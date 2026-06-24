Comment désinstaller complètement Outlook de votre Mac ?

Vous avez décidé de tourner la page avec Outlook sur Mac ? Que ce soit pour passer à une alternative plus légère, récupérer de l’espace disque ou repartir sur une installation propre. Le problème, c’est qu’une simple suppression de l’application ne suffit pas. Microsoft laisse derrière lui une traîne de fichiers cachés, préférences et données diverses qui continuent d’occuper de la place sur votre machine. Voici comment faire les choses proprement, sans laisser de résidus.

Pourquoi la corbeille ne suffit pas ?

Glisser Outlook dans la corbeille, c’est l’erreur que font la plupart des utilisateurs. L’application disparaît du Launchpad, certes, mais macOS ne touche pas aux fichiers de configuration, aux bases de données de mails stockés en local, aux certificats ou aux caches générés au fil du temps. Résultat : plusieurs gigaoctets qui traînent en coulisses, invisibles, sans que vous le sachiez jamais.

Avant de commencer : bien tout fermer

Assurez-vous qu’Outlook est totalement quitté via Cmd + Q (pas simplement réduit dans le Dock). Faites de même avec Microsoft AutoUpdate si son icône apparaît dans votre barre de menus. Ces processus actifs peuvent verrouiller certains fichiers et bloquer leur suppression par la suite.

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Supprimer l’application

Ouvrez le Finder, rendez-vous dans le dossier Applications, faites un clic droit sur Microsoft Outlook et choisissez Mettre à la corbeille. C’est la partie visible (la plus simple) mais ce n’est que la première étape.

S’attaquer aux fichiers cachés

C’est ici que la désinstallation devient vraiment complète. macOS stocke les données des applications à plusieurs endroits dans votre dossier utilisateur, la plupart invisibles par défaut. Pour y accéder, ouvrez le Finder, cliquez sur Aller dans la barre de menus, maintenez la touche Option enfoncée, et sélectionnez Bibliothèque qui apparaît alors dans le menu.

Vous devrez parcourir plusieurs sous-dossiers et supprimer tout ce qu’Outlook y a déposé : données de profil, fichiers de préférences, bases de données locales, caches accumulés. Les endroits à inspecter sont Application Support, Containers, Group Containers, Preferences et Caches, tous nichés dans ce fameux dossier Bibliothèque. Un point d’attention important : si vous avez d’autres applications Microsoft Office installées comme Word ou Excel, certains de ces dossiers sont partagés entre elles. Les supprimer entièrement pourrait perturber vos autres logiciels. Dans ce cas, ouvrez chaque dossier et supprimez uniquement les éléments qui portent explicitement le nom Outlook dans leur intitulé.

Pour ne rien oublier et progresser étape par étape sans risque d’erreur, référez-vous à un guide détaillé qui liste précisément les chemins d’accès et les fichiers concernés, particulièrement utile si vous n’avez pas l’habitude de naviguer dans les entrailles de macOS.

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Dernière étape : vider la corbeille

Une fois tous ces fichiers supprimés, videz la corbeille via un clic droit. Si macOS vous signale qu’un élément est encore en cours d’utilisation, ouvrez le Moniteur d’activité (Applications > Utilitaires) et vérifiez qu’aucun processus Microsoft ne tourne encore en arrière-plan.



Dix minutes suffisent pour une désinstallation vraiment propre et accélérer votre vieux Mac. Vous récupérez de l’espace disque et évitez tout conflit si vous décidez un jour de réinstaller Outlook ou de migrer vers une autre solution de messagerie.