Récupérer des photos supprimées sur iPhone 15/14 pro/13 : 4 méthodes

La perte de photos sur votre iPhone peut être une expérience désastreuse, que ce soit à cause d’une mise à jour iOS, d’une suppression accidentelle ou d’un problème technique. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour récupérer vos précieuses photos. Dans cet article, nous vous présentons quatre techniques éprouvées pour récupérer des photos supprimées sur les iPhones 15, 14 Pro et 13. Vous apprendrez également des astuces pour éviter de perdre vos photos à l’avenir.

Puis-je récupérer des photos supprimées depuis iPhone 15/14 pro/13 ?

Oui, il est tout à fait possible de récupérer des photos supprimées sur les iPhones 15, 14 Pro et 13. Apple a intégré plusieurs fonctionnalités dans iOS pour faciliter cette récupération. De plus, des logiciels spécialisés peuvent vous aider si les solutions intégrées ne suffisent pas. Dans les sections suivantes, nous détaillerons chaque méthode pour vous permettre de retrouver vos photos effacées.

Comment récupérer des photos supprimées depuis iPhone 15/14 pro/13 ?

Solution 1 : Récupérer des photos supprimées depuis l’album récemment supprimées

Étape 1 : Ouvrez l’application Photos sur votre iPhone et allez dans l’onglet Albums .

Ouvrez l’application sur votre iPhone et allez dans l’onglet . Étape 2 : Faites défiler jusqu’à Supprimés récemment . Cet album stocke toutes les photos supprimées pendant 30 jours avant de les supprimer définitivement.

Faites défiler jusqu’à . Cet album stocke toutes les photos supprimées pendant 30 jours avant de les supprimer définitivement. Étape 3 : Sélectionnez les photos que vous souhaitez récupérer. Appuyez sur Sélectionner en haut à droite, choisissez les photos, puis cliquez sur Récupérer.

Cette méthode est la plus simple et rapide pour récupérer des photos supprimées par erreur. Cependant, notez que si vous avez vidé cet album ou si plus de 30 jours se sont écoulés, vous devrez essayer d’autres méthodes.

Solution 2 : Récupérer des photos perdues iPhone avec la sauvegarde iTunes

Étape 1 : Connectez votre iPhone à votre ordinateur et ouvrez iTunes . Assurez-vous que vous utilisez la dernière version du logiciel.

Connectez votre iPhone à votre ordinateur et ouvrez . Assurez-vous que vous utilisez la dernière version du logiciel. Étape 2 : Sélectionnez votre appareil dans iTunes. Vous devriez voir une petite icône d’iPhone apparaître en haut à gauche.

Sélectionnez votre appareil dans iTunes. Vous devriez voir une petite icône d’iPhone apparaître en haut à gauche. Étape 3 : Cliquez sur Restaurer la sauvegarde. Choisissez la sauvegarde contenant vos photos perdues. Assurez-vous que la sauvegarde est antérieure à la date de suppression de vos photos.

💡 Conseil : Avant de restaurer une sauvegarde, sauvegardez d’abord vos données actuelles pour éviter toute perte de données récentes.

Cette méthode est efficace si vous avez l’habitude de synchroniser régulièrement votre iPhone avec iTunes. Cependant, elle remplace toutes les données actuelles de votre iPhone par celles de la sauvegarde.

Solution 3 : Récupérer des photos disparues iPhone avec la sauvegarde iCloud

Étape 1 : Allez dans Réglages > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages . Cette action réinitialisera votre iPhone.

Allez dans > > > . Cette action réinitialisera votre iPhone. Étape 2 : Suivez les instructions jusqu’à arriver à l’écran Apps et données . Sélectionnez Restaurer à partir d’iCloud .

Suivez les instructions jusqu’à arriver à l’écran . Sélectionnez . Étape 3 : Connectez-vous à votre compte iCloud et sélectionnez la sauvegarde contenant vos photos. Assurez-vous d’être connecté à un réseau Wi-Fi stable pour éviter les interruptions.

💡 Astuce : Sauvegardez toujours vos données importantes sur iCloud pour pouvoir les récupérer facilement en cas de perte.

Cette méthode est pratique si vous avez activé la sauvegarde iCloud et effectué une sauvegarde avant la perte des photos. Cependant, elle remplace également toutes les données actuelles de votre appareil par celles de la sauvegarde.

Solution 4 : Récupérer des photos supprimées iPhone avec Tenorshare UltData – iOS

Tenorshare UltData est un logiciel puissant qui permet de récupérer des photos supprimées même sans sauvegarde. Voici comment l’utiliser :

Étape 1 : Téléchargez et installez Tenorshare UltData sur votre ordinateur. Connectez votre iPhone avec un câble USB.

Téléchargez et installez sur votre ordinateur. Connectez votre iPhone avec un câble USB. Étape 2 : Lancez le logiciel et sélectionnez Récupérer depuis appareil iOS . Le programme analysera votre appareil pour trouver les photos supprimées.

Lancez le logiciel et sélectionnez . Le programme analysera votre appareil pour trouver les photos supprimées. Étape 3 : Après l’analyse, prévisualisez et sélectionnez les photos à récupérer, puis cliquez sur Récupérer vers PC. Les photos seront alors sauvegardées sur votre ordinateur.

💡 Conseil : Utilisez ce logiciel pour récupérer d’autres types de données comme des messages, des contacts, ou des vidéos. Pour en savoir plus, consultez ce guide complet sur Tenorshare UltData.

Tenorshare UltData est particulièrement utile si vous n’avez pas de sauvegarde ou si vous voulez éviter de remplacer toutes vos données actuelles par une ancienne sauvegarde.

Comment éviter de perdre les photos de l’iPhone ?

Pour éviter de perdre vos photos à l’avenir, voici quelques conseils :

Activez la Photothèque iCloud: Cela synchronise automatiquement vos photos sur tous vos appareils Apple, vous permettant de les récupérer facilement si elles sont supprimées de votre iPhone.

Cela synchronise automatiquement vos photos sur tous vos appareils Apple, vous permettant de les récupérer facilement si elles sont supprimées de votre iPhone. Utilisez des applications de sauvegarde automatique: Des applications comme Google Photos peuvent sauvegarder automatiquement vos photos en arrière-plan, offrant une couche de sécurité supplémentaire.

Des applications comme Google Photos peuvent sauvegarder automatiquement vos photos en arrière-plan, offrant une couche de sécurité supplémentaire. Sauvegardez régulièrement vos données: Utilisez iTunes ou iCloud pour effectuer des sauvegardes régulières de votre iPhone. Cela vous permettra de restaurer vos photos en cas de perte.

Utilisez iTunes ou iCloud pour effectuer des sauvegardes régulières de votre iPhone. Cela vous permettra de restaurer vos photos en cas de perte. Stockez vos photos sur un disque dur externe: Transférez régulièrement vos photos sur un disque dur externe pour une sauvegarde physique supplémentaire.

Conclusion

Récupérer des photos supprimées sur un iPhone est possible grâce à plusieurs méthodes. Que vous utilisiez l’album « Supprimés récemment », iTunes, iCloud ou un logiciel spécialisé comme Tenorshare UltData, il existe toujours une solution pour récupérer vos précieux souvenirs. N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos données pour éviter toute perte future. Tenorshare UltData est recommandé pour sa simplicité et son efficacité, surtout si vous n’avez pas de sauvegarde récente. En suivant ces conseils et méthodes, vous pouvez minimiser le risque de perdre vos photos importantes et les récupérer facilement en cas de besoin.