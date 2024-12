Vidéoprojecteur : quelle est la meilleure marque ?

BenQ, Epson, Sony, Optoma, etc. Les fabricants de vidéoprojecteurs sont nombreux sur le marché. Leur objectif ? Vous permettre de vivre l’expérience du cinéma à la maison. Mais ce n’est pas tout ! Les vidéoprojecteurs peuvent aussi être à usage professionnel. Que ce soit pour des réunions en entreprise ou des présentations, vous devez utiliser la meilleure marque. Avec un projecteur médiocre, vous risquez de laisser une mauvaise impression auprès de vos clients ou de vos dirigeants.

Top 8 des marques de projecteurs

Pour vous permettre de choisir la meilleure marque, nous vous donnons un aperçu des marques de projecteurs les plus populaires.

BenQ

BenQ est une multinationale basée à Taïwan. Elle a bâti sa renommée mondiale sur des projecteurs DLP à puce unique. Cette marque est à l’origine d’innovations telles que la roue de couleurs à 6 sections, plus efficace que l’effet arc-en-ciel des projecteurs DLP. La marque fabrique des projecteurs parmi les meilleurs et les moins chers du marché. Ils sont dotés de haut-parleurs intégrés puissants qui vous permettent de lire du contenu sans système sonore externe. Ces projecteurs offrent également une grande précision de couleurs et une option de mise au point automatique.

Les projecteurs BenQ restent parfaits pour le gaming avec une longue durée de vie des lampes. Vous pouvez les coupler à un autre appareil via Screencast ou AirPlay. C’est parfait pour voyager avec votre projecteur sans emporter les câbles HDMI encombrants.

Epson

Epson est un fabricant japonais qui produit certains des meilleurs projecteurs au monde. Il est spécialisé dans les projecteurs LCD et est l’inventeur du concept 3LCD, dont il a cédé la licence à de nombreux autres grands fabricants. Epson affirme qu’il vend plus de 50 % de tous les projecteurs LCD vendus dans le monde.

JVC

JVC est une autre marque japonaise dont les projecteurs se distinguent par leur taille. Ils sont parfaits pour le home cinéma en raison de la qualité des images, parmi les meilleures du marché :

Une résolution native 4K stupéfiante ;

Des couleurs étonnantes ;

Un objectif 100 % verre.

Contrairement aux autres projecteurs dotés d’une unité de ventilation bruyante, les appareils de la marque JVC restent silencieux. Vous pouvez aussi les contrôler avec un iPhone ou un iPad grâce à l’application D-ILA Remote.

LG

LG, l’un des plus grands fabricants d’appareils électroniques au monde, produit des projecteurs essentiellement basés sur la technologie DLP. La marque se spécialise dans la production de projecteurs courts et ultracourts.

Optoma

Optoma se spécialise dans les projecteurs DLP à puce unique. Il est resté pendant des années le premier fabricant mondial de ce type d’appareils. La marque est aujourd’hui la 3ᵉ du marché et la 1re en ce qui concerne les projecteurs domestiques. Ses projecteurs mêlent savoir-faire, ingénierie avancée, fonctionnalités axées sur l’utilisateur et prix attractifs.

Panasonic

Panasonic produit tous les types de projecteurs : DLP à 3 puces, 3LCD et DLP à puce unique. Les projecteurs Panasonic sont tenus en haute estime dans l’industrie. C’est aussi la meilleure marque qui produit des DLP à 3 puces, naturellement très lumineux, mais très chers.

Sony

Sony fabrique tous les types de projecteurs, mais sa gamme LCoS SXRD est considérée comme l’un des meilleurs home cinéma au monde.

ViewSonic

ViewSonic produit des projecteurs de cinéma à domicile à petits prix. La marque dispose également de modèles portables et d’options intelligentes polyvalentes pour divers usages de divertissement et professionnels.

Comment choisir la meilleure marque de vidéoprojecteur ?

Maintenant que vous avez une idée des forces en présence, vous pouvez choisir le meilleur projecteur. Ce choix va dépendre de plusieurs facteurs.

Voici 3 éléments à prendre en compte si vous recherchez la meilleure marque de projecteur.

Vous recherchez un projecteur pour regarder des films ou du sport, jouer à des jeux ou faire des présentations professionnelles ? La meilleure marque devra correspondre à votre besoin.

Pour un usage professionnel

La plupart des projecteurs les moins chers conviennent aux utilisations professionnelles telles que les présentations PowerPoint ou sur whiteboard et les tchats vidéo d’entreprise. Ils offrent une luminosité correcte et une variété d’options pour se connecter à un ordinateur. Les couleurs qu’ils fournissent sont adaptées aux salles de conférence éclairées.

Les marques qui proposent des projecteurs pour un usage professionnel sont notamment :

Optoma

BenQ

Asus

Epson

ViewSonic

Pour le cinéma à domicile

Pour les films, vous devez vous procurer un projecteur Full HD capable de reproduire les couleurs Rec 709 utilisées pour la télé HD et les sorties vidéo domestiques. Il doit aussi disposer d’un mode cinéma ou movie qui se rapproche des normes de référence.

Parmi les marques qui offrent des modèles qui répondent à vos exigences, on trouve :

JVC

BenQ

Optoma

Vava

Epson

Pour le gaming et le sport

Pour le sport et les jeux, un modèle full HD ou 4K HD très lumineux sera idéal. Le projecteur doit être doté d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui permet de réduire le flou de mouvement dans les images rapides.

Les gamers doivent rechercher un projecteur offrant un très faible décalage entre le moment où se produit un événement dans le jeu et celui où ils le voient à l’écran. Parmi les options à considérer :

ViewSonic

BenQ

Vava

Xgimi

Rappelons que chacune de ces marques propose différents modèles qui répondent à des besoins spécifiques. Si vous recherchez un simple projecteur sans exigences en matière de qualité d’image, vous pouvez penser à Xgimi et à son modèle MoGo Pro. C’est un miniprojecteur portable qui peut remplacer votre télévision. Il dispose des fonctions comme des applications de streaming intégrées, Wi-Fi et Bluetooth.

2. Les fonctionnalités

Presque tous les projecteurs comportent au moins une entrée HDMI pour se connecter facilement aux lecteurs multimédias ou aux consoles de jeux. Vous pourrez y connecter une clé de streaming Roku ou Amazon grâce à un port USB alimenté à cet effet.

Les projecteurs haut de gamme disposent d’une fonction qui permet de faire monter ou descendre l’appareil lorsqu’il est allumé ou éteint. Ceux qui sont adaptés au cinéma intègrent rarement un haut-parleur. C’est pour vous permettre d’ajouter un système de son comparable à celui d’une salle.

3. La taille d’affichage souhaitée

Si vous souhaitez projeter les images sur un grand écran, votre appareil doit produire une grande puissance lumineuse. La luminosité d’un projecteur est habituellement indiquée en lumens ANSI. Vous devez toutefois savoir que ces appareils projettent moins de lumière que ce qui est inscrit sur les appareils par les marques.

Pour un écran de 100 pouces, vous avez besoin de 1 000 lumens ANSI minimum. Votre projecteur doit offrir une puissance lumineuse de 2 000 lumens.

Les petits projecteurs disposent d’une capacité moins élevée. Avec 300 lumens, vous pouvez profiter d’images de qualité sur un écran de 55 pouces dans une pièce partiellement éclairée.

Vous souhaitez vivre une véritable expérience cinématographique sur grand écran et voir tous les détails les plus subtils ? Optez pour un projecteur capable de fournir une image avec des niveaux de noirs vraiment profonds et sombres et un taux de contraste élevé. Ces types de projecteurs utilisent des lentilles de meilleure qualité qui permettent d’obtenir un meilleur contraste et des images plus nettes.

Avec leur forte présence sur le marché, certaines marques sont connues pour commercialiser des projecteurs de grande qualité. Assurez-vous de choisir le modèle qui correspond à votre besoin et à votre budget.

Comment brancher et utiliser un vidéoprojecteur

Le vidéoprojecteur : un caméléon technologique

Vous pensiez que le vidéoprojecteur était une simple bête de somme cantonnée aux salles de réunion et aux soirées cinéma improvisées ? Détrompez-vous ! Cet appareil, autrefois encombrant et capricieux, s’est mué en véritable caméléon technologique, capable de s’adapter à tous les environnements et à toutes les envies.

Le vidéoprojecteur se fait désormais nomade, se glisse dans un sac à dos et transforme n’importe quel mur en écran géant. Il s’invite dans les jardins pour des séances de cinéma en plein air, sur les terrasses pour des soirées jeux vidéo endiablées, et même dans les chambres d’enfants pour des projections de contes de fées magiques.

Mais avant de vous lancer dans l’achat d’un vidéoprojecteur, prenez le temps de définir vos besoins et de vous renseigner sur les différentes technologies disponibles. Pour vous aider dans cette quête, n’hésitez pas à consulter des guides d’achat et des comparatifs en ligne pour savoir quel vidéoprojecteur choisir pour répondre à vos exigences.

Le vidéoprojecteur : un outil polyvalent au service de la créativité

Au-delà de sa fonction première de projection d’images, le vidéoprojecteur peut également être utilisé de manière plus créative. Il peut par exemple servir à créer des ambiances lumineuses originales, à projeter des décors virtuels pour des spectacles ou des événements, ou encore à transformer une simple pièce en un espace de jeu immersif.

Alors, laissez libre cours à votre imagination et explorez toutes les facettes de cet outil fascinant qu’est le vidéoprojecteur !