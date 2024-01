Pourquoi utiliser une souris d’ordinateur ergonomique ?

La souris ergonomique, c’est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Beaucoup d’autres personnes, par contre, en ont connaissance, mais sont plus intéressées par le prix et le design de la souris, plutôt que par leur bien-être. En effet, il a été prouvé que les souris ordinaires, généralement plus accessibles, ont en réalité des conséquences non négligeables sur la santé. Les souris ergonomiques ont été mises sur pied afin de combler les manquements de ces dernières. Et même si elles sont un peu plus onéreuses, elles ont l’avantage d’être adaptées à la posture de l’utilisateur. Dans la suite de ce guide, nous vous listons les différents avantages d’une souris ergonomique.

Un plus grand confort et une meilleure productivité

Il est scientifiquement prouvé que les mouvements répétitifs peuvent entraîner des tensions au niveau des muscles. En optant pour une souris ergonomique, les mouvements musculaires sont réduits, ce qui produit moins de fatigue. Elle augmente alors la capacité de production de l’utilisateur dans son travail grâce à des conditions plus favorables.

C’est l’opposé des souris classiques dont l’utilisation requiert la prise de plusieurs pauses à cause de l’épuisement de la main.

Une souris ergonomique est beaucoup moins gourmande en termes d’efforts et d’énergie à fournir par l’individu qui la tient. Ce type de souris procure un grand soulagement à l’avant-bras et aux doigts dans la mesure où elle possède un angle de préhension (angle entre la main et le bureau) correspondant à différentes paumes de main. C’est ainsi qu’il existe des souris avec des angles à 25°, 90°, etc.

Un poignet beaucoup plus heureux

En achetant une souris ergonomique, vous faites le bonheur des tendons et des nerfs logés dans la zone inférieure de votre poignet. En fait, ces parties du poignet sont défavorisées en ce sens qu’elles ne sont pas protégées par les tissus environnants. Alors, la pression exercée par une souris inadaptée fait qu’elles s’épuisent rapidement.

De plus, les souris classiques forcent le poignet à se mettre dans une position non naturelle, puisqu’elles sont généralement trop petites pour supporter l’intégralité de la paume de main. C’est le contraire des souris ergonomiques qui, elles, sont construites en tenant compte de la posture innée du poignet. Celles-ci soutiennent le poignet et le rendent moins vulnérable aux douleurs et troubles musculo-squelettiques. Que ce soit lorsque vous utilisez la molette de défilement ou les boutons, la prise en main devient plus facile avec une souris ergonomique.

Une variété d’options

Qui n’apprécie pas d’avoir le choix lorsqu’il souhaite acheter un produit ? Eh bien, personne. Tout le monde aimerait devoir décider de ce qui lui convient. L’achat d’une souris ergonomique vous donne un large choix sur :

La forme : parmi les souris ergonomiques, on retrouve également les souris filaires et les souris sans fil. Les souris filaires ont l’avantage de ne pas nécessiter de recharge pour fonctionner. Par contre, elles sont peu esthétiques et encombrantes. Or les souris sans fil sont plus pratiques, quoiqu’elles aient besoin d’être chargées pour fonctionner.

: parmi les souris ergonomiques, on retrouve également les souris filaires et les souris sans fil. Les souris filaires ont l’avantage de ne pas nécessiter de recharge pour fonctionner. Par contre, elles sont peu esthétiques et encombrantes. Or les souris sans fil sont plus pratiques, quoiqu’elles aient besoin d’être chargées pour fonctionner. Le poids ; préférez-vous les souris lourdes ou légères ? Dépendamment du modèle et de la marque de souris ergonomique que vous choisirez, le poids de celle-ci peut varier. Il a été constaté que les souris sans fil sont généralement plus lourdes que les souris avec fil. En effet, les batteries et les piles y sont incorporées augmentent leur charge. Si vous êtes du genre à travailler pendant longtemps sur un ordinateur ou un clavier, les souris lourdes sont à éviter.

; préférez-vous les souris lourdes ou légères ? Dépendamment du modèle et de la marque de souris ergonomique que vous choisirez, le poids de celle-ci peut varier. Il a été constaté que les souris sans fil sont généralement plus lourdes que les souris avec fil. En effet, les batteries et les piles y sont incorporées augmentent leur charge. Si vous êtes du genre à travailler pendant longtemps sur un ordinateur ou un clavier, les souris lourdes sont à éviter. La personnalisation : qui dit ergonomie, dit plus de confort et de rapidité. C’est pourquoi certaines souris ergonomiques sont programmables. Vous pouvez les personnaliser de sorte qu’elles vous permettent d’effectuer des actions répétitives en un temps plus réduit. De plus, le curseur et le pointeur peuvent être réglés en vue d’améliorer votre confort quand vous naviguez sur votre moniteur.

: qui dit ergonomie, dit plus de confort et de rapidité. C’est pourquoi certaines souris ergonomiques sont programmables. Vous pouvez les personnaliser de sorte qu’elles vous permettent d’effectuer des actions répétitives en un temps plus réduit. De plus, le curseur et le pointeur peuvent être réglés en vue d’améliorer votre confort quand vous naviguez sur votre moniteur. Le modèle : l’on retrouve des souris ergonomiques verticales, horizontales, MX Ergo, trackball, etc.

: l’on retrouve des souris ergonomiques verticales, horizontales, MX Ergo, trackball, etc. Le prix : eh oui, concernant le coût de votre souris ergonomique, vous avez également le choix. La marque et les différentes caractéristiques qui viennent d’être citées peuvent faire varier le prix. Mais de façon générale, le budget moyen pour l’achat d’une souris ergonomique est de 40 euros.

Comment choisir votre souris ergonomique ?

Des souris ergonomiques, il en existe de plusieurs formes, couleurs et coûts. Ainsi donc, il est essentiel de se poser les bonnes questions pour ne pas faire un choix que vous regretterez. Demandez-vous par exemple, je souhaite acheter une souris pour droitier ou pour gaucher ? Car l’une ne peut remplacer l’autre. Si vous avez une grande main, vous devez faire attention à la taille de la souris que vous choisirez.

En effet, si celle-ci est trop petite, elle ne serait pas idéale pour vous, puisque vos doigts ne seront pas à l’aise.

À la lecture des avis des utilisateurs de souris ergonomiques, l’un des modèles les plus plébiscités est la souris ergonomique verticale. Et cela n’est pas sans raison. En plus de réunir les conditions de performance, de style et de confort, elle correspond à tous les profils d’utilisateurs. Que vous soyez un fan de jeux vidéo, un secrétaire ou un simple utilisateur, la souris ergonomique verticale vous fera apprécier l’expérience d’utilisation de votre ordinateur grâce à son niveau de précision et de rapidité élevé.