Que ce soit pour des raisons de confort ou de sécurité, il est essentiel de constamment vérifier l’état des lieux de votre salle de bain. Si vous découvrez qu’une rénovation s’impose, il se peut que vous soyez troublés pour ce qui est du choix des matériaux à utiliser. En effet, c’est une pièce de la maison assez délicate, vu qu’elle est constamment humide. Un mauvais choix vous exposerait à des accidents et pourrait vous faire dépenser inutilement. C’est conscient de toutes ces difficultés que nous nous proposons dans cet article de vous révéler les matériaux de rénovation parfaits pour les murs et les sols d’une salle de bain.

Le carrelage comme solution de revêtement de la salle de bain

Le carrelage est la solution de revêtement qu’on retrouve le plus dans les salles de bain. Et ce n’est pas pour rien qu’elle est aussi prisée. En effet, plusieurs raisons font du carrelage une meilleure option.

Tout d’abord, les carreaux ont l’avantage d’être en abondance sur le marché. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit au niveau de la forme, de la structure, de la couleur, etc. Ensuite, en comparaison à d’autres matériaux, les carreaux ont une très bonne résistance à l’eau et à l’usure.

Leur conception les rend imperméables à l’eau, ce qui augmente considérablement leur durée de vie. Aussi, ils sont faciles à entretenir.

Les carreaux sont utilisés aussi bien pour le revêtement mural que pour le sol. C’est d’ailleurs une raison essentielle de leur succès. Les gens apprécient de pouvoir assortir le carrelage des sols et celui des murs. Et dans la douche, ils peuvent également être utilisés à condition de les rendre parfaitement étanches. À cet effet, d’aucuns préféreront ajouter des joints époxy sur les zones de la douche affectées par la projection d’eau.

Lorsque vous ferez appel à un technicien pour effectuer la pose de vos carreaux, n’hésitez pas à partager avec lui vos idées en matière de décoration. Le carrelage n’exigeant pas de disposition précise des carreaux, profitez-en pour affirmer votre personnalité.

VOIR AUSSI : Les 5 meilleures astuces pour créer de la plus-value immobilière

La résine époxy pour décorer les murs et le sol de la salle de bain

La résine époxy est un revêtement industriel qui a le vent en poupe actuellement. Il s’agit d’un matériel appartenant à la famille des résines thermodurcissables et qui a l’aspect du béton lorsqu’il est appliqué sur une surface. Contrairement à la peinture résine qui est moins solide et peu durable, la résine époxy est plus résistante. Seulement, elle coûte plus cher tant à l’achat qu’à l’installation.

Même si la résine est généralement utilisée pour habiller le sol, il sert aussi à plusieurs autres fins : le revêtement des murs, des plans de travail, de la baignoire, et de divers autres équipements.

Une chose qui fait le succès de la résine époxy c’est le fait qu’elle peut être placée sur n’importe quelle surface : carreaux, peintures, bois, métal… Ainsi donc, si votre carrelage ne vous ravit plus, pas besoin de l’enlever. Vous pouvez juste le couvrir avec de la résine, ce qui vous permet d’économiser sur les travaux à réaliser.

La pose des résines époxy n’est pas si difficile. Cependant, elle nécessite du temps, puisqu’il faut appliquer plusieurs couches. La dernière couche est la plus importante pour ce qui est du sol de la salle de bain.

En effet, en plus d’être à l’origine de l’esthétisme de la surface, elle devra également lui conférer un très bon niveau de résistance à l’eau. C’est pourquoi le choix de votre matériau n’est pas à prendre à la légère.

Le qualificatif époxy indique que la résine est assez résistante à l’eau et à l’humidité. C’est pour cette raison que ce type de résine est à prioriser.

VOIR AUSSI : Le top 10 des villes les plus rentables en investissement locatif en France

La pierre naturelle pour habiller la salle de bain

La pierre naturelle est un autre élément de décoration adapté pour le revêtement des murs et du sol d’une maison et d’une salle de bain en particulier. Et ce n’est pas tout. Ils servent également à décorer des objets tels que les meubles, mes colliers, etc.

Les raisons qui font de la pierre naturelle un bon choix sont légion. Commençons par aborder l’aspect esthétique. La pierre naturelle apporte un charme unique à l’espace dans lequel elle est déposée.

Un mur et un sol en pierre naturelle conféreront une élégance intemporelle à votre maison, de quoi épater vos convives. D’ailleurs, il existe plusieurs types de pierre naturelle : le marbre, la pierre calcaire, le quartzite… puisque vous avez donc un large choix, vous trouverez certainement ce qui vous convient le mieux.

Le coût d’une pierre naturelle varie dépendamment de sa nature.

Et si ça vous tente, pourquoi ne pas opter pour un mélange de différentes pierres afin d’obtenir quelque chose de très original ? De plus, les pierres naturelles sont extrêmement résistantes à l’eau. C’est l’une des meilleures solutions si vous recherchez la durabilité. C’est aussi un matériau parfait pour l’isolation thermique de la pièce.

Un conseil que vous devez prendre en compte lorsque vous achetez vos pierres naturelles est de ne pas prendre celles avec des surfaces très lisses. Autrement, vous pourriez faire des chutes et être gravement blessé. Une autre façon d’éviter cela est d’opter tout simplement pour des carreaux en pierre naturelle sur le sol de votre salle de bain.

VOIR AUSSI : Tout savoir sur le financement d’une maison écologique

Les lambris PVC pour revêtir le sol et les murs de la salle de bain

Êtes-vous un peu limité niveau prix ? Alors, les lambris PVC représentent une option de revêtement parfaite pour vous. Elles font partie des moins onéreuses qui existent. Mais ce n’est pas là leur seul avantage. Le PVC est très facile à entretenir. Pour le nettoyage, pas besoin de passer plusieurs coups de serpillère. En plus, pas besoin de vous encombrer avec un traitement hydrofuge, il n’est tout simplement pas nécessaire.

En outre, c’est un matériau disponible en divers coloris et motifs. Il existe des lambris PVC conçus spécialement pour les salles de bain. Rassurez-vous bien qu’ils sont imputrescibles et hydrofuges avant de les acheter. Autrement, vous risquez votre vie (puisque les lambris glissent beaucoup).

Le PVC est réputé pour sa capacité à ressembler à d’autres matériaux de revêtement tels que le parquet et le béton, le bois…

Qu’ils soient placés au sol, au plafond ou au mur, les PVC feront l’affaire et vous permettront de réaliser à moindre coût votre projet de rénovation. Libre à vous de les poser de façon horizontale ou verticale.

En somme, il faut retenir qu’il existe une multitude de matériaux lorsqu’il s’agit de rénover les murs et le sol de votre salle de bain ; chacun d’eux possède des avantages et des désavantages. Vous aurez à choisir le vôtre en fonction de vos goûts et de votre budget.

Vidéo bonus : comment rendre le carrelage d’une salle de bain étanche ?