Moniteur PC : le guide pour bien choisir son écran d’ordinateur

À l’ère du numérique, les écrans d’ordinateur font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Que vous soyez un professionnel, un joueur, un concepteur ou un utilisateur occasionnel, il est essentiel de choisir le bon écran PC pour garantir une expérience informatique confortable et productive. Avec une pléthore d’options disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire le bon choix. Ce guide vise à simplifier le processus en présentant les facteurs clés à prendre en compte pour choisir l’écran d’ordinateur idéal.

Quels sont les principaux critères de choix d’un écran PC ?

Choisir le bon écran d’ordinateur pour une expérience confortable n’a rien de simple. Entre taille du moniteur, ergonomie et résolution de l’écran, il est plus facile de se tromper. Voici les principales informations à vérifier avant de commander votre écran d’ordinateur.

Le type d’utilisation

La première étape dans le choix d’un écran d’ordinateur est de déterminer l’objectif principal de votre utilisation. Êtes-vous un joueur à la recherche de taux de rafraîchissement élevés et de couleurs vives ? Un professionnel ayant besoin d’une représentation précise des couleurs ? Ou alors un utilisateur occasionnel à la recherche d’un écran polyvalent ?

L’identification de votre type d’utilisation vous permettra d’affiner les caractéristiques qui vous importent le plus. Vos besoins sont prioritaires et une fois considérés, cela rendre votre expérience enrichissante et moins laborieuse. Pensez-y avant de vous rendre dans un magasin ou de commander votre moniteur en ligne.

Format et taille de l’écran du PC

Les écrans d’ordinateur existent en différents formats, les plus courants étant :

L’écran standard (4:3) ;

l’écran large (16:9) ;

l’écran ultra-large (21:9).

L’écran large convient à un usage général, tandis que l’écran ultra-large offre un espace horizontal supplémentaire pour améliorer le multitâche. Ce genre de moniteur 24 pouces améliore aussi l’immersion dans les jeux. Choisissez le format qui correspond à vos besoins d’utilisation.

Par ailleurs, la taille de votre futur écran influe considérablement sur votre expérience visuelle. Les écrans plus grands sont utiles pour le multitâche, le montage vidéo et les jeux, tandis que les écrans plus petits conviennent aux espaces compacts. Mesurez l’espace dont vous disposez et choisissez la taille qui correspond le mieux à vos besoins et à votre confort.

Technologie et ergonomie des écrans d’ordinateur

Les écrans scintillants peuvent entraîner une fatigue oculaire et une gêne, en particulier lors d’une utilisation prolongée. Toutefois, vérifiez la technologie du moniteur avant de vous décider. En fait, les technologies plus évoluées utilisent une dalle appropriée pour chaque type d’utilisateur.

Optez pour un moniteur doté de la technologie anti-scintillement qui réduit le scintillement de l’écran et minimise le risque de maux de tête et de fatigue oculaire.

L’ergonomie joue un rôle essentiel dans le confort et la santé de l’utilisateur. Les supports réglables qui vous permettent d’incliner, de pivoter et d’ajuster la hauteur de l’écran peuvent contribuer à réduire la tension exercée sur votre cou et vos yeux. Envisagez des écrans dotés de filtres intégrés contre la lumière bleue afin de réduire la fatigue oculaire en cas d’utilisation prolongée.

Résolution, luminosité et contraste de l’écran

La résolution de l’écran détermine la clarté et la netteté des images affichées. Parmi les résolutions les plus élevées recommandées, vous avez :

Full HD (1920×1080) ;

Quad HD (2560×1440) ;

4K (3840×2160).

Ces résolutions offrent des images plus détaillées et sont particulièrement utiles pour les créateurs de contenu, les concepteurs et les professionnels.

De plus, les taux de luminosité et de contraste doivent vous interpeller. Ils sont essentiels pour une expérience visuelle vivante et immersive. Des niveaux de luminosité plus élevés sont préférables dans les environnements bien éclairés, tandis que des taux de contraste plus élevés améliorent la différenciation entre les zones sombres et les zones claires de l’écran.

Connectivité et temps de réponse de l’écran et angles de vue

Préférez les moniteurs équipés d’un grand nombre de ports (HDMI, VGA, RCA/UV, DVI, etc.). Cette caractéristique n’offre pas seulement aux utilisateurs une sélection d’options de connectivité, mais leur permet également de relier divers autres appareils. Par exemple, vous désormais connecter un ordinateur portable, un PC, un lecteur Blu-ray ou une console de jeu en simultané selon les besoins.

Pour les joueurs et la consommation rapide de contenu, un faible temps de réponse de l’écran est essentiel pour minimiser le flou de mouvement et les images fantômes.

En outre, des angles de vision larges sont essentiels pour maintenir une qualité d’image constante lorsque l’on regarde l’écran sous différents angles.

Panneau d’affichage et filtres anti-lumière bleue pour écrans

Les deux principaux types de panneaux d’affichage sont :

l’IPS (In-Plane Switching) ;

le TN (Twisted Nematic).

Les panneaux IPS offrent une meilleure précision des couleurs et des angles de vision plus larges, ce qui les rend adaptés aux professionnels et aux créateurs de contenu. Les panneaux TN sont connus pour leurs temps de réponse rapides et sont appréciés par les joueurs pour leur réduction du flou de mouvement.

Retenez que, un temps d’écran prolongé peut vous exposer à la lumière bleue, qui peut perturber votre sommeil et provoquer une fatigue oculaire. Envisagez des moniteurs équipés de filtres anti-lumière bleue ou utilisez des applications externes de filtres anti-lumière bleue pour réduire les effets nocifs de l’exposition à la lumière bleue.

Ecran d’ordinateur confortable : que retenir des différentes dalles proposées ?

La technologie ou type de dalles est un élément déterminant dans le choix de votre écran d’ordinateur. Il ne fait aucun doute que chaque technologie distincte présente ses propres avantages et inconvénients.

La dalle Twisted Nemastics (TN)

Longtemps considérée comme le choix préféré des joueurs, la technologie de dalle TN offre des temps de réponse extraordinairement rapides, permettant l’affichage de nombreuses images par seconde sans aucun artefact persistant. Par contre, l’écran TN présente quelques points négatifs à savoir :

des angles de vision restreints ;

un contraste généralement faible ;

un manque de précision des couleurs.

Ces écrans économiques constituent une option solide pour ceux qui font leurs premiers pas dans le monde du jeu.

La dalle In-Plane Switching (IPS)

Cette technologie donne la priorité à une qualité d’image irréprochable. Elle excelle dans la fourniture d’angles de vision étendus et d’une reproduction fidèle des couleurs, ce qui répond parfaitement aux exigences des graphistes et des professionnels de l’image.

Bien que le rapport de contraste soit légèrement en retrait, les fabricants ont fait des progrès notables dans ce domaine. Le seul inconvénient potentiel, qui pourrait dissuader certains utilisateurs, concerne le coût. Toutefois, il convient de noter que les écrans IPS sont progressivement disponibles à des prix plus économiques.

La dalle Vertical alignement (VA)

Les dalles VA, qui combinent la réponse rapide des dalles TN et la qualité exceptionnelle des dalles IPS, constituent une solution intermédiaire remarquable. Bien que les angles de vision soient légèrement moins larges que ceux des panneaux IPS, la qualité globale ouvre la voie à diverses applications, allant des tâches bureautiques de base aux expériences de jeu intensives.

Les dalles OLED

Établissant une nouvelle norme en matière d’excellence visuelle, les panneaux OLED constituent une catégorie à part parmi les différentes technologies d’affichage. Le rapport de contraste remarquable et la reproduction des couleurs éclatantes font des dalles OLED, un choix inégalé pour profiter du contenu multimédia dans toute sa splendeur.

Toutefois, il est important de noter la nature délicate des écrans OLED. En fait, ces écrans suscitent des inquiétudes quant à leur longévité en raison des effets et soupçons potentiels de « burn-in ».

Les dalles Quantum-dot light ermitting diode (QLED)

En dépit de sa nomenclature, le QLED se distingue de la technologie OLED et représente une évolution de la technologie d’affichage révolutionnaire. Développé par Samsung, le QLED présente une dalle VA qui a été méticuleusement affiné pour atteindre des performances plus importantes. Cette technologie offre une gamme de couleurs vives, des niveaux de luminosité remarquables et un degré de durabilité impressionnant.

En outre, les écrans QLED présentent une efficacité énergétique exceptionnelle, contribuant ainsi à la durabilité environnementale tout en maintenant d’excellents temps de réponse pour des images fluides.

Cependant, les écrans QLED présentent des limites en termes d’angles de vision. Contrairement aux écrans OLED, qui offrent une qualité visuelle constante sous différents angles, les écrans QLED peuvent présenter une réduction de la fidélité visuelle lorsqu’ils sont regardés de manière décentrée.

Qu’en est-il fluidité de votre écran PC ?

La fluidité d’un écran d’ordinateur se mesure en hertz et renvoie à la quantité d’images pouvant être affichées en une seule seconde. La norme actuellement établie se situe au minimum à 60 Hz. Cette valeur minimale est jugée plus qu’adéquate pour la majorité des applications. Toutefois, pour les joueurs invétérés, certains moniteurs repoussent les limites entre 120 et 144 Hz.

Pour améliorer encore l’expérience de jeu, les fabricants implantent des technologies supplémentaires. L’une d’entre elles est encapsulée dans G-Sync. Ce mécanisme permet d’obtenir un rendu visuel encore plus homogène. Il aligne dynamiquement le taux de rafraîchissement du moniteur sur celui de la carte graphique, pour une harmonie en temps réel.

Il convient de garder à l’esprit que G-Sync fonctionne exclusivement avec les cartes graphiques Nvidia GeForce GTX couplées à un lien DisplayPort. Parallèlement, une autre innovation fait son apparition : FreeSync d’AMD. Adhérant à une idéologie similaire, il s’associe exclusivement aux cartes AMD, propulsant le même principe de synchronisation.