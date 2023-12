Les avantages de l’investissement dans des biens immobiliers clés en main

Si l’investissement immobilier présente de nombreux avantages, le placement dans un bien clé en main est d’autant plus intéressant. Explorons en détail ses différents avantages.

L’investissement immobilier figure parmi les moyens les plus sûrs et les plus rentables de se constituer un patrimoine. Grâce à celui-ci, l’investisseur sécurise son argent courant ainsi que ses économies. La pierre lui fait profiter d’une rentabilité intéressante à long terme tout en répondant à une demande de plus en plus croissante. Son bien prend de surcroît de la valeur au fil du temps dans la mesure où il en prend soin. S’il l’a acquis dans une optique d’investissement locatif, il peut en plus tirer parti de l’effet de levier du prêt immobilier. Il peut alors mobiliser les loyers perçus pour rembourser une bonne partie de l’emprunt. Une fois l’achat totalement amorti, il peut profiter pleinement de ses revenus locatifs mensuels. Si vous désirez investir dans la pierre, l’immobilier clé en main vous garantit une certaine tranquillité d’esprit. Tour d’horizon de ses multiples avantages.

L’investissement immobilier clé en main via un professionnel

Dans le cadre d’un investissement immobilier clé en main, l’investisseur mandate un professionnel qui prendra en charge la réalisation de son projet. Il s’agit d’un concept dans lequel il profite d’un accompagnement sur mesure, de A à Z. L’intervention de l’expert va de l’évaluation des besoins de l’investisseur à la gestion locative. Elle passe par le choix du bien parmi les meilleures opportunités du marché, la négociation de ce bien et l’optimisation du financement. À tout cela s’ajoutent les volets fiscaux et juridiques de l’opération, le suivi des travaux, de l’ameublement ainsi que de la décoration…

Le même professionnel peut l’aider à mettre sur pied une stratégie d’investissement efficace pouvant garantir une rentabilité accrue. Il faut savoir que la gestion locative englobe une diversité d’opérations. L’investisseur n’a pas à s’en occuper puisque le professionnel se charge de tout. Citons notamment la mise en valeur du bien, l’estimation du loyer et l’établissement des diagnostics obligatoires. Notons ensuite la rédaction d’annonces, la planification des visites, l’évaluation des dossiers de candidature, le choix des locataires… Nous pouvons y ajouter :

la rédaction du bail et des actes de cautionnement,

l’état des lieux d’entrée,

l’ encaissement des loyers ,

, la transmission des quittances,

la déclaration des revenus fonciers,

le suivi des charges,

la régularisation des charges annuelles ,

, la révision du loyer,

la gestion des impayés,

la gestion des conflits éventuels,

l’entretien du bien,

la réparation et les travaux si nécessaire,

l’ état des lieux de sortie ,

, la restitution du dépôt de garantie,

la gestion des éventuelles urgences…

De ce fait, un investissement clé en main simplifie considérablement l’acquisition d’un bien immobilier et sa mise en location. Vous avez à votre disposition un interlocuteur unique qui vous offre un accompagnement personnalisé lors de chaque étape du projet. Le professionnel met à profit son expertise pointue pour trouver le placement le plus intéressant et identifier les meilleures opportunités. Il est à même de vous aider à optimiser votre fiscalité et le rendement locatif de votre bien. Qui plus est, la gérance de votre propriété sera entre de bonnes mains. La totalité du projet étant déléguée à un professionnel qualifié, vous profitez d’un gain de sécurité, d’argent et de temps indéniable.

Il existe de nombreux types de propriétés clés en main

L’autre avantage de l’investissement immobilier clé en main est que vous pouvez choisir parmi une large panoplie de biens. Peu importe votre profil, votre budget et vos besoins, vous trouverez certainement le bien qui vous convient le mieux. Vous avez alors le choix d’investir dans :

une résidence neuve ou ancienne , meublée ou non (maison, appartement, studio, immeuble…),

, meublée ou non (maison, appartement, studio, immeuble…), un local commercial (bureau, entrepôt, commerce, local d’activité…),

un parking,

une résidence de service (EHPAD, résidence de tourisme, résidence étudiante…),

(EHPAD, résidence de tourisme, résidence étudiante…), un box,

un garage, etc.

Peu importe le genre de bien que vous souhaitez choisir, il faut tenir compte de l’emplacement géographique. Il s’agit bien entendu d’un facteur déterminant de la rentabilité de votre projet. Choisissez une zone particulièrement dynamique, à forte attractivité et qui se révèle intéressante en matière de perspectives de développement. La demande locative doit y être conséquente pour le genre de bien dans lequel vous désirez investir. Un professionnel de l’investissement clé en main est à même de choisir le meilleur emplacement pour votre futur bien.

Un excellent moyen de commencer à investir dans l’immobilier

L’investissement immobilier clé en main est un concept particulièrement bénéfique pour les investisseurs débutants. Il vous permet de trouver le bien qui se prête à vos besoins et qui rentre dans votre budget avec le minimum d’efforts. Le professionnel tient compte de vos contraintes ainsi que de votre enveloppe budgétaire. Il se charge ensuite de mobiliser son équipe de chasseurs pour dénicher les biens les plus pertinents. L’équipe s’occupe des visites, des négociations, garantit la transaction et se charge de toutes les démarches administratives. Elle est à même de vous aider à trouver la meilleure solution de financement et à constituer un dossier solide.

Le même type d’investissement est associé à un niveau de risque minimal. Vous serez alors à l’abri des risques liés à une gestion inadéquate, aux vacances locatives prolongées, au mauvais choix de locataires, aux imprévus, etc. La gestion professionnelle permet de résoudre rapidement et efficacement les problèmes, protégeant ainsi l’investissement initial. L’autre avantage de l’investissement immobilier clé en main est qu’il vous libère de la gestion de votre bien et, in fine, des responsabilités opérationnelles en découlant.

Vous profitez par ailleurs d’une expertise de pointe. Le professionnel chargé de votre projet dispose d’une connaissance approfondie du marché local, des tendances locatives et des meilleures pratiques en termes de gestion immobilière. Il connaît tous les leviers à activer pour maximiser vos rendements. L’investissement immobilier clé en main offre de surcroît une opportunité d’apprentissage progressif. Tout au long de son intervention, le professionnel peut effectivement vous donner des conseils avisés autour de l’investissement locatif. Il se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations.

Quel montant prévoir pour un investissement clé en main ?

Le budget à prévoir pour un investissement immobilier clé en main dépend de nombreux facteurs. Il est important de bien comprendre ces éléments pour planifier judicieusement votre projet. Citons en premier lieu le prix d’achat de la propriété qui varie en fonction de sa localisation, sa typologie, ses caractéristiques… Il convient ensuite de tenir compte des frais liés à l’acquisition tels que les frais de notaire, les taxes foncières, les frais de dossier facturés par la banque, la garantie nécessaire au financement… Sachez que dans le cadre du financement de votre projet, vous pourrez être amené à utiliser votre apport personnel. Il est important de considérer ce détail. Si vous avez investi dans une résidence ancienne, le coût des travaux de réhabilitation doit entrer en ligne de compte

Hormis ces postes, il faut aussi considérer le coût d’entrée pratiqué par la plupart des sociétés d’investissement immobilier clé en main. Il s’agit plus précisément d’un pourcentage appliqué sur le montant d’achat du bien. Certains organismes appliquent en plus un coût de base que vous devrez payer. Nous pouvons y ajouter les frais de gestion immobilière qui peuvent correspondre à 4 à 5 % des loyers mensuels TTC. De fait, la délégation à un coût qui pourrait impacter la rentabilité locative de votre bien. Elle vous garantit par contre une certaine tranquillité d’esprit.

Les propriétés clés en main sont de plus en plus populaires

Au vu de ses multiples avantages, les propriétés clés en main constituent une tendance qui ne cesse de se développer. Elles séduisent particulièrement les investisseurs à la recherche d’opportunités qui requièrent moins d’efforts et de temps tout en générant des rendements stables. Ces propriétés offrent bien sûr une approche plus passive. La demande continue de logements et la stabilité des baux contribuent à la sécurité perçue de ces investissements.

L’investissement clé en main constitue également un véritable tremplin pour les nouveaux investisseurs. Ces derniers pourront évoluer dans le marché immobilier sans la nécessité d’une expertise approfondie et de gérer leur bien. Dans tous les cas, la stabilité des revenus locatifs combinée à l’appréciation potentielle de la valeur des propriétés clé en main garantissent une rentabilité intéressante sur le long terme. Les investisseurs peuvent en profiter pour se constituer un patrimoine solide.