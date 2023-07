Réduisez vos traites mensuelles : l’option du rachat de crédit

Le rachat de crédit peut être une solution avantageuse pour réduire ses mensualités. Pour autant, il faut bien comprendre tout ce que cela implique d’un point de vue financier.

Le rachat de crédit consiste pour la banque à regrouper vos dettes en un seul crédit. En ce sens, l’établissement se charge de solder vos dettes avec les organismes prêteurs et vous accorde un nouveau crédit pour faciliter le remboursement. Dès lors, les conditions de remboursement du nouveau prêt sont ajustées et adaptées à vos besoins. Si vous souhaitez réduire vos traites mensuelles, alors la banque prolongera la durée de remboursement afin que vous ayez une plus grande marge de manœuvre financière. Voici l’essentiel à savoir sur le rachat de crédit.

Comprendre le processus de rachat de crédit

Le processus de rachat de crédit comprend différentes étapes.

La formulation de la demande

La première phase pour effectuer un rachat de crédit consiste à trouver le bon organisme. À cet effet, vous pouvez faire des recherches sur Internet ou recourir aux services d’un courtier spécialisé. Celui-ci pourra d’ailleurs trouver pour vous la meilleure offre.

La préparation du dossier

Après l’analyse de votre profil, le courtier vous aidera à préparer votre dossier de demande de rachat de crédit. Celui-ci devra comprendre différents documents attestant de votre situation personnelle et familiale, comme vos revenus, votre zone de résidence, votre situation patrimoniale, etc. D’ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages du rachat de crédit, le courtier spécialisé en rachat et en prêt pourra vous donner toutes les informations nécessaires.

La réception et la signature de l’offre de rachat

Le courtier soumet ensuite votre dossier à l’organisme bancaire qui va l’étudier et vérifier les justificatifs. Sur cette base, il vous envoie une offre de rachat de crédit à signer. Le délai de réflexion est de 10 jours à partir de la date de réception pour un rachat de crédit hypothécaire. Dans le cadre d’un rachat de crédit conso, vous avez un délai de rétractation de 14 jours à partir de la date de signature de l’offre.

Le déblocage de fonds

Après la finalisation du rachat de crédit, l’établissement procède au solde de vos différents prêts et dettes auprès des organismes concernés. Des fonds sont alors débloqués pour régler les encours et vous n’aurez plus qu’un seul et unique prêt à rembourser. Ce nouveau crédit est caractérisé par des mensualités moins élevées, un taux d’endettement plus faible et une durée de remboursement plus longue.

Évaluez votre situation financière : un rachat de crédit vous convient-il ?

Pour savoir si un rachat de crédit vous convient ou non, nous vous conseillons d’utiliser un simulateur de rachat. Cet outil vous aide à calculer la rentabilité du rachat de crédit et se base sur des algorithmes fiables qui prennent en considération différents facteurs.

Lorsque vous souhaitez regrouper vos crédits en un seul prêt, l’objectif est certainement d’obtenir une mensualité inférieure à celle cumulée des anciens crédits. Pour ce faire, l’établissement qui rachète vos crédits vous accordera un délai de remboursement plus long. Au niveau du simulateur de rachat de crédit, il faudra indiquer différentes informations ainsi que la durée de remboursement souhaitée. Selon cette durée, l’outil vous donnera une idée des nouvelles mensualités que vous pouvez obtenir.

Chaque simulation de rachat de crédit assure des résultats fiables et détaillés. Vous pouvez d’ailleurs effectuer plusieurs simulations pour identifier plus facilement les conditions qui conviendront à votre profil et à vos besoins. Aussi, n’hésitez pas à faire varier la durée des remboursements pour obtenir diverses estimations de mensualités, à comparer avec vos revenus pour évaluer le reste à vivre.

Quels types de crédits pouvez-vous regrouper ?

Différents types de prêts peuvent faire l’objet d’un regroupement. Il y a d’abord les crédits à la consommation qui sont les plus courants dans les opérations de rachat. Ce sont notamment le prêt personnel affecté, le prêt personnel non affecté, le leasing, le crédit renouvelable…

Lorsque l’établissement bancaire vous prête un montant que vous pouvez utiliser à votre guise, on parle alors de prêt personnel non affecté. Celui-ci peut servir à financer vos vacances, l’achat d’équipements électroménagers, etc. À l’inverse, le prêt personnel affecté est utilisé pour une dépense spécifique. Dans le cadre du leasing, le véhicule est loué pour une longue période et, à la fin du contrat, il existe une option d’achat du bien à une valeur résiduelle. Enfin, pour le crédit renouvelable, une réserve est mise à votre disposition pour financer vos différentes dépenses.

Le crédit à la consommation est généralement à un prêt à court terme (inférieur à 10 ans) et accompagné d’un taux d’intérêt assez élevé. Le plus souvent, les établissements de crédit ne demandent pas d’assurance ou de garanties complexes.

Un autre type de crédit que vous pouvez regrouper est le prêt immobilier. Il est très courant de faire un rachat de crédit immo pour obtenir un meilleur taux d’intérêt ou de combiner plusieurs prêts immobiliers pour diminuer le taux d’endettement et avoir une seule mensualité.

Comparez différentes offres de prêt pour trouver la meilleure option

Il est recommandé de confronter les différentes offres de prêt pour trouver la plus adaptée à vos besoins. Cela vous permet par la même occasion de vous assurer que ce projet est intéressant pour votre profil. En ce sens, l’outil comparateur permet d’obtenir des réponses sur la réduction des mensualités, l’allongement de la durée de remboursement, l’application d’un taux d’intérêt plus bas, etc.

Après l’étude de la faisabilité du projet, il est très important de comparer les offres. Cela vous permettra de confronter les taux d’intérêt pratiqués par les différents organismes et de choisir celui qui est le plus adapté. L’outil fournit une vue d’ensemble actualisée en temps réel de tous les taux d’intérêt proposés. De ce fait, vous pourrez identifier en toute transparence l’offre de rachat de crédit la plus attractive.

Comment négocier de meilleures conditions de prêt ?

La négociation du taux d’intérêt est incontournable dans le processus de rachat de crédit, car elle impacte le montant total à rembourser en plus du capital. Dans la pratique, une négociation réussie peut réduire considérablement le montant de la mensualité et la durée du remboursement. Pour assurer la rentabilité de l’opération, le taux de rachat de crédit actuel doit être inférieur d’au moins un point de pourcentage à l’ancien taux d’emprunt (ou au taux moyen des anciens prêts s’il y a plusieurs crédits). La différence doit être évaluée en fonction de l’échéance et du solde du capital.

Plus votre situation financière est saine, plus la négociation sera facile. Si le taux d’endettement ne dépasse pas 33 %, que vous possédez un bien immobilier non hypothéqué dont la valeur dépasse celle du prêt à rembourser, ou que vous pouvez offrir une garantie importante, vous aurez plus de chances.

Les autres points sur lesquels vous pouvez négocier sont notamment les frais de dossier, l’assurance prêt et les indemnités de remboursement.

Le coût global d’un rachat de crédit inclut les frais de dossier. Si l’établissement est souvent réticent à accepter une réduction du taux d’intérêt parce qu’il a emprunté à un certain taux pour vous financer et doit conserver une certaine marge, il sera plus ouvert à la négociation de tout ou partie des frais de dossier. Les emprunteurs qui envisagent de rembourser leur prêt par anticipation, grâce aux revenus supplémentaires potentiels, peuvent négocier une indemnité de remboursement anticipé. Cette solution est avantageuse si vous disposez des fonds nécessaires au remboursement du prêt.

Le dernier moyen de réduire les mensualités de votre rachat de crédit est de négocier l’assurance. Ne pas fumer, être en bonne santé, ne pas pratiquer d’activités dangereuses, avoir des revenus réguliers et stables constitue le meilleur moyen d’obtenir un taux d’assurance abordable. L’assurance proposée par l’établissement qui finance le rachat de crédit peut être comparée avec les offres des compagnies d’assurance externes. En réalité, les banques ne peuvent plus refuser cette délégation d’assurance, ce qui est souvent plus avantageux.

Vous l’aurez compris, le rachat de crédit est une solution qui permet de mieux gérer votre budget, à travers des mensualités réduites et un taux d’intérêt plus bas. En comparant les offres des établissements et en faisant appel à un courtier, vous pourrez gagner du temps dans ce projet.