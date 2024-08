Quel est le rôle du processeur dans un ordinateur ?

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le fonctionnement d’un ordinateur, ou simplement pour votre culture générale, alors vous êtes probablement au bon endroit ! En effet, notre article du jour va s’attarder sur le rôle de l’une des pièces maîtresses de votre PC : le processeur. Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses atouts ? On fait le point.

Gérer les tâches et instructions de l’ordinateur

La première chose à laquelle l’on pense à propos du processeur d’un PC, c’est qu’il doit s’occuper de toutes les tâches de votre machine ! D’ailleurs, cela a un nom depuis quelques années maintenant : le multitâche. Concrètement, un processeur de PC dispose de plusieurs cœurs, chacun pouvant s’occuper d’une tâche plutôt qu’une autre. Grâce à ce mode de fonctionnement, un ordinateur récent peut traiter de nombreuses tâches ensemble (ne serait-ce que d’écouter de la musique en même temps que vous jouez à un jeu Steam par exemple). D’un autre côté, le processeur s’occupe aussi des diverses instructions des programmes du PC : fetch, decode, execute, writeback… Si tous ces mots n’ont aucun sens pour vous, votre processeur, lui, les adore !

À la tête des performances de votre PC

Vous pouvez avoir la meilleure carte graphique au monde, si votre processeur est limité, il se présentera comme un goulot d’étranglement. Résultat : vous ne pourrez pas profiter de toutes les performances de cette carte graphique. De ce fait, on doit retenir que le processeur est le général en chef des performances du PC : grâce à sa fréquence d’horloge (en GHz), au cache (pour réduire le temps d’accès à la RAM) ainsi que de l’architecture (les nouvelles sont prometteuses d’ailleurs), on peut facilement comprendre si un processeur va se retrouver suffisamment performant pour votre machine ou non.

Une réelle coordination entre tous les composants de l’ordinateur

L’un des autres rôles du processeur, c’est qu’il doit s’occuper de coordonner chacun des composants du PC. Il récupère alors les instructions des logiciels pour les transmettre au bon composant. Pour le soutenir dans sa tâche, disposer d’une mémoire RAM suffisamment grande et performante est souvent une bonne idée (il y stocke les tâches que vous êtes en train d’effectuer). Une nouvelle fois, le processeur se présente comme un véritable chef d’orchestre de votre machine.

Des évolutions dans un avenir très proche pour le processeur

Cette dernière partie devrait particulièrement vous intéresser, car il s’avère que les processeurs modernes (2024 et 2025) sont en train d’évoluer de manière forte sur deux points précis :

L’intelligence artificielle avec une partie physique du processeur entièrement dédiée aux besoins de l’utilisation de l’IA dans les nouveaux PC (Copilot de Microsoft en tête).

L’arrivée de puces graphiques intégrées telles que la M3 (et bientôt la M4) chez Apple ou le Snapdragon X (qui fait son arrivée sur les PC portables depuis peu de temps), permet de jouer à des jeux récents dans de bonnes conditions (sans pour autant remplacer complètement une carte graphique).

Désormais, vous savez donc que le processeur d’un ordinateur est le composant le plus important de cette machine (peut-être avec la carte mère). Ainsi, si vous devez changer de PC, il peut être judicieux d’y prêter une attention particulière.