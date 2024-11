Séparation d’un PACS : que devient le crédit maison en cours ?

La séparation d’un couple pacsé/PACS, qu’elle soit conflictuelle ou consensuelle, soulève une question centrale lorsqu’un bien immobilier est en jeu : que faire du crédit en cours ? Selon les décisions des ex-partenaires et les règles établies par les institutions financières, plusieurs options sont envisageables pour gérer cette situation délicate. Nous vous expliquons tout dans cet article.

Prêt immobilier : emprunteur unique ou commun ?

La gestion du crédit immobilier d’un couple pacsé dépend étroitement de la nature des souscripteurs. Deux scénarios se dessinent : l’emprunteur est-il unique, ou s’agit-il d’un emprunt commun ? Cette distinction influence non seulement les responsabilités financières, mais aussi les conditions d’octroi et les implications en cas de défaillance.

Crédit contracté par un seul conjoint

Si un seul partenaire a souscrit au crédit immobilier, les implications diffèrent selon plusieurs cas :

Achat en nom propre :

Si vous êtes le seul emprunteur, le bien vous appartient intégralement. Cependant, votre ex-conjoint peut réclamer une compensation financière s’il prouve qu’il a contribué au remboursement des mensualités durant la relation.

Logement familial :

Dans ce cas, le remboursement du prêt est solidaire, même après la séparation. Si des mensualités ne sont pas honorées, les créanciers peuvent saisir les biens communs et propres des partenaires.

Partenaire caution :

Si l’ex-conjoint était garant du prêt, une demande de désolidarisation doit être adressée à la banque. Cette démarche n’est pas automatique, et son acceptation dépend des termes de la caution et de la solvabilité du demandeur.

VOIR AUSSI : Est-il obligatoire de prendre une assurance propriétaire non occupant ?

Crédit contracté à deux (co-emprunteurs)

Lorsque le prêt a été contracté conjointement, les deux partenaires demeurent solidairement responsables du remboursement. Si le PACS a été signé avant 2007, le bien est partagé à parts égales, quelle que soit la contribution de chacun. En revanche, après 2007, sous le régime de la séparation des biens, la répartition s’effectue selon l’apport financier de chaque partenaire, clarifiant ainsi leurs droits respectifs. Cette responsabilité commune, considérée comme une dette ménagère selon le principe de solidarité, implique différentes options pour gérer le crédit et le bien immobilier après la séparation. Voici les quatre solutions principales :

Vente du bien immobilier : une solution définitive

La vente de la maison est souvent la solution la plus simple pour mettre fin à un crédit commun. Le bien est vendu, et le capital restant dû est remboursé à la banque avec le produit de la vente. Si le montant obtenu est supérieur au solde du crédit, les ex-partenaires se partagent le surplus, en fonction des proportions de propriété inscrites dans l’acte d’achat.

Cependant, cette solution n’est pas sans contraintes. Les frais associés à la vente, comme les pénalités de remboursement anticipé du prêt (souvent 3 % du capital restant dû), peuvent représenter une dépense importante.

De plus, si le marché immobilier est défavorable, le produit de la vente peut être insuffisant pour couvrir entièrement la dette, laissant un reste à rembourser aux co-emprunteurs.

La désolidarisation : une solution pour libérer un co-emprunteur

En cas de séparation, lorsque l’un des partenaires souhaite conserver le bien immobilier, la désolidarisation du prêt immobilier constitue une solution fréquente. Ce processus permet à l’un des co-emprunteurs de se retirer du crédit, transférant ainsi l’intégralité des remboursements sur l’autre partie. Cependant, cette démarche repose sur des conditions strictes :

Solvabilité de l’emprunteur restant : La banque s’assure que le co-emprunteur restant dispose de ressources financières suffisantes pour prendre en charge la totalité des mensualités. En général, son taux d’endettement ne doit pas excéder 35 %.

: La banque s’assure que le co-emprunteur restant dispose de ressources financières suffisantes pour prendre en charge la totalité des mensualités. En général, son ne doit pas excéder 35 %. Accord de l’établissement prêteur : La banque n’est pas tenue d’accepter la désolidarisation si elle estime que les garanties offertes sont insuffisantes ou risquées.

En pratique, la désolidarisation s’accompagne généralement du rachat des parts de l’ex-conjoint. Ce dernier cède sa part de propriété en échange d’une compensation financière, calculée sur la valeur actuelle du bien. Cette étape, bien que complexe, permet au repreneur de devenir l’unique propriétaire du logement.

Enfin, la désolidarisation implique des frais annexes, tels que les frais de notaire et de dossier bancaire, et requiert une renégociation éventuelle des termes du crédit.

Le rachat de soulte : devenir propriétaire à 100 %

Lorsqu’un des partenaires veut conserver la maison, il peut opter pour un rachat de soulte. La soulte correspond à la valeur de la part détenue par l’autre co-propriétaire. Ce montant est calculé en fonction de la valeur actuelle du bien, diminuée du capital restant dû sur le crédit.

Pour financer cette opération, l’emprunteur peut recourir à :

Un prêt immobilier complémentaire , si sa capacité d’emprunt le permet.

, si sa capacité d’emprunt le permet. Un rachat de crédit, pour regrouper toutes ses dettes en un seul prêt.

Le rachat de soulte implique également des frais de notaire, qui peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros. Cette démarche permet toutefois à l’acquéreur de devenir propriétaire unique, mettant fin aux obligations financières conjointes.

VOIR AUSSI : Assurance de prêt immobilier : un indispensable pour sécuriser votre investissement

Maintenir le crédit à deux : une cohabitation en indivision

Lorsque deux ex-partenaires souhaitent conserver un bien immobilier commun après leur séparation, ils peuvent choisir de maintenir le crédit en indivision. Cette solution permet de rester copropriétaires du logement tout en honorant ensemble les remboursements. Souvent envisagée pour des raisons stratégiques, comme attendre une valorisation du bien avant une revente, cette option offre une flexibilité financière et patrimoniale, mais nécessite une gestion harmonieuse.

Modalités possibles pour cette solution :

Mettre le bien en location : Les loyers perçus permettent de couvrir tout ou partie des mensualités du prêt immobilier. Cela peut s’avérer particulièrement avantageux lorsque le marché locatif est favorable. Occupation par l’un des ex-conjoints : Dans ce cas, il est essentiel d’établir un accord écrit pour clarifier le partage des charges (remboursements, taxes, travaux éventuels). Une indemnité d’occupation peut aussi être envisagée.

Cependant, maintenir le crédit à deux repose sur une entente cordiale et une communication ouverte. Cette décision engage les deux parties à long terme et peut potentiellement générer des tensions en cas de désaccords.

Pour minimiser ces risques, il est conseillé de consulter un médiateur ou un notaire afin de formaliser les modalités de l’indivision et prévenir d’éventuels litiges

En cas de désaccord : intervention judiciaire

Lorsque les ex-partenaires ne parviennent pas à un accord sur le sort du bien, il peut être nécessaire de recourir à une décision judiciaire. Le juge peut, par exemple, ordonner la vente du bien pour solder les dettes. En cas de conflit persistant, l’un des co-propriétaires peut demander un rachat forcé de soulte, ou invoquer des articles du Code civil pour obtenir la vente sans l’accord de l’autre.

VOIR AUSSI : Prêter de l’argent à son fils pour un achat immobilier

Les impacts fiscaux et juridiques à considérer

La séparation d’un PACS a également des conséquences fiscales et juridiques. Les ex-partenaires doivent tenir compte des éléments suivants :

Droits de partage : En cas de dissolution du régime d’indivision, un droit de partage, fixé à 2,5 % de la valeur nette du bien, s’applique.

: En cas de dissolution du régime d’indivision, un droit de partage, fixé à 2,5 % de la valeur nette du bien, s’applique. Modifications des actes notariés : Tout transfert de propriété ou rachat de parts nécessite une actualisation des documents juridiques.

Enfin, il est recommandé de faire appel à des professionnels, comme un notaire ou un courtier, pour évaluer les options disponibles et choisir la solution la plus adaptée.

La séparation d’un PACS et la gestion d’un crédit immobilier en cours demandent des décisions réfléchies et adaptées aux situations financières et personnelles des ex-partenaires. Vente, désolidarisation, rachat de soulte ou maintien en indivision : chaque option comporte des avantages et des inconvénients. Pour éviter les litiges et protéger ses intérêts, un accompagnement juridique et financier est souvent indispensable.