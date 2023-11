Tout savoir sur le financement d’une maison écologique

Le concept de « vie verte » gagne une immense popularité au sein des ménages français. De plus en plus d’individus reconnaissent l’importance de réduire leur empreinte carbone. Et l’une des étapes les plus importantes est d’investir dans une maison écologique. Cependant, la transition vers un habitat écologique implique souvent des considérations financières importantes. Ce guide fait la lumière sur les spécificités du financement d’une maison écologique en France.

Financer sa maison écologique : les aides et subventions disponibles

Le financement d’une maison écologique en France est rendu plus accessible grâce à diverses aides et subventions accordées par le gouvernement. Ces mesures incitatives encouragent les particuliers et les entreprises à investir dans des logements durables. Cette liste non exhaustive présente des subventions à la construction/rénovation durable accessibles aux Français.

L’Eco-PTZ

Ce prêt sans intérêt est destiné aux propriétaires désireux d’améliorer l’efficacité énergétique de leur logement. Eco-Prêt à Taux Zéro couvre un large éventail de projets, notamment l’isolation, les systèmes de chauffage et les installations d’énergie renouvelable.

La MaPrimeRénov »

Cette subvention apporte un soutien financier pour les rénovations visant à économiser l’énergie. Elle est ouverte aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs et est basée sur des critères de revenus.

Cette aide a été mise en place en 2020 pour financer la rénovation ou travaux d’isolation, ventilation/aération, audit énergétique et chauffage.

Les crédits d’impôt

La France offre des crédits d’impôt pour divers travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des habitations. Ils concernent surtout les locaux professionnels des TPE et des PME. La valeur du crédit est de 30 % de la dépense éligible jusqu’à 25 000 €. L’entreprise peut procéder à l’installation de panneaux solaires, l’amélioration de l’isolation et la modernisation des systèmes de chauffage.

Subventions locales

De nombreuses régions et municipalités françaises proposent leurs propres aides et subventions en matière de construction écologique. Elles peuvent s’articuler autour de la pose d’équipements écodurables, d’amélioration énergétique et plus encore. Il est donc utile de se renseigner au niveau local pour obtenir un soutien financier supplémentaire.

Le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)

C’est une offre intéressante du gouvernement français. Ce crédit est spécialement conçu pour soutenir les projets de rénovation durable dans les immeubles résidentiels de plus de deux ans. La seule condition d’éligibilité est que le demandeur soit le propriétaire du bien.

Qui peut bénéficier de ces aides et comment les demander ?

Les aides financières à la rénovation écologique de l’habitat peuvent être classées en deux grandes catégories :

Les aides accessibles à tous les propriétaires et occupants : MaPrimeRénov’, l’écoprêt à taux zéro, la déduction fiscale Denormandie, la TVA à taux réduit (5,5 %), le Coup de pouce ;

: MaPrimeRénov’, l’écoprêt à taux zéro, la déduction fiscale Denormandie, la TVA à taux réduit (5,5 %), le Coup de pouce ; Les aides spécifiquement destinées aux propriétaires à revenus modestes : le programme Habiter Mieux Sérénité et les diagnostics énergétiques, qui sont également ouverts aux locataires.

Dans de nombreux cas, les associations de copropriétaires peuvent également souscrire aux aides à la rénovation écologique. Ils peuvent bénéficier de :

Du programme MaPrimeRénov’ ;

Un taux de TVA réduit à 5,5 % ;

D’écoprêts à taux zéro ;

De subventions locales ;

D’aides des fournisseurs d’énergie.

Toutefois, l’un des principaux critères d’éligibilité à ces aides exige que les travaux soient réalisés par un prestataire certifié RGE. Ce dernier dispose de toutes les compétences en matière d’écologie.

Dans le cas des programmes MaPrimeRénov’ et Habiter Mieux Sérénité, l’aide financière est versée à l’achèvement des travaux.

Pour ce qui est de la prime d’économie d’énergie, il faut choisir une entreprise qui a adhéré à la charte de la prime. Vous devez ensuite confirmer le devis du prestataire choisi et lui remettre une facture par la suite. Enfin, les organismes compétents vous verseront le montant de la prime.

Combien coûte une maison écologique en France ?

La valeur marchande d’une habitation écologique en France peut varier considérablement en fonction de plusieurs considérations. On parle notamment de l’emplacement, la taille, les matériaux de construction et les caractéristiques souhaitées.

En moyenne, la construction ou la rénovation d’une maison écologique peut coûter un peu plus cher qu’une maison traditionnelle. Ceci en raison de l’incorporation de technologies à haut rendement énergétique et de matériaux durables. Il faut prévoir entre 1 200 €/m2 et 2 000 €/m2.

Toutefois, les économies réalisées à long terme sur les factures de services publics et autres compensent souvent l’investissement initial.

Qu’est-ce qu’un bâtiment écologique ?

Un bâtiment écologique est conçu et construit dans le but de minimiser son impact sur l’environnement. Ces maisons ne sont pas seulement économes, énergiquement parlant, elles utilisent également un matériau de construction respectueux de l’environnement.

Également connue sous le nom de résidence écologique ou durable, elle utilise des conceptions et pratiques de construction durables.

L’objectif des bâtiments écologiques est de minimiser la consommation d’énergie, y compris celle de l’eau et la production de déchets. Le but étant d’offrir un cadre de vie sain et confortable.

Toutefois, les aides financières à la rénovation écologique des bâtiments en France englobent un large éventail de programmes. Ils sont destinés à aider les propriétaires qui s’engagent dans des initiatives visant à réduire leur consommation d’énergie résidentielle. Les avantages des rénovations écologiques sont doubles :

Faire des économies qui se traduisent par des avantages monétaires ;

Une réduction de l’empreinte carbone. Selon l’Ademe, le logement est responsable de 27 % des émissions de gaz à effet de serre en France, contre 25 % pour les transports.

Outre les avantages économiques, ces aides publiques s’inscrivent dans une stratégie plus large de promotion du développement durable. De même, elles contribuent à la préservation de l’environnement.

Quels sont les types de bâtiments verts ?

Les maisons vertes se présentent sous différentes formes et tailles, chacune avec des caractéristiques uniques pour réduire leur empreinte écologique.

La résidence BBC

La résidence BBC est, selon certains analystes français, la première habitation écologique du pays. Pour qu’une maison obtienne ce label, il faut qu’elle respecte des exigences strictes en matière de consommation d’énergie. Ces exigences englobent un éventail de directives qui se concentrent particulièrement sur les cinq aspects essentiels à savoir :

Le système de dégel ou de chauffage ;

L’aération/ventilation ;

Le système de climatisation ;

L’éclairage et chauffe-eau sanitaire.

Le plafonnement de la consommation d’énergie prescrit varie en fonction d’un ensemble de facteurs.

On parle notamment de l’emplacement du bâtiment, l’altitude et sa zone géographique, ainsi que sa surface habitable totale. En principe, la consommation d’énergie primaire annuelle d’une résidence BBC n’excède pas 50 kWh/m2.

Cet archétype d’habitat durable est devenu une norme depuis 2013 et plébiscité pour sa capacité à réduire la consommation d’énergie.

L’habitat bioclimatique

Son concept repose sur l’exploitation des caractéristiques naturelles liées à son environnement. Il s’agit d’une philosophie souvent intégrée dans les programmes de construction axés sur la HQE ou haute qualité écologique/environnementale. Il est question ici de créer une résidence à la fois confortable et économe en énergie.

En voici quelques principes fondamentaux pour un logement bioclimatique :

Maison orientée vers le sud pour bénéficier d’un chauffage naturel et économique ;

Se servir du feuillage d’arbres pour donner de l’ombre aux espaces de vie pendant les mois d’été étouffants ;

Attribuer les orientations sud aux zones de vie ;

Réserver l’exposition nord aux pièces que vous souhaitez plus fraîches.

L’habitation bioclimatique vise à réduire la dépendance à l’égard d’un chauffage coûteux. Elle donne la priorité aux matériaux de construction dotés de propriétés d’isolation supérieures.

Ces matériaux aident à réguler les températures, en conservant la chaleur pendant l’hiver. Ils ont également la capacité de garder les intérieurs frais durant les chaudes journées d’été.

La résidence passive

Les maisons passives mettent l’accent sur la récupération et la conservation de diverses sources de chaleur interne. Celles-ci suffisent collectivement à maintenir la chaleur du bâtiment. Il s’agit notamment de la chaleur générée par les appareils ménagers, les occupants, ainsi que la chaleur solaire provenant de l’extérieur.

Très souvent, les pièces orientées vers le sud bénéficient d’une lumière naturelle abondante.

Cette conception écologique de l’habitat est particulièrement répandue dans les pays nordiques, ainsi qu’en Allemagne et en Suisse. En France, les coûts de construction tendent à être supérieurs d’au moins 20 % par rapport aux méthodes de construction conventionnelles.

La résidence positive

La résidence positive, ou habitation à énergie positive (EEP) est conçue pour générer un surplus d’énergie par rapport à sa consommation. Cette maison innovante et autonome en énergie suit les principes de construction de l’habitat passif. Elle intègre également des systèmes de production d’énergie tels que des panneaux solaires, des chaudières à bois, etc.

Bien qu’elles impliquent un engagement financier initial important, ces maisons deviennent financièrement rentables au bout de quelques années. Vous pouvez par ailleurs choisir de revendre l’énergie excédentaire au réseau.