Comment faire une capture d’écran sur Mac ?

Prendre une capture d’écran est une compétence essentielle pour de nombreux utilisateurs de Mac. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, savoir comment immortaliser ce qui s’affiche sur votre écran peut vous faire gagner du temps et de l’efficacité. Apple a simplifié le processus de capture d’écran sur ses ordinateurs, offrant plusieurs options intégrées. Les méthodes les plus courantes incluent des raccourcis clavier et des outils intégrés. Voici les méthodes de base que tout utilisateur de Mac devrait connaître.

Utiliser les raccourcis clavier

Les raccourcis clavier sont l’une des méthodes les plus rapides et efficaces pour prendre des captures d’écran sur Pc Mac. Voici les principaux raccourcis à connaître :

Commande (⌘) + Maj (⇧) + 3 : Ce raccourci capture l’intégralité de l’écran. La capture d’écran est automatiquement enregistrée sur votre bureau.

Commande (⌘) + Maj (⇧) + 3 : Ce raccourci capture l'intégralité de l'écran. La capture d'écran est automatiquement enregistrée sur votre bureau. Commande (⌘) + Maj (⇧) + 4 : Ce raccourci permet de capturer une partie spécifique de l'écran. Le curseur se transforme en une croix que vous pouvez déplacer pour sélectionner la zone à capturer. Relâchez le bouton de la souris ou du trackpad pour prendre la capture. Si vous voyez une miniature dans le coin de votre écran, cliquez dessus pour modifier la capture d'écran. Vous pouvez également attendre que la capture d'écran soit enregistrée sur votre bureau.

Commande (⌘) + Maj (⇧) + 4, puis barre d'espace : Après avoir appuyé sur les touches Commande, Maj et 4, appuyez sur la barre d'espace pour transformer le curseur en icône d'appareil photo. Cliquez sur n'importe quelle fenêtre pour capturer uniquement cette fenêtre spécifique. Maintenez la touche Option enfoncée lorsque vous cliquez sur la fenêtre afin d'exclure de la capture d'écran les zones d'ombre de la fenêtre.

Utiliser l’application Capture d’écran

Depuis macOS Mojave, Apple a introduit une application appelée Capture d’écran (Screen Capture) qui offre des options plus avancées pour prendre des captures d’écran et enregistrer des vidéos de l’écran. Pour ouvrir l’application, appuyez sur Commande (⌘) + Maj (⇧) + 5. Cette combinaison ouvre une barre d’outils avec plusieurs options :

Capturer l’intégralité de l’écran.

Capturer une fenêtre sélectionnée.

Capturer une portion sélectionnée.

Enregistrer l’intégralité de l’écran.

Enregistrer une portion sélectionnée de l’écran.

Ces options offrent une flexibilité supplémentaire et des outils d’édition intégrés pour ajuster et annoter vos captures d’écran avant de les sauvegarder.

L’application Capture d’écran vous permet également de définir un délai de capture, ce qui peut être utile pour préparer l’écran avant la capture.

Configurer les options de sauvegarde avec l’application Capture d’écran

L’application Capture d’écran permet également de configurer les options de sauvegarde. Par défaut, les captures d’écran sur Mac sont enregistrées sur le bureau avec un nom tel que « Capture d’écran juillet 26, 2024 à [heure].png ». Cependant, vous pouvez personnaliser l’emplacement de sauvegarde des captures d’écran en suivant les étapes suivantes :

Avec macOS Mojave (2018 et versions ultérieures), vous pouvez personnaliser l’emplacement de sauvegarde des captures d’écran via le menu « Options de l’application Capture d’écran ». Voici comment procéder :

Appuyez sur les touches Commande + Maj + 5 pour ouvrir l’outil Capture d’écran.

Cliquez sur l'onglet « Options ».

Choisissez un dossier prédéfini dans la section « Enregistrer dans », ou sélectionnez « Autre emplacement » pour choisir un dossier personnalisé

Vous pouvez également déplacer la miniature de la capture d’écran directement vers un dossier ou un document en la faisant glisser.

Cette flexibilité vous permet de mieux organiser vos fichiers et de les retrouver plus facilement.

Captures d’écran et édition avec Aperçu

Une fois que vous avez pris une capture d’écran, vous pouvez utiliser l’application Aperçu pour l’éditer. Aperçu offre des outils simples pour recadrer, annoter et ajuster vos captures d’écran. Pour ouvrir une capture d’écran dans Aperçu, double-cliquez simplement sur le fichier de capture d’écran sur votre bureau. Aperçu vous permet de dessiner sur l’image, d’ajouter du texte, de mettre en surbrillance des éléments importants et même de signer des documents.

Utiliser des applications tierces

Bien que les outils intégrés de macOS soient robustes, il existe également des applications tierces qui offrent des fonctionnalités avancées pour les captures d’écran et l’enregistrement d’écran. Voici quelques-unes des applications les plus populaires :

Snagit : Un outil puissant pour capturer des images et des vidéos, avec des fonctionnalités d'édition avancées. Snagit permet également de capturer du texte à partir d'images et de créer des GIF animés.

Lightshot : une application légère et rapide pour capturer des portions d'écran spécifiques et les annoter rapidement. Lightshot offre également une fonction de partage instantané, vous permettant de télécharger vos captures d'écran sur un serveur cloud pour un accès facile.

CleanShot X : une application tout-en-un qui offre des fonctionnalités de capture d'écran et d'enregistrement vidéo avec une interface utilisateur intuitive. CleanShot X permet également de flouter automatiquement les informations sensibles dans les captures d'écran et de créer des captures d'écran défilantes pour des pages web longues.

Ces applications offrent des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent améliorer votre flux de travail et vous permettre de créer des captures d’écran plus professionnelles et personnalisées.

Comment ajouter un bouton « Capture d’écran » à la Touch Bar de votre MacBook Pro ?

Si vous possédez un MacBook Pro avec une Touch Bar, vous pouvez ajouter un bouton de capture d’écran pour un accès rapide. En touchant ce bouton, vous lancez le raccourci clavier [Majuscule ⇧] + [Cmd ⌘] + [5], permettant de créer des images ou des vidéos. La Touch Bar facilite également le choix du mode de capture directement avec vos doigts.

Pour ajouter ce bouton, allez dans le Finder, sélectionnez Présentation dans la barre des menus, puis choisissez Personnaliser la Touch Bar. Touchez les quatre boutons à droite sur la Touch Bar et faites glisser le raccourci « Capture d’écran » à la place de l’un d’eux.

Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile pour ceux qui préfèrent une approche tactile et visuelle pour prendre des captures d’écran.

Les extensions pour navigateur Web

Sur un MacBook, les utilisateurs peuvent facilement capturer des écrans grâce à des raccourcis clavier intégrés. Cependant, pour capturer des pages web entières, chaque navigateur propose des solutions différentes. Voici un aperçu des options disponibles pour Safari, Firefox et Google Chrome.

Safari

Si vous utilisez un Mac, le navigateur par défaut est Safari. Bien qu’il ne permette pas de réaliser des captures d’écran de pages web en natif, vous pouvez installer une extension appelée BrowseShot. Cette extension permet de capturer des pages web gratuitement. Cependant, elle ne prend pas en charge les défilements de sections internes à la page, comme la section mail de Gmail.

Firefox

Si vous avez choisi Firefox au lieu de Safari, sachez que ce navigateur intègre une option de capture d’écran par défaut. Pour l’utiliser, faites un clic droit sur la page web et sélectionnez « Effectuer une capture d’écran ». Vous pouvez ainsi sauvegarder une portion ou l’intégralité de la page sous forme d’image, même si elle n’est pas entièrement affichée à l’écran de votre ordinateur.

Chrome

Si vous utilisez Google Chrome, vous devrez également passer par une extension. L’extension GoFullPage permet de capturer l’intégralité d’une page web en cliquant simplement sur l’icône dédiée. Une fois la capture terminée, vous pouvez la télécharger sous forme d’image ou de PDF.

Ces outils complètent parfaitement les fonctionnalités de capture d’écran intégrées à macOS, offrant ainsi une flexibilité accrue pour capturer et sauvegarder des contenus web.

En somme, maîtriser les captures d’écran sur Mac est essentiel pour optimiser votre productivité. Avec ces astuces et outils, vous pouvez capturer et partager facilement n’importe quel contenu.