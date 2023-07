Pourquoi investir dans l’immobilier en tant qu’entreprise ?

De nos jours, il n’existe que peu de valeurs refuges. On parle souvent de l’or, mais un autre secteur est tout aussi intéressant, notamment pour les entreprises : le marché de l’immobilier. Même s’il a pu connaître quelques phases de crises, c’est un marché relativement stable (dans sa croissance) sur le long terme. Cependant, pour que cela fonctionne, il est important de mettre toutes les chances de votre côté : comme tout investissement, celui de l’immobilier représente des risques. La bonne nouvelle, c’est qu’avec quelques bons réflexes, il est possible d’avoir de l’ambition pour l’immobilier d’entreprise.

Comment investir dans l’immobilier pour une entreprise ?

Avant d’investir dans l’immobilier en tant qu’entreprise, il y a généralement deux situations : soit c’est votre premier investissement, soit non. Lorsque c’est la première de ces deux options, il peut être intéressant de se faire accompagner. Pour cela, faire appel à un expert du conseil en immobilier d’entreprise est certainement la meilleure des solutions à avoir. Avec ce dernier, il sera plus facile de trouver le bien immobilier adapté à vos besoins : de nombreux critères sont à prendre en compte comme la localisation du bien, les services à proximité, la vétusté, le prix, la dynamique du quartier… Bref, à moins de faire une sorte “d’étude de marché” complète du bien et de son quartier, il apparaît plus judicieux de faire appel à un professionnel de l’immobilier pour les entreprises.

Si vous avez d’ores et déjà investi dans l’immobilier, alors nous n’avons pas grand-chose à vous apprendre… En effet, retenez ce qui a bien fonctionné pour le premier bien (ou les premiers) et tirez bénéfice des erreurs qui ont pu être commises. La bonne nouvelle, c’est que si votre premier investissement a été une réussite, nul doute que votre banquier saura vous accompagner pour un nouveau prêt immobilier d’entreprise. Ensuite ? Eh bien, il ne reste plus qu’à vous lancer !

Quels sont les avantages de l’immobilier pour une entreprise ?

Si l’on ne devait retenir qu’un seul et unique atout du fait d’investir dans l’immobilier d’entreprise, ce serait sans aucun doute celui d’un placement rentable sur le long terme. D’ailleurs, c’est plus une rentabilité sur deux tableaux : vous placez une partie de votre mensualité (hors intérêts donc) sur un bien immobilier au lieu de payer un loyer et faites fructifier votre capital grâce à l’inflation immobilière. Parfois, en faisant les bons choix d’investissement, une entreprise peut se retrouver avec un bien dont la valeur a augmenté d’un pourcentage à deux chiffres, notamment grâce à un développement économique du quartier en question. Enfin, nous aurions pu citer d’autres bénéfices à réaliser un tel investissement comme la possibilité de faire ce que vous souhaitez (ou presque) de votre bien, de pouvoir le sous-louer ou encore d’augmenter la crédibilité de votre business auprès des partenaires professionnels que vous avez. Bref, si vous en avez la possibilité, nous ne pouvons que vous conseiller de vous lancer… en faisant les bons choix !