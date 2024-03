Comment acheter une maison ? 8 étapes essentielles

Ça y est! Vous en avez marre de louer et voulez avoir votre logement à vous. C’est une bonne décision. Cependant, l’achat d’une maison peut être un parcours assez difficile, surtout si c’est le premier bien immobilier que vous acquérez. Afin de vous faciliter la tâche et de vous assurer une expérience d’achat réussie, voici présentées ci-dessous 8 étapes essentielles à suivre.

Déterminer votre budget

Même si beaucoup font l’erreur de ne pas commencer par cette première étape pour acheter une maison, la détermination du budget reste quand même un préliminaire pour bon nombre de projets. Dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier, en calculant votre budget, vous saurez comment orienter vos recherches et modifier vos préférences en fonction de votre situation financière.

Un courtier (ou un banquier) sera mieux placé pour vous aider dans le calcul rapide de votre capacité d’emprunt. S’il arrive que votre capacité d’endettement soit supérieure à 35 %, les établissements bancaires auront du mal à vous faire confiance. Et même si elle est inférieure à ce taux, faites tout votre possible pour solder vos dettes en cours. Ainsi, vous améliorerez vos chances d’obtenir plusieurs réponses positives de la part des banques.

Le courtier peut aussi vous aider dans l’estimation du montant de crédit dont vous pouvez bénéficier, car il fera le tour des banques avec votre profil pour voir ce qu’elles sont disposées à vous proposer.

Décider des critères du bien à acheter

La deuxième étape pour acheter une maison est celle du choix des caractéristiques de votre futur domicile. Demandez-vous quels sont vos goûts et vos envies. Pour vous y aider, voici quelques questions que vous pouvez vous poser :

Sur le type de projet : voulez-vous une maison en pleine ville ou dans la périphérie? Souhaitez-vous une propriété individuelle ou un condo? Désirez-vous un logement que vous allez rénover ou un qui soit livré clé en main?

: voulez-vous une maison en pleine ville ou dans la périphérie? Souhaitez-vous une propriété individuelle ou un condo? Désirez-vous un logement que vous allez rénover ou un qui soit livré clé en main? Sur la taille et le style de la maison : souhaitez-vous un logement avec plusieurs chambres? Voulez-vous avoir des espaces partagés (telle qu’une cuisine incorporée au salon)? Aimeriez-vous disposer de structures extérieures (comme la terrasse, le jardin, le parking, etc)?

de la maison : souhaitez-vous un logement avec plusieurs chambres? Voulez-vous avoir des espaces partagés (telle qu’une cuisine incorporée au salon)? Aimeriez-vous disposer de structures extérieures (comme la terrasse, le jardin, le parking, etc)? Sur l’environnement du logement : souhaitez-vous habiter près des écoles, des transports en commun ou des épiceries? Préférez-vous habiter dans un quartier calme avec moins de nuisances sonores ou dans un quartier animé?

Retenez que la liste des questions n’est pas exhaustive. Aussi, vous devrez sûrement faire preuve de souplesse, puisqu’il est difficile de trouver un logement qui correspond à la totalité de vos critères.

Aller à la recherche de la maison de vos rêves

C’est l’étape la plus difficile pour acheter une maison, car elle nécessite que vous investissiez de votre temps et de votre énergie. En effet, c’est à vous que revient le rôle de mener les recherches afin de trouver le logement qui vous convient. C’est vrai, vous pouvez confier cette mission à un agent immobilier. Cependant, vous aurez à payer les honoraires de ce dernier à un prix qui n’est pas des moindres.

Allez sur les sites d’annonces immobilières et faites le tri des sur la base des critères que vous avez précédemment définis. Ensuite, proposez une visite pour les logements qui s’en rapprochent le plus. Enfin, préparez un questionnaire avec lequel vous interrogerez le propriétaire du bien en vente afin d’avoir tous les détails sur sa maison.

Le jour de la visite, vérifiez avec tact les recoins de la maison pour vous assurer de faire une bonne affaire.

Et très important, veillez à consulter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la zone où est situé le logement en vous rendant sur le site de la mairie. Cela vous permettra de vérifier que ce plan cadre avec les projets futurs que vous avez pour votre maison.

Réaliser une offre d’achat

Maintenant que vous avez trouvé un logement qui vous plaît, vous ne devez plus perdre de temps dans votre projet d’acheter une maison. Il vous faut rédiger une offre d’achat que vous adressez au vendeur du bien. À cet effet, il serait utile de faire une étude de marché préalable, afin de vous assurer de faire une proposition ni trop peu ni trop grande. Sur ce papier, veillez à inclure les informations sur les deux parties, sur le bien immobilier et sur le prix que vous êtes prêt à payer. Vous pouvez aussi inclure une durée de validité de l’offre afin que le vendeur sache le délai qui lui est accordé pour décider.

Parlant de décision, plutôt que d’accepter ou de refuser l’offre, ce dernier peut vous faire une contre-proposition avec un délai limite pour que vous puissiez décider.

Si le bien que vous visez est très concurrentiel, il y a des éléments que vous pouvez joindre à votre proposition d’achat pour augmenter vos chances d’être agréé par le vendeur.

La lettre de motivation qui présente votre intérêt pour le bien.

La lettre de confort qui témoigne de votre sérieux et de votre capacité financière.

La simulation de financement faite à la première étape.

Se renseigner sur les réglementations concernant la future maison

L’étape suivante pour acheter une maison consiste à se renseigner sur les réglementations concernant le futur logement. En effet, le temps qui existe entre l’offre d’achat et la signature du contrat de vente est assez long pour vous permettre de prendre tous les renseignements nécessaires quant à la documentation liée au bien que vous miroitez. Cette documentation qui a pour principal but de vous assurer de la sécurité et de la qualité de votre future maison dépendra du type de logement que vous visez.

S’il s’agit d’une propriété individuelle, ce qui compte le plus est le résultat des diagnostics obligatoires . Aussi, si vous souhaitez engager des travaux, vous devrez veiller à obtenir l’autorisation et les instructions de la mairie.

. Aussi, si vous souhaitez engager des travaux, vous devrez veiller à obtenir l’autorisation et les instructions de la mairie. S’il s’agit d’une copropriété, les documents les plus importants sont : les 3 derniers procès-verbaux édités lors des assemblées générales des copropriétaires et le document qui fait état du résultat des diagnostics obligatoires du logement.

Signer la promesse de vente

Encore appelée l’avant-contrat, la promesse (ou compromis) de vente est un document important lorsque vous souhaitez acheter une maison. Elle protège l’acquéreur d’un bien. C’est une sorte de garantie qui stipule clairement les termes et exigences de la vente.

Elle peut se rédiger sous signature privée (directement avec le vendeur) ou alors par l’intermédiaire d’un notaire qui établira un acte authentique. Cette dernière proposition est la plus recommandée pour plus de sécurité.

Les informations contenues dans ce document facultatif concernent :

Les coordonnées du vendeur et du client.

Les informations propres au bien : son adresse, son origine, sa description…

Les informations de la transaction : date de disponibilité du logement, coût de vente, durée de validité du compromis de vente, les conditions en cas de rétractation…

Après la signature de la promesse de vente, vous avez 10 jours pour renoncer à l’achat de la maison sans aucune condition. Passé ce délai de rétractation, vous devrez payer des pénalités au vendeur du bien si vous voulez annuler l’achat du logement sans qu’une clause suspensive préalablement définie ne soit remplie.

Obtenir les financements

À présent que vous avez signé un compromis de vente, il y a de fortes chances que vous obteniez finalement la maison que vous désirez tant. Alors, assurez-vous d’obtenir l’argent nécessaire pour conclure l’affaire.

Avec l’aide d’un courtier professionnel, vous arriverez à tomber sur la meilleure offre qui vous correspond.

Avant d’aller vers lui, préparez tous les documents dont vous aurez besoin dans le cadre de l’obtention de ce prêt bancaire pour acheter une maison. Révélez-lui la valeur de votre apport personnel pour votre achat immobilier. Et lorsque vous trouvez une offre de financement qui vous ravit, faites le nécessaire pour y répondre dans de brefs délais. Après cela, si l’institution bancaire tarde à vous revenir, vous pouvez la relancer, afin d’avoir l’assurance que tout va bien avec votre dossier et que vous aurez bientôt accès à votre crédit immobilier.

Signer l’acte officiel de vente

L’étape de la signature de l’acte de vente est la dernière dans le processus d’achat d’une maison. Elle rend officiel votre achat immobilier. À cet effet, il est nécessaire que cet acte de vente soit authentique (c’est-à-dire établi par un notaire). À la signature de l’acte, vous recevez les clés du logement en tant que nouveau propriétaire. En contrepartie, vous versez la somme d’argent convenue et payez les frais du notaire (celui-ci a plusieurs actions à poser avant et après la signature de l’acte afin de légaliser la transaction d’acquisition, il mérite donc un bon salaire).

Après la signature, vous avez également droit à une attestation de propriété qui est un document provisoire précédant le titre de propriété, et qui vous permet d’entamer les démarches nécessaires pour aménager dans votre maison. Dans le cas où vous n’êtes pas passé par l’étape de la signature du compromis de vente, vous disposez de 10 jours pour réfléchir avant de signer l’acte de vente.

Ce sont là les 8 étapes qu’il vous faut traverser pour acheter une maison et enfin devenir un propriétaire immobilier. Après cela, vous pourrez aménager et vivre dans votre nouveau domicile quand vous le souhaitez.