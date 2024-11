Immobilier à Bordeaux : 7 bonnes raisons d’investir

L’investissement immobilier à Bordeaux s’impose de plus en plus comme un choix stratégique pour de nombreux investisseurs en quête de rentabilité et de sécurité. Avec son cadre de vie attractif, une économie en plein essor et un marché immobilier à forte croissance, Bordeaux offre des perspectives prometteuses.

Entre qualité de vie, croissance économique et proximité avec Paris, cette ville regorge d’atouts pour ceux qui souhaitent investir dans un bien immobilier. Voici sept raisons convaincantes pour lesquelles investir dans l’immobilier à Bordeaux est une décision judicieuse.

En bref :

Bordeaux est une ville en pleine expansion économique avec de nombreux réaménagements et de nombreuses activités diversifiées.

Le cadre de vie y est agréable, avec un climat doux et une belle architecture.

Investir dans l’immobilier, c’est miser sur un immobilier stable grâce à la valeur culturelle de cette ville.

Un emplacement stratégique, proche de la mer et non loin de Paris en TGV.

Un marché immobilier grandissant avec de nombreuses opportunités.

Investir aujourd’hui, c’est presque une assurance de plus-value à la revente.

La demande de location y est forte et vous trouverez forcément un locataire si vous voulez louer.

Une bonne opportunité touristique, notamment en investissant pour ouvrir un Air BNB.

1. Investir dans l’immobilier à Bordeaux : une ville économique en pleine croissance !

Bordeaux connaît une forte expansion économique, se positionnant comme l’une des villes les plus attractives de France pour les investissements immobiliers.

Avec une économie diversifiée, Bordeaux attire des entreprises de nombreux secteurs : aéronautique, santé, viticulture, technologies, et plus encore. La ville est également le siège de plusieurs entreprises internationales et innovantes, renforçant ainsi son attractivité économique.

Des projets de grande ampleur participent activement à la modernisation de la ville et attirent de nouveaux habitants. Certains projets d’aménagement urbains redessinent les quartiers autour de la gare Saint-Jean, transformant cette zone en un pôle économique et résidentiel majeur.

Investir dans l’immobilier à Bordeaux signifie ainsi capitaliser sur une ville en pleine croissance, avec des perspectives de développement économique solide et durable.

2. Un cadre de vie exceptionnel et attractif

La qualité de vie à Bordeaux est souvent citée comme l’un des facteurs majeurs d’attractivité de la ville. Avec ses quais aménagés le long de la Garonne, ses parcs verdoyants et ses quartiers au charme historique, Bordeaux propose un cadre de vie agréable qui séduit de nombreux nouveaux arrivants chaque année.

Le climat y est également doux, avec des hivers tempérés et des étés ensoleillés, attirant ainsi familles et jeunes actifs à la recherche d’un environnement sain et convivial.

Les quartiers comme les Chartrons ou Saint-Michel, où modernité et authenticité se côtoient, sont particulièrement prisés pour leur qualité de vie, leurs infrastructures et leur proximité avec le centre-ville.

En tant qu’investisseur, choisir Bordeaux pour un investissement immobilier, c’est répondre à une forte demande de logements dans une ville où il fait bon vivre, renforçant la valeur locative et patrimoniale des biens.

3. Un patrimoine culturel et architectural de renommée mondiale

Bordeaux est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, une reconnaissance de son riche patrimoine historique et architectural. La ville regorge de monuments et de bâtiments emblématiques, tels que le Grand Théâtre, la Place de la Bourse. Il y a aussi les façades classiques de la rue Sainte-Catherine.

Cette richesse patrimoniale ajoute une valeur culturelle unique au marché immobilier bordelais, en particulier dans les quartiers historiques où la demande est forte.

Investir dans des biens situés dans ces quartiers patrimoniaux permet de bénéficier d’un attrait touristique et résidentiel élevé, avec une clientèle locale et internationale prête à louer ou acheter dans des zones à fort caractère architectural.

En tant qu’investisseur, choisir Bordeaux, c’est investir dans un marché immobilier stable, soutenu par la beauté et le prestige culturel de la ville.

4. Une accessibilité idéale et la proximité stratégique avec Paris

Bordeaux se trouve à seulement deux heures de Paris en TGV, un avantage considérable qui renforce son attractivité pour les investisseurs immobiliers. Cette accessibilité rapide permet à de nombreux Parisiens de s’installer à Bordeaux tout en maintenant des activités professionnelles dans la capitale.

Certains proposent même de vivre à Bordeaux pour profiter de la qualité de vie tout en travaillant à distance ou en effectuant des allers-retours réguliers.

Cet afflux de Parisiens alimente la demande de biens résidentiels dans des quartiers comme la gare Saint-Jean et le quartier Euratlantique, qui attirent particulièrement les navetteurs.

Cette connexion rapide avec Paris contribue à stabiliser le marché locatif bordelais, avec une forte demande pour des biens de qualité, que ce soit pour des résidences principales ou des investissements locatifs. Pour les investisseurs, cette proximité avec Paris est un atout stratégique qui assure une occupation stable et une valorisation continue des biens.

5. Un marché immobilier qui ne fait que grandir

Le marché immobilier à Bordeaux connaît une croissance notable depuis plusieurs années, avec une augmentation régulière des prix au m² à Bordeaux. Cette tendance haussière est alimentée par une forte demande et des projets de développement urbain qui transforment des quartiers entiers pour répondre aux besoins des résidents et des investisseurs.

Des zones comme Bacalan et Saint-Jean bénéficient de rénovations majeures, attirant de nombreux acheteurs en quête de biens modernes et bien situés.

Investir dans l’immobilier bordelais offre aujourd’hui des perspectives de plus-value à moyen et long terme, grâce à la croissance continue du marché.

Les quartiers en pleine transformation, dotés de nouvelles infrastructures et de services modernes, constituent un choix judicieux pour les investisseurs souhaitant capitaliser sur la montée en valeur des biens. De plus, Bordeaux reste une ville où le marché immobilier conserve une bonne stabilité, rendant les placements immobiliers d’autant plus sécurisés.

VOIR AUSSI : Acheter une place de parking : avantages et inconvénients

6. Des loyers attractifs et un rendement locatif intéressant

Les loyers à Bordeaux restent attractifs par rapport à d’autres grandes villes françaises, ce qui attire une grande diversité de locataires potentiels, des étudiants aux jeunes actifs en passant par les familles. Cette demande locative importante assure un taux d’occupation élevé et une stabilité dans les revenus locatifs pour les propriétaires.

En tant qu’investisseur, il est possible de bénéficier d’un rendement locatif intéressant, en particulier dans des quartiers bien desservis comme Nansouty ou Mériadeck.

En outre, le dispositif fiscal Pinel, qui encourage l’investissement dans les logements locatifs, permet aux investisseurs de profiter d’avantages fiscaux en louant leurs biens. Bordeaux étant une ville en forte expansion, ce dispositif est particulièrement avantageux pour les propriétaires qui souhaitent réduire leur impôt tout en maximisant leur rentabilité locative.

VOIR AUSSI : Gestion immobilière : pourquoi faut-il faire appel à un notaire ?

7. Une attractivité touristique pour des emplacements saisonniers lucratifs

Bordeaux est une destination prisée par les touristes, français et internationaux, attirée par son architecture, ses vignobles prestigieux et sa gastronomie. L’afflux de visiteurs tout au long de l’année offre aux investisseurs en immobilier la possibilité de rentabiliser leurs biens via la location saisonnière. Par exemple avec un Air BNB.

Les biens situés dans le centre historique ou à proximité des vignobles bénéficient d’une forte demande pour des emplacements de courte durée, assurant un taux d’occupation élevé et une bonne rentabilité.

Les quartiers touristiques comme le centre historique, la place des Quinconces et les Chartrons sont des choix marqués pour les investissements en location saisonnière.

En mettant sur l’attractivité touristique de Bordeaux, les investisseurs peuvent s’assurer une bonne rentabilité de leurs biens, d’autant plus que la ville continue de renforcer son offre culturelle et événementielle. Le tourisme représente donc une source de revenus complémentaires, avec des perspectives de croissance durable.

Voilà. Vous avez désormais une meilleure vue d’ensemble sur les avantages à investir dans l’immobilier à Bordeaux. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à utiliser la section commentaires.