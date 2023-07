iPhone : 10 astuces indispensables pour booster les performances

Votre iPhone ne fonctionne plus comme auparavant. L’interface est lente et les applications mettent plus de temps à s’ouvrir. Avec le temps, les iPhones ont tendance à ralentir en raison de l’incompatibilité des anciens modèles avec les nouveaux systèmes et de l’obsolescence programmée encouragée par Apple. Les principales causes de ce manque de fluidité sont les logiciels dépassés, les fichiers inutiles qui s’accumulent et le manque d’espace libre. Avant de penser à le remplacer, donnez une seconde chance à votre iPhone en suivant nos conseils. Même si vous ne pouvez pas vous permettre de le remplacer, ne paniquez pas. Il existe des astuces simples pour le rendre plus rapide. Voici 10 astuces pour optimiser les performances de votre iPhone.

1. Mettre à jour le système d’exploitation

L’une des premières choses que vous devriez faire est de vous assurer que votre iPhone exécute la dernière version du système d’exploitation. Les mises à jour régulières apportent des améliorations de performances et corrigent les bugs, ce qui peut considérablement accélérer votre iPhone.

Pour vous assurer que votre iPhone est à jour, suivez ces étapes : accédez à l’application Réglages, puis sélectionnez « Général » et enfin « Mise à jour logicielle ».

2. Redémarrez votre iPhone

Lorsque votre iPhone commence à montrer des signes de ralentissement, une solution simple et efficace consiste à le redémarrer. En redémarrant votre téléphone, vous fermez tous les processus en cours et les applications qui peuvent s’accumuler au fil du temps. Cela permet à votre iPhone de repartir sur des bases plus saines et libère de la mémoire, ce qui peut améliorer considérablement ses performances.

Pour redémarrer votre iPhone, maintenez simplement le bouton d’alimentation enfoncé, attendez qu’il s’éteigne, puis rallumez-le en maintenant à nouveau le bouton d’alimentation enfoncé. Un redémarrage régulier de votre iPhone peut résoudre les problèmes mineurs et lui redonner une réactivité optimale.

3. Économisez les ressources de votre iPhone

Optimisez les performances de votre iPhone en désactivant les actualisations automatiques en arrière-plan. Depuis l’introduction d’iOS 7, les iPhones disposent d’une fonctionnalité appelée « actualisation en arrière-plan », qui permet aux applications de charger du contenu et des mises à jour en tâche de fond, même sans intervention de votre part.

Cependant, cela signifie que les applications sollicitent considérablement votre téléphone, ce qui peut entraîner des ralentissements. Il est donc préférable de désactiver ce service afin de soulager le processeur de votre téléphone et d’améliorer l’autonomie de la batterie. Voici comment procéder :

Ouvrez les réglages de votre iPhone. Accédez à la section « Général ». Sélectionnez « Actualisation en arrière-plan ». Appuyez sur l’interrupteur pour désactiver ce service.

4. Nettoyez vos navigateurs Internet

Pour retrouver un iPhone performant, il est essentiel de nettoyer les navigateurs Internet. Suivez ces étapes simples :

Accédez aux réglages de votre iPhone. Sélectionnez l’option « Navigateurs » ou « Applications Internet ». Choisissez l’option « Effacer l’historique et les données du site » pour chaque navigateur que vous utilisez.

En effectuant cette opération, les navigateurs Internet cesseront de suggérer automatiquement les URLs recherchées, à moins qu’elles ne soient sauvegardées dans vos favoris. De plus, cela permettra de supprimer les données accumulées qui peuvent ralentir les performances de votre iPhone. En nettoyant vos navigateurs Internet, vous pourrez ainsi optimiser les performances de votre iPhone.

5. Supprimez les applications gourmandes en ressource processeur

Optimisez les performances de votre iPhone en supprimant les applications qui consomment trop de ressources processeur. Voici comment procéder :

Ouvrez les réglages de votre iPhone. Accédez à la section « Batterie ». Parcourez la liste des applications et identifiez celles qui consomment le plus d’énergie. Supprimez ces applications en appuyant sur l’icône correspondante, puis en sélectionnant l’option « Supprimer ».

6. Libérez de l’espace de stockage sur votre iPhone

Pour éviter les ralentissements frustrants de votre téléphone, il est essentiel de faire le tri dans votre espace de stockage. En éliminant les fichiers superflus, vous pouvez obtenir des gains significatifs en termes de performances. Voici comment procéder :

Ouvrez les Réglages de votre iPhone. Accédez à la section « Général », puis sélectionnez « Stockage iPhone ». Vérifiez la quantité d’espace libre disponible. Il est recommandé de conserver au moins 2 Go d’espace libre.

Après avoir examiné le stockage disponible sur votre iPhone, vous pouvez déterminer ce que vous souhaitez supprimer. Il peut s’agir d’applications dont vous avez un excès ou de photos qui occupent une grande partie de l’espace. Pensez à transférer vos photos vers un service de stockage cloud ou un disque dur externe pour libérer de l’espace de stockage sur votre smartphone.

7. Réduire la qualité graphique

Améliorez la fluidité de votre iPhone en diminuant la qualité graphique. Certains effets visuels et fonctionnalités peuvent causer des ralentissements involontaires. Il est donc recommandé de les désactiver pour résoudre ce problème.

Accédez aux réglages de votre iPhone. Cliquez sur « Général ». Sélectionnez « Accessibilité ». Choisissez l’option « Réduire les animations » pour désactiver les effets visuels. Retournez à la section « Accessibilité ». Activez « Augmenter le contraste » et « Réduire la transparence« .

En effectuant ces réglages, vous désactivez diverses animations graphiques, tels que les effets de fondu enchaîné ou de parallaxe, qui provoquent un léger décalage de l’arrière-plan lorsque vous inclinez votre téléphone.

8. Désactivez le service de localisation

Si votre iPhone est vraiment lent, vérifiez les autorisations de localisation accordées aux applications afin de les limiter. Consultez rapidement les applications qui utilisent les services de localisation et décidez lesquelles peuvent être complètement désactivées et celles qui doivent y accéder uniquement lorsqu’elles sont en cours d’utilisation.

Accédez aux Réglages de votre iPhone. Appuyez sur « Sécurité et confidentialité » puis sélectionnez « Service de localisation« . Ouvrez les réglages de localisation en allant dans « Réglages » puis « Sécurité et confidentialité » et en choisissant « Service de localisation » sur iOS. Choisissez si vous souhaitez désactiver complètement le service de localisation ou seulement pour certaines applications. Pour désactiver le service de localisation pour toutes les applications, faites glisser le curseur du vert au gris.

Pour désactiver le service de localisation pour une application spécifique, recherchez l’application concernée et appuyez sur son nom pour définir les autorisations : « Jamais », « Demander la prochaine fois », « Lors de mon partage » ou « Lorsque l’app est active ».

9. Détecter les malwares

Assurez la sécurité de votre iPhone en scannant les malwares et les menaces en ligne. Il est essentiel de protéger votre appareil contre les infections potentielles. Utilisez des outils de sécurité pour iOS qui effectuent des analyses de sécurité complètes, détectent les connexions réseau non sécurisées et préviennent les infections de malwares. Soyez proactif dans la protection de votre smartphone contre les menaces en ligne.

10. Réinitialisez les paramètres d’usine

La restauration des paramètres par défaut de votre iPhone doit être considérée comme une solution ultime. Car cela effacera toutes les données de votre appareil. Avant de procéder à cette étape, assurez-vous de sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver, que ce soit sur votre compte iCloud, votre ordinateur ou un disque dur externe.

En maximisant ses performances, en optimisant son fonctionnement et en améliorant sa rapidité, vous pourrez continuer à profiter pleinement de votre appareil. Avec ces 10 astuces, nous espérons que vous pourrez redonner une seconde vie à votre téléphon.

FAQ – Questions fréquentes

Comment libérer la RAM sur mon iPhone ? Réinitialisez les processus en maintenant enfoncé le bouton d’accueil pendant cinq secondes. Comment nettoyer mon iPhone ? Supprimez les applications inutiles, effacez les cookies et les caches, et libérez de l’espace en supprimant les fichiers indésirables. Comment améliorer la durée de vie de la batterie de mon iPhone ? Réduisez la luminosité de l’écran, désactivez les notifications inutiles, fermez les applications en arrière-plan et utilisez le mode économie d’énergie