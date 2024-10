Comment accélérer un vieux Mac ? Bonnes pratiques et astuces !

Avec le temps, même les Macs les plus performants peuvent commencer à montrer des signes de ralentissement. Si votre vieux Mac met plus de temps à démarrer, peine à ouvrir des applications ou a des difficultés à gérer plusieurs tâches à la fois, ne vous inquiétez pas. Il existe plusieurs solutions efficaces pour améliorer ses performances sans avoir à investir immédiatement dans une nouvelle machine.

1. Redémarrer régulièrement

Cela peut sembler basique, mais redémarrer régulièrement votre Mac permet de libérer la mémoire et de fermer les processus qui tournent en arrière-plan. Avec le temps, certaines applications ou processus peuvent rester ouverts sans que vous vous en rendiez compte, ce qui ralentit votre appareil.

2. Nettoyer votre disque dur

Un disque dur saturé peut être l’une des principales causes du ralentissement de votre Mac. macOS a besoin d’un espace libre suffisant pour fonctionner de manière fluide, et un stockage plein peut ralentir toutes les opérations. Voici quelques moyens simples de libérer de l’espace et ainsi vous aurez une idée de comment accélérer un Mac facilement :

Vider la corbeille : Ne laissez pas les fichiers inutilisés traîner dans la corbeille. Faites un clic droit sur l’icône de la corbeille et sélectionnez Vider la corbeille.

: Ne laissez pas les fichiers inutilisés traîner dans la corbeille. Faites un clic droit sur l’icône de la corbeille et sélectionnez Vider la corbeille. Supprimer les fichiers volumineux : Utilisez Finder pour localiser les fichiers volumineux dont vous n’avez plus besoin. Allez dans Finder > Fichier > Rechercher et triez vos fichiers par taille pour repérer rapidement ceux qui occupent le plus d’espace.

: Utilisez Finder pour localiser les fichiers volumineux dont vous n’avez plus besoin. Allez dans Finder > Fichier > Rechercher et triez vos fichiers par taille pour repérer rapidement ceux qui occupent le plus d’espace. Supprimer les anciens téléchargements : Le dossier Téléchargements peut rapidement devenir un fourre-tout. Supprimez tous les fichiers inutiles ou transférez ceux que vous souhaitez conserver vers un disque dur externe.

3. Désinstaller les applications inutilisées

Certaines applications que vous avez installées il y a longtemps et que vous n’utilisez plus peuvent continuer à consommer des ressources. Pour les désinstaller, allez dans Finder > Applications, faites glisser les icônes des applications inutilisées dans la corbeille, puis videz la corbeille. Limiter les programmes au démarrage

Certaines applications se lancent automatiquement lorsque vous allumez votre Mac, ce qui peut considérablement ralentir le temps de démarrage. Vous pouvez gérer ces programmes en allant dans Préférences Système > Utilisateurs et groupes, puis en cliquant sur Ouverture. Vous verrez la liste des applications qui se lancent au démarrage. Désélectionnez celles dont vous n’avez pas besoin à chaque démarrage pour accélérer le processus.

4. Nettoyer les fichiers temporaires et caches

macOS accumule des fichiers temporaires et des caches au fil du temps, qui peuvent finir par ralentir votre système. Vous pouvez vider manuellement certains caches en accédant à Finder > Aller > Aller au dossier et en tapant ~/Bibliothèque/Caches. Supprimez les fichiers dans ce dossier pour libérer de l’espace, mais soyez prudent de ne pas effacer des fichiers essentiels.

5. Mettre à jour macOS

Apple publie régulièrement des mises à jour pour macOS qui incluent non seulement de nouvelles fonctionnalités, mais aussi des améliorations de performance et des correctifs de sécurité. Garder votre système d’exploitation à jour peut donc contribuer à maintenir votre Mac rapide et sécurisé. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, allez dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels.

6. Optimiser les animations et les effets visuels

Les animations et effets visuels peuvent ralentir un Mac plus ancien, surtout s’il a des ressources limitées. Réduire ou désactiver ces effets peut améliorer la réactivité de votre système.

Désactiver les effets visuels du Dock : Allez dans Préférences Système > Dock et barre de menu. Désactivez les options telles que Agrandissement et réduisez la taille du Dock. Réduire les animations de Finder : Ouvrez Finder, puis cliquez sur Préférences. Décochez l’option Animer l’ouverture des fenêtres. Désactiver la transparence : Rendez-vous dans Préférences Système > Accessibilité > Affichage et cochez l’option Réduire la transparence. Cela allègera le fardeau graphique de votre Mac.

7. Désactiver les widgets inutiles dans le centre de notifications

Les widgets du centre de notifications, bien qu’utiles, consomment des ressources en arrière-plan. Pour libérer ces ressources :

Cliquez sur l’icône du centre de notifications (en haut à droite de l’écran). Sélectionnez l’onglet Aujourd’hui et cliquez sur Modifier les widgets en bas. Désactivez tous les widgets que vous n’utilisez pas régulièrement.

8. Activer la fonction TRIM pour les disques SSD

Si vous utilisez un disque SSD, l’activation de la fonction TRIM peut améliorer les performances. Cette fonctionnalité permet au système d’optimiser l’utilisation du disque en nettoyant les blocs de données inutilisés. Voici comment l’activer :

Ouvrez Terminal. Tapez la commande suivante : sudo trimforce enable . Validez avec votre mot de passe administrateur, puis suivez les instructions à l’écran.

Attention, cette fonctionnalité est uniquement applicable aux SSD non Apple. Assurez-vous d’avoir un disque compatible avant d’activer TRIM.

Accélérer un vieux Mac ne nécessite pas toujours un changement de matériel ! Grâce à ces astuces simples et accessibles, vous pouvez donner une seconde jeunesse à votre machine et prolonger sa durée de vie, tout en profitant d’une expérience fluide. Alors, prêt à retrouver un Mac réactif sans vous ruiner ?