine fait partie des plus importants de la ville de Marseille. En effet, logé dans le 5e arrondissement, il est placé sur l’une des 7 collines de la banlieue marseillaise. Surnommée le quartier Bohème de Marseille, la Plaine est une destination adorée par les amateurs d’art et de desseins.

Aussi, les décorations murales des bâtiments de la ville sont principalement constituées d’œuvres d’art aux couleurs vives, et produites par de jeunes artistes. Une autre particularité de la Plaine est la convivialité de sa population. Par ailleurs, que vous alliez au marché, à la boutique ou au café du coin, vous goûterez à la chaleur et au bon accueil dont les Marseillais de la Plaine font preuve.

La Pointe Rouge

De nuit comme de jour, le quartier de la Pointe Rouge, situé dans le 8e arrondissement de Marseille, connaît une animation vibrante. C’est l’un des quartiers les plus vivants de la ville. En effet, durant la journée, les activités sportives sont grandement pratiquées : planche, jogging, baignade, voile… Et en soirée, place à la détente avec des boîtes de nuit et des bars un peu partout, de quoi faire la fête entre amis jusqu’au matin.

La Pointe Rouge est également connue pour ses espaces paradisiaques qui créent un cadre adéquat pour des moments en famille.

La plage naturelle qui s’y trouve, la campagne Pastré, la splendide vue sur les îles du Frioul sont quelques exemples des magnifiques cadres qu’abrite la Pointe. Par ailleurs, côté immobilier, Pointe Rouge regorge de plusieurs types de maisons aux prix variés : maisons modernes, résidences provençales, appartements haussmanniens, etc.

Le Panier

Rues étroites, ambiance conviviale, boutiques artisanales, décors colorés et pleins de vie… ce sont là autant d’aspects qui font du Panier un quartier unique. C’est d’ailleurs le plus ancien quartier de la cité phocéenne. Aussi, pour les familles qui sont à la recherche d’un sentiment d’appartenance à la communauté, il sera parfait, puisqu’il abrite un grand nombre d’autochtones marseillais.

Son côté ancien, matérialisé par des restaurants traditionnels et des bars de quartiers, n’enlève rien à son caractère chic. En effet, la preuve est qu’il a servi de lieu de tournage pour la célèbre série Plus Belle la Vie, chose qui a grandement contribué à sa popularité. Les habitants du panier apprécient les fêtes, témoins les multiples animations créées par les associations en été.

Notre-Dame du Mont

Le quartier Notre-Dame du Mont, logé dans le 6e arrondissement de Marseille, est un autre quartier où il fait bon vivre. En effet, plusieurs éléments font de ce lieu un environnement impressionnant : la nourriture y est disponible en quantité et en qualité, les soirées sont longues et animées, les créations originales des jeunes artistes marseillais y abondent… Parlant de ce dernier aspect, l’art est très présent dans Notre-Dame du Mont tout comme il l’est dans la Plaine.

La ville arbore un visage spéciale grâce aux couleurs des multiples décorations artistiques.

Ces quartiers ont chacun une histoire et une identité qui les rendent uniques. C’est pourquoi les prix de l’offre locative ne sont pas forcément les mêmes partout. Aussi, veuillez noter que cette liste est loin d’être exhaustive ; plusieurs autres quartiers en valent la peine : Saint-Victor, Belle de Mai, Saint-Loup, etc.